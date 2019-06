Samsung Galaxy Note 10: sembra che non ci sarà il jack audio

Sono trapelati molti dettagli sul Samsung Galaxy Note 10, ma ancora non si sa se ci sarà il jack audio o meno. Secondo alcune fonti ci sarà, ma altri non sono così convinti. Oggi sono trapelati alcuni dettagli che supporterebbero la fazione del ''no'' dai render leakati di alcune custodie protettive.

Le immagini sono state condivise da Sudhanshu Ambhore su Twitter e mostrano la parte superiore e inferiore di alcune custodie protettive che sembrano progettate per il Samsung Galaxy Note 10, senza traccia di jack audio.

Inoltre, c'è solo un altoparlante visibile, ma non è detta l'ultima parola. Nel Samsung Galaxy Note 9, l'altoparlante per le chiamate funzionava anche come secondo altoparlante ed è probabile che per il Note 10 sarà lo stesso.

Altri dettagli che emergono dall'analisi delle custodie protettive includono la tanto chiacchierata tripla fotocamera, l'alloggio per la S Pen e un foro che apparentemente ospiterà un ''IR Blaster''.

Come sempre, vi consigliamo di prendere queste immagini con le pinze. La fonte non ha la stessa affidabilità di altre più famose, e le custodie protettive non sempre sono da considerare affidabili. Sono sulla stessa linea di altre fughe di notizie precedenti, ma può anche essere che si basi proprio su queste.

La confusione sorta intorno a questa storia del jack audio potrebbe essere dovuta al fatto che a quanto pare ci sono due modelli di Note 10 in via di sviluppo, il modello standard e il Samsung Galaxy Note 10 Pro. Quindi potrebbe essere solo uno di questi ad essere senza il jack audio.

Sicuramente, la maggior parte dei leak a favore del fatto che il jack audio non ci sarà parlano del Note 20 standard, e c'è almeno un'immagine che sta circolando che suggerisce la presenza del jack audio sul Note 10 Pro. È vero però che la notizia specificava che entrambi i modelli ne sarebbero stati provvisti, quindi anche la teoria dei due modelli non spiega completamente i disaccordi.

Il mistero dovrebbe risolversi presto, infatti la serie Galaxy Note 10 dovrebbe essere presentata in agosto. Ci assicureremo di tenervi aggiornati non appena ci saranno altre novità.

