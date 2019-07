Samsung Galaxy Note 10, invito ufficiale. Arriva il 7 agosto

La presentazione del Samsung Galaxy Note 10 ormai non è molto lontana, e Samsung ha annunciato ufficialmente il suo evento Unpacked.

La data è venerdì 7 agosto 2019, giorno in cui ci aspettiamo la presentazione del Note 10. E il luogo è il Barclays Center di New York, lo stesso usato l'anno scorso per la presentazione del Note 9. Quanto all'orario, sarà alle 22:00 ora italiana.

Image credit: Samsung

Cosa ci aspettiamo dalla presentazione del Galaxy Note 10

Il Galaxy Note 10 avrà senz'altro un design simile a quello del Samsung Galaxy S10, così come un foro nel display per ospitare la fotocamera frontale. O almeno questo è quanto lasciano intendere le ormai molte indiscrezioni a riguardo.

Sembra però che la fotocamera avrà una posizione centrale, mentre sul sul Samsung Galaxy S10 Plus è laterale. L'immagine che accompagna l'invito è almeno un indizio in tal senso. Inoltre pare che si tratterà di una fotocamera singola, mentre sullo smartphone top di gamma ce ne sono due. Sul Galaxy S10 5G ce ne sono addirittura tre.

Altra differenza di design: le fotocamere posteriori saranno organizzate verticalmente, e dovrebbero includere un sensore Time of Flight.

E naturalmente ci aspettiamo qualche novità anche dalla S-Pen del 2019. Magari la ARM arriverà fino a 12GB, sopratutto se davvero ci saranno un modello standard e uno "Plus".