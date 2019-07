Samsung Galaxy Note 10 confermato ufficialmente

The Samsung Galaxy Note 9 is set to be replaced soon. (Image Credit: TechRadar)

Samsung ha confermato ufficialmente l'arrivo e il nome del Samsung Galaxy Note 10, per ben due volte, togliendo ogni dubbio sul nome del dispositivo è, ovviamente, sulla sua esistenza.

Prima abbiamo notato il nome Samsung Galaxy Note 10 in una presentazione ufficiale dell'azienda sudcoreana, presso la loro sede dove eravamo in visita. Era la prima volta che Samsung alludeva al nome.

Ciò che abbiamo visto era un'immagine (che non ci era permesso riprendere) dove compariva il nome Galaxy Note 10 con un rendere che, ci hanno detto, rappresentava in modo grossolano un dispositivo di riferimento che non rappresenta l'aspetto definitivo del Note 10. Cosa su cui abbiamo qualche dubbio.

Il giorno dopo questa presentazione, durante un incontro con l'AD Samsung DJ Koh, il nome Galaxy Note 10 è stato menzionato di nuovo.

Rispondendo a una domanda su Bixby, Koh ha velocemente citato il dispositivo, dicendo "e per il nostro Note 10, si aprirà un'altra fase per Bixby".

Non è chiaro se Bixby avrà nuove funzioni in concomitanza con il Note 10, o se semplicemente Koh stava confermando che l'assistente vocale continuerà a essere presente. Ma forse non dovremo attendere molto per scoprirlo.

La presentazione del Samsung Galaxy Note 10 è infatti prevista per il prossimo 7 agosto, anche se attendiamo ancora conferme da Samsung riguardo a questo dettaglio.

Infinity-O con foro centrale?

Durante la stessa presentazione abbiamo visto anche immagini di uno dispositivo con schermo Infinity-o con la fotocamera posizionata centralmente e in alto, in un foro. Una posizione diversa, quindi, rispetto a Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus.

Abbiamo cercato di farci dire di più da Samsung, e ci hanno risposto che le immagini mostrato sono semplici riferimenti e che non rappresentano nessun dispositivo in particolare.

In ogni caso, significa che Samsung sta almeno prendendo in considerazione questo particolare layout per il Note 10, e che questo prodotto sia effettivamente prossimo alla presentazione.

Saremmo però sorpresi se il Samsung Note 10 avesse una sola fotocamera frontale, considerando che il Galaxy S10 Plus e il Galaxy S10 5G ne hanno due.

Dovremo attendere per vedere che succede, ma se non altro possiamo ormai essere sicuri che il Samsung Galaxy Note 10 è in arrivo.