Samsung Galaxy Note 10, un leak sembra confermare l'assenza del jack audio

Sono ormai mesi che circolano voci secondo le quali Samsung non includerà il jack per cuffie da 3,5 mm dalla sua prossima gamma Galaxy Note 10 , e ora un nuovo leak avrebbe praticamente confermato questa notizia.

SamMobile ha condiviso i rendering di quello che si dice sia l'adattatore da 3,5 mm a USB-C per Galaxy Note 10, che secondo il leak sarà incluso nella confezione. Questo vorrà dire che gli utenti dovranno usare questo adattatore per collegare le cuffie allo smartphone.

(Image credit: SamMobile)

Come potete vedere dall'immagine, l'adattatore sembra praticamente identico a qualsiasi altro adattatore da 3,5 mm a USB-C, e il suo colore bianco suggerirebbe che anche gli altri accessori del Galaxy Note 10 saranno bianchi questa volta.

È prevedibile che il Galaxy Note 10 di Samsung venga venduto assieme a un paio di auricolari in-ear USB-C cablati, forse addirittura con funzionalità di cancellazione attiva del rumore, come suggerito da un recente tweet del noto leaker Roland Quandt .