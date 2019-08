Galaxy Note 10 Plus confermato dalla stessa Samsung

Sappiamo che Samsung presenterà il 7 agosto i nuovi Galaxy Note, e anche se il modello di riferimento sarà come ogni anno il Samsung Galaxy Note 10 ci sono da mesi rumor su una versione Plus che ora è stata, anche se non volutamente, confermata dalla stessa Samsung.

Sulle pagine di supporto di Samsung Romania, Samsung Slovakia e altre nazioni dell'Est Europa, Phone Arena e Roland Quandt (fonte attendibile), hanno trovato un riferimento al Samsung Galaxy Note 10 Plus (o Samsung Galaxy Note 10+ come lo chiamano loro).

Purtroppo nel momento in cui scriviamo queste pagine non si aprono, ma questa non è una sorpresa in quanto si trattava probabilmente di un errore di pubblicazione.

Arriva anche iPhone 11

E il Google Pixel 4

Stanno arrivando un sacco di telefoni 5G

Questo comunque conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, l'esistenza di un Note 10 di fascia alta come pure il nome 'Note 10 Plus' , mentre alcuni ancora parlavano del Galaxy Note 10 Pro.

Memoria e colori

I link presenti sui siti rumeni poi tolti riferivano di modelli da 256GB 512GB di memoria con Android 9 Pie. Anche i nomi dei colori sono stati identificati come Aura Glow, Aura Black e Aura White.

Naturalmente tutte queste informazioni non saranno ufficiali fino alla conferma della stessa Samsung, ma visto che si trovavano su di un sito nazionale pensiamo che siano decisamente affidabili.

A questo punto restano ben pochi punti da chiarire il 7 agosto, quando i dispositivi verranno presentati ufficialmente. Sappiamo infatti che i Galaxy Note 10 avranno fino a 12GB di RAM, il chip Snapdragon 855 o Exynos 9820 (secondo la nazione dove saranno venduti), e da 3 a 5 fotocamere posteriori, a seconda del modello e del leak.

Rimanete sulle nostre pagine se volete avere informazioni fresche!