Galaxy Note 10+ er avslørt på Samsungs egne nettsider

Vi vet fra før at Samsung skal annonsere den neste generasjons av Note-telefoner 7. august, og mens det var liten tvil om at Samsung Galaxy Note 10 kom til å være blant dem, så hadde ikke Samsung bekreftet at en pluss-versjon også er på vei. Det har de derimot tydeligvis gjort nå, selv om det sannsynligvis ikke var med vilje.

Brukerstøttesidene for Samsung Romania, Samsung Slovakia og flere, nevner nemlig ifølge Phone Arena og Roland Quandt (kjent rykteformidler) Samsung Galaxy Note 10+ ved navn.

Det skal sies at de nevnte sidene i skrivende stund ikke laster inn, men det er samtidig ingen overraskelse at Samsung ville være raske med å fjerne denne informasjonen.

Uansett ser dette altså ut til å bekrefte at en pluss-versjon av Note 10 er på vei, og det ser også ut til at navnet faktisk blir Note 10+, mens tidligere rykter har pekt mot at Note 10 Pro også var en mulighet.

Lagringsplass og farger

På de nevnte sidene kom det også frem at telefonen kommer i to ulike varianter med 256 og 512 GB lagring, og at de ikke overraskende skal kjøre Android 9 Pie. I tillegg har det også blitt gravd opp informasjon om fargealternativene som blir tilgjengelige, både på de aktuelle sidene og gjennom andre sider, og ifølge @Samsung_News_ skal de tre variantene bli Aura Glow, Aura Black og Aura White.

Inntil Samsung kommer med en endelig bekreftelse så kan vi ikke være hundre prosent sikre på at alt dette stemmer, men i og med at kilden er Samsungs egne sider så er sannsynligheten i hvert fall ganske stor for at dette er til å stole på.

Utover dette kan det ikke være så mange overraskelser igjen til 7. august, for vi kjenner allerede til at Galaxy Note-serien skal få opptil 12 GB RAM, Snapdragon 855- eller Exynos 9820-prosessor avhengig av region, og mellom tre og fem kameraer på baksiden, avhengig av modell og hvilke rykter du velger å stole på.

Det er bare å holde et øye med TechRadar for å få med deg alt av rykter frem til lanseringen, og vi skal selvfølgelig rapportere direkte fra Samsungs arrangement så du får alle nyhetene om de kommende flaggskipene så fort de dukker opp.