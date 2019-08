Enda en lekkasje peker mot at Samsung Galaxy Note 10 ikke får hodetelefonutgang

Ryktene har gått lenge om at Samsung kommer til å gi opp å stå imot dagens smarttelefontrend, og faktisk droppe hodetelefonutgangen i den kommende Galaxy Note 10-serien. Mange har nok likevel tviholdt på håpet om at Samsung likevel skulle videreføre porten, men det håper ser nå ut til å være mer eller mindre knust.

SamMobile har nemlig delt bilder av det som skal være USB-C- til 3,5 mm-adapteren som skal følge med Galaxy Note 10, og vi må dermed anta at denne vil bli nødvendig å bruke om du vil koble et par kablede hodetelefoner til telefonen.

(Image credit: SamMobile)

Som du ser på bildet over, så er adapteren mer eller mindre identisk med de fleste andre slike adaptere som er sluppet med andre telefoner den siste tiden, og den hvite fargen gir oss et hint om at alt ekstrautstyret til Note 10 kommer til å være hvitt denne gangen.

Det er også ventet at det vil følge med et par hodetelefoner med USB-C-plugg i esken, og en nylig publisert tweet fra den kjente rykteformidleren Roland Quant peker mot at disse vil ha aktiv støydemping.

Det er uansett verdt å huske på at dette er snakk om rykter og vi kan ikke være helt sikre på at alt dette stemmer før Galaxy Note 10 blir offisielt lansert i New York 7. august.