5G-versionen av Samsung Galaxy Note 10 Plus kan börja säljas den 23 augusti

Det råder ingen tvekan om att Samsung kommer att tillkännage en Galaxy Note 10 Plus 5G den 7 augusti, tillsammans med resten av Note 10-sortimentet, men nu har vi en bättre uppfattning om när du faktiskt kan köpa den, där 23 augusti verkar vara ett troligt datum.

Detta datum syns på skärmen på telefonen i ett läckt pressmeddelande, erhållet av Android Headlines, och även om det inte garanterar att det är när telefonen kommer att börja säljas, väljs sällan datumen i sådana bilder slumpmässigt.

Detta är inte heller det enda beviset för ett lanseringsdatum den 23 augusti, eftersom webbplatsen påpekar att redan i mitten av juli antydde Yonhap News (en sydkoreansk tidning) samma datum för Note 10-serien - så det är troligt att alla tre modellerna (Galaxy Note 10, Note 10 Plus och Note 10 Plus 5G) kommer alla att börja säljas den dagen, men som alltid rekommenderar vi att ta detta med en nypa salt för tillfället.

Utöver detta matchar renderingen vad vi har sett förut och visar en telefon med minimal ram, en hålkamera och en rektangulär form.

Detta är dock inte den enda läckan av Galaxy Note 10, eftersom ett verkligt foto av Samsung Galaxy Note 10 verkar ha publicerats på Underkg (en sydkoreansk webbplats), vilket återigen matchar vad vi har sett tidigare.

Note10 and Watch Active 2 appeared in the Korean stadium. Note 10 is covered by a protective cover. The right side is not a bezel, it is a shadow. The watch looks sexy.source:https://t.co/XGsWX0ctc3 pic.twitter.com/ligl6uTIReJuly 31, 2019