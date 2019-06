Halo Infinite: Allt vi vet hittills om Halo 6

Halo-serien är troligen den viktigaste spelserien för hela Xbox-projektet och det var ganska länge sedan vi såg ett nytt kapitel i sagan, men nu vet vi att vi inte kommer behöva vänta alltför länge på Master Chiefs återkomst. På deras presentation under E3 2019 utannonserade nämligen Microsoft Halo Infinite (Halo 6), som kommer att bli en releasetitel för deras kommande spelkonsol Project Scarlett (Xbox Two) som kommer släppas under vintern 2020.

Halo-serien har haft sina upp- och nedgångar genom åren; det senaste spelet, Halo 5, var en enorm besvikelse för alla som älskade seriens enspelarkampanjer, men Halo Infinite kan möjligtvis återvända till den kvalitet Halo-spelen brukade ha och genom det påminna gamers om varför de älskade spelen.

Förvisso har vi hittills bara fått en kort trailer, men vi har höga förhoppningar för Halo Infinite och vi förväntar oss att Microsoft kommer avslöja mer om nästa kapitel i Halo-sagan under de kommande månaderna.

Så exakt vad är det vi vet om Master Chiefs kommande äventyr?

Snabba fakta

Vad är det? Det sjätte spelet i den huvudsakliga Halo-serien

Det sjätte spelet i den huvudsakliga Halo-serien När släpps det? Vintern 2020

Vintern 2020 Vad behöver jag för att spela det? Xbox One och kanske PC (även Xbox Two)

Halo Infinite - trailers och bilder

Microsoft kunde inte låta bli att visa upp lite av Halo Infinite under sin E3 2019-presentation, men trailern de visade gav fler frågor än svar. Ja, Master Chief kommer tillbaka... men han är svag och ensam.

Vid samma presentation fick vi veta att Halo Infinite kommer bli en releasetitel för Microsofts kommande spelkonsol, Project Scarlett (som också kommer under vintern 2020). Trailern vi fick kändes väldigt passande då den återkallar minnen från det första Halo: Combat Evolved med välbekanta ögonblick och ljud. Kolla trailern här så förstår ni vad vi menar:

Halo Infinite (eller Halo 6) blev officiellt utannonserat under Microsofts presentation på E3 2019.

Du kan se trailern nedan, men den består mest av stämningsfulla klipp från episka landskap, istället för att avslöja särskilt mycket om själva spelet. Kolla själv:

Det finns inte mycket annat att säga om trailern förutom att den består av dramatiska landskapsbilder samt en glimt av Master Chiefs hjälm. Med tanke på att vi fick se djur som såg förhistoriska ut, så skulle vi inte bli förvånade om spelet på något sätt utspelade sig i det förflutna.

Självklart är också Warthog tillbaka och vi fick även se Master Chief sätta in något sorts chip i baksidan av hjälmen. Vem kan denna nya artificiella intelligens vara?

Kolla in vår samling av Halo Infinite-skärmbilder nedan:

Halo Infinite - utgivningsdatum

Till och med efter ett officiellt tillkännagivande, har vi fortfarande inte fått något bestämt utgivningsdatum - allt vi vet är ett ganska vagt "vintern 2020". Halo-spel har tenderat att släppas med tre års mellanrum mellan huvudtitlarna. Det enda undantaget var de två åren mellan Halo Reach och Halo 4, vilket mestadels beror på att spelen hade olika utvecklare (Bungie respektive 343 Industries).

Halo 5 Guardians kom ut i oktober 2015 och om vi följer mönstret med tre år borde nästa spel ha kommit hösten 2018. Att vi istället får vänta till vintern 2020 (minst) betyder att det är ovanligt lång tid mellan spelen.

Med tanke på att Halo Inifinite är en lanseringstitel för Microsofts nya spelkonsol så kommer inte spelet släppas innan spelkonsolen släpps - om det inte är ett spel som även kommer att släppas till Xbox One, då kan det hända att det dyker upp lite tidigare. Det troligaste är dock att om spelkonsolen blir försenad, så blir även Halo Inifinite försenat.

Halo Infinite - Multiplayer

Halo 6 och alla huvudspel i serien som kommer hädanefter kommer inkludera co-op multiplayer via delad skärm. Det bekräftades av Bonnie Ross, 343 Industries chef under DICE 2017.

Beslutet att ta bort co-op via delad skärm från Halo 5 och istället bara erbjuda online-spelande möttes med kritik från fans, eftersom alla tidigare Halo-spel hade haft det ända sedan det första släpptes i 2001. Ross sa att det var smärtsamt att ta bort co-op från Halo 5 och att det 'urholkar gamers förtroende'. Vidare sa han att 'vi har lärt oss mycket av det och jag skulle säga att vi kommer alltid ha multiplayer via delad skärm för alla FPS-spel hädanefter'.

Trots det har spelseriens koordinator Frank O'Connor bekräftat att 343 inte kommer överge co-op systemet som först introducerades i och med Halo 5. Det inkluderar alternativ för att hoppa in och ut ur spelet som du vill, co-op med fyra spelare och specialiserad utrustning för spelbara Spartans i kampanjen.

På tal om hur buggigt The Master Chief Collection var när det släpptes i 2014 sa Bonnie Ross till Game Informer (Via IGN) att alla Halo-spel kommer hädanefter ha någon sorts beta innan de släpps. På det sättet kan vi försäkra att många problem som fanns i The Master Chief Collections multiplayer inte dyker upp i kommande spel. Efter lyckade betor för Halo 5 och Halo Wars 2 finns det ingen anledning att tro att 343 plötsligt ändrar sig angående Halo 6.

Det har ännu inte sagt något om huruvida det blir en öppen beta eller om det blir en sluten beta där inbjudningskod krävs.

Gameplay

Trots att vi inte vet mycket särskilt mycket ännu, är det osannolikt att Halo Infinite kommer ändra riktning i hur det spelas på något meningsfull sätt. Mekaniken i att springa runt och skjuta saker kommer troligtvis inte ändras, även om det är sannolikt att 343 kommer finjustera mekaniken så att vi (förhoppningsvis) får en bättre spelupplevelse.

Vi kan nog också slå fast att det kommer finnas ett stort utbud av Multiplayer-lägen och kartor att spela på, tillsammans med en Forge kart-editor och ett Firefight horde-läge.

Vi kan troligtvis också vänta oss att spelet körs i 4K på 60 FPS på Xbox One X, med tanke på att Halo 6 är Microsofts största spelserie. Det blir ännu troligare med tanke på att Halo Wars 2 redan kan köras i 4K och att Halo 5 fått en 4K-uppdatering som mottagits väldigt väl av fansen.

Kommer till PC?

Microsofts 'Play Anywhere'-program betyder också att det finns en god chans att Halo Infinite blir det första spelet i Halos huvudserie att komma till PC sedan utgivningen av Halo 2 till PC i 2007. Det skulle också betyda att du kan köpa en kopia av Halo Infinite till Xbox One för att sedan kunna ladda ned spelet och spela det på din PC utan att behöva en till kopia och vice versa.

Det finns ingen garanti att Microsoft kommer göra Halo Infinite till en Play Anywhere-titel, men Phil Spencer, chefen för Xbox-divisionen, bekräftade för PC-gamer att det inte finns någon principiell anledning för varför Halo 6 inte skulle komma till PC.

Handlingen

Vid slutet av Halo 5 så tog en återupplivad Cortana och Created (en AI som tror sig själv vara överlägsen organiskt liv) kontroll över galaxen genom att använda massiva Forerunner-konstruktioner som vi känner som Guardians. Created var fast beslutna vid att bringa ordning genom våld och de hade vad som behövdes för att uppnå det. Det sista vi såg var UNSC:s Inifinity-grupp som flydde från Cortanas trupper. De är på väg mot det okända och Master Chief omgrupperar sig med de allierade med avsikt att slå tillbaka mot den nya regimen.

Det är inte helt tydligt var exakt Halo 6 kommer börja efter allt som hänt, även om tidslinjen och den sista mellansekvensen i Halo Wars 2 indikerar att Halo 6 troligast inte kommer utspelas mindre än 6 månader efter vad som hände i Halo 5. Det kommer sannolikt involvera att människor och elites slåss tillsammans igen i ett försök att besegra Cortana och Created för att kunna återställa frihet i galaxen.

Loot-lådor

Om du har hört rykten om att Halo 6 kommer krylla med loot-lådor, försök att inte oroa dig för mycket. På hans podcast menar speljournalisten Brad Sams att källor har avslöjat att Microsoft ville inkludera loot-lådor i Halo 6, men att de har återgått till ritbordet efter kontroversen som slog mot Star Wars Battlefront 2.

Seriens koordinator och regissör Frank O'Connor har dock kallat ryktena 'trams'. På Resetras forum skrev O'Connor att 343 just nu inte omvärderar något av intresse samt att Microsoft inte designar Halo 6, det gör 343. O'Connor sade även att medan studion nyfiket observerade Battlefront 2-kontroversen, tror de att systemen som används i Halo 5: Guardians är spelarfokuserade, omtyckta samt diskreta med tanke på vad det är.

"Vi har inte utannonserat något om vårt kommande projekt och vi fortsätter arbeta på vårt nästa spel och kommande teknologi med spelares behov och intressen i åtanke", fortsatte O'Connor. "Men nyheten, så lösryckt som den nu är, påverkar inte och har ingen relation till vad vi jobbar med nu. Jag antar att man kan säga att 'företag X funderar på funktion Y' och alltid hitta ett litet korn av sanning, men vi kommer inte att anpassa oss efter ett orelaterat system från ett annat spel".

O'Connor avslutade det hela med att slå fast att 343 Industries kommer att utveckla sina system och sin teknologi framöver och att eventuellt diskussioner kring ändrade system eller teknologi ha en 'väldigt kort relevans' - men just nu? Nej.

Vad vi vill se i Halo Infinite

Obesvarade frågor

Vad hände med The Didact? Om Cortana lyckades överleva Halo 4:s sista strid, varför kunde inte elakingen det?

Tyvärr var Forerunner-krigsherren helt frånvarande under Halo 5 och medan det omedelbara efterspelet av hans strid med Master Chief avhandlades i serietidningen Halo Escalation, var det underförstått att han någon gång skulle komma tillbaka. Alla spelare läser så klart inte serietidningen, vilket gör att de flesta inte känner till hans slutliga öde. Med det kommer problemet med att integrera den mindre kända delen av universumet i spelet, något 343 har visat sig ovilliga att göra sedan de tog över serien från Bungie.

Önskelista

Efter slutet i Halo 5 Guardians som lämnade många obesvarade frågor och med tanke på spelets oinspirerande handling, behöver Halo 6 verkligen en gediget bra handling med ett tillfredsställande slut. På samma sätt som Halo 3 följde på Halo 2 så att säga. Mer balans mellan kampanjen/multiplayer kommer också göra sitt att avhjälpa några av de problem spelare har med Halo 5.

På tal om multiplayer: Det faktum att Halo 5 inkluderade mikrotransaktioner var inte särskilt populärt, speciellt då REQ-lådorna kunde låta spelarna låsa upp mer kraftfulla vapen som gav dem en orättvis fördel. Medan många spel har lyckats bra med att endast sälja kosmetiska varor (Team Fortress 2 och Overwatch poppar upp i huvudet), är spelare inte lika entusiastiska över Pay-to-Win system.

En koppling till Halo Wars 2 vore också välkommen, för att slutligen ta storyn om UNSC:s Spirit of Fire tillbaka till huvudspelens handling. Det är egentligen inte något vi behöver orda om heller med tanke på strategispelets sista mellansekvens.

Mer speltid som Master Chief. Spartan Locke hade också kunnat vara en intressant karaktär, men spelare som köper Halo förväntar sig åtminstone att få spela som sin favoritsoldat - inte en billig kopia.