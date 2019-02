Xbox One X - recension

Xbox One X gör vad ingen spelkonsol har gjort tidigare: riktig gaming i sann 4K med HDR. Trots att spelen ser otroligt bra ut med en fantastik detaljrikedom som förstärks av konsolens stöd för HDR, innebär de stora filstorlekarna att hårddisken på ynka 1 TB snabbt blir full. Om vi bortser från otillräcklig lagringskapacitet, klarar ändå Xbox One X av att uppfylla löftet om gaming i 4K HDR. Det är den just nu mest påkostade gamingupplevelsen du kan ha på en spelkonsol.

Xbox One X är framtidens konsol. Det är inte bara den mest kraftfulla spelkonsolen som går att köpa just nu, den ser också ut att kunna behålla den titeln resten av denna konsolgeneration.

Innan du drar fram alla tabeller och listor och berättar för oss om bristen på exklusiva spel eller skickar en massa meddelanden som informerar oss om att PS4 är en minst lika bra konsol (vilket vi håller med om), måste vi först se på fakta: Xbox One X skryter med en processor med åtta kärnor med klockhastigheter på 2,3 GHz, i kombination med 12 GB GDDR5-RAM. Den har dessutom en grafikprocessor med klockhastigheter på 1 172 MHz, vilket ger dig sex teraflops med grafisk beräkningskraft.

Det är väldigt mycket kraft för en konsol.

Det är dock något som Xbox One X behöver eftersom den spelar vissa titlar i sann 4K-upplösning, ibland till och med i 60 bilder per sekund. Den stödjer även spelande i HDR för spel i HDR10-formatet och stödjer även Dolby Vision videoströmning.

För alla bild- och ljudfans är detta den enda plattformen där du hittar en inbyggd 4K Blu-ray-spelare som stödjer Dolby Atmos, ett mer detaljerat ljudformat än 7.1 surroundljud.

Trots allt detta är den dock inte perfekt.

Hårddisken, som för närvarande är låst till 1TB, fylls upp snabbare nu när de flesta spel kräver texturpaket i 4K-upplösning. Förutom Forza Horizon 4, State of Decay och Sea of Thieves släpptes det väldigt få exklusiva titlar för Xbox One under 2018, och dessutom får du mycket av samma funktionalitet från Xbox One S ... som säljer för mindre än halva priset.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

För att se vad som finns i lådan kan du kolla in vår unboxing-video nedan (på engelska).

Vi säger inte allt det här för att på något sätt förödmjuka Microsofts fans. För vissa gamers är Xbox One X fortfarande den bästa konsolen som någonsin gjorts trots dess begränsningar. Saken är bara den att Xbox One X för de allra flesta innebär en hög kostnad för ett system som bara är marginellt bättre än Xbox One S.

Xbox One X kan förvisso spela i sann 4K medan Xbox One S bara spelar i uppskalad 4K, men Xbox One S gör uppskalad 4K så bra att du kanske inte ens ser någon skillnad mellan de två. Även om du skulle se skillnad, är det tillräckligt för att motivera en prisskillnad på drygt 2 500 kronor? Svaret, ja ... det beror på dig.

Är du en person som behöver Xbox One X i ditt liv? Fortsätt läsa så hjälper vi dig bestämma dig.

Xbox One X: design

Om du någon gång har sett en Xbox One S så borde du kunna föreställa dig hur Xbox One X ser ut. Om det inte vore för skillnaden i färg så ser de två konsolerna nästan identiska ut.

Om du aldrig har sett en Xbox One S förut så föreställ dig Xbox One X som en rektangulär låda, täckt med en matt grå färg som är ungefär lika stor som en Blu-ray-spelare. Det är en väldigt stor skillnad jämfört med den klumpiga VHS-spelaren som var den första Xbox One. Designen blir dessutom ännu mer imponerande när du tänker på vad den kan göra.

De enda riktiga skillnaderna mellan Microsofts förra konsol och deras senaste är färgen, som är en vit glansig färg på Xbox One S och en matt rymdgrå färg på Xbox One X, samt att skivspelaren bytt plats från den övre vänstra sidan av konsolens framsida till en mer diskret lägre position. Skillnaderna är dock endast estetiska och påverkar inte funktionaliteten alls.

En liten skillnad i placeringen av diskspelaren är den största designskillnaden mellan X och S.

Diskspelaren spelar inte bara Xbox One-spel utan även 4K Blu-rays. Det kanske låter ganska ointressant om du inte är helt insatt i vad 4K Blu-ray-spelare är, men med tanke på att Microsofts 4K-konsol är den enda på marknaden med sådan kapacitet så förstår du säkert varför det är värt att nämna.

På baksidan så fortsätter likheterna med One S. Från vänster till höger så har du strömuttaget, HDMI-ut, HDMI-in, två USB-portar, en IR-ut, samt en optisk audio-port och en Ethernet-port. Det förvånar nog ingen att vi inte kommer se en återkomst av den första Xbox One:s Kinect-port. Om du inte hört om det tidigare, är Kinect (Microsofts kamera med rörelsesensor) officiellt död och Microsoft har till och med slutat sälja adaptrarna som gjorde att Kinect fungerade på moderna konsoler.

När det gäller handkontrollen, får du med en ny mörkare handkontroll som till Xbox One X som, i alla avseenden, är identisk mekaniskt sett med som den som skeppas med Xbox One S. Laga inte det som är trasigt verkar vara ordspråket för dagen.

Om handkontroll är lite för oprecist för dig i till exempel Destiny, så kommer Xbox One X även att introducera stöd för tangentbord och mus någon gång framöver. Det är inte den första konsolen att erbjuda sådant stöd (det priset går till Segas Dreamcast), men funktionen kommer att vara välkommen för gamers som föredrar de mer precisa och responsiva kontrollerna tangentbord och mus erbjuder.

Xbox One X recension

Xbox One X: hårdvara

Om du vill se den verkliga skillnaden mellan Xbox One X och alla andra konsoler så räcker det med att öppna locket.

Konsolen kommer med en åttakärnig processor med klockhastigheter på 2,3 GHz, tillsammans med 12 GB GDDR5-RAM. Den har en grafikprocessor med klockhastigheter på 1 172 MHz, något som ger konsolen sex teraflops med grafisk beräkningskraft. Det är en ganska påkostad maskin som blir till ett slags tidigt steg in i en ny era av 4K HDR-gaming i hemmet.

Innan du börjar jämföra den alltför mycket med din dator, bör du ha i åtanke att konsolens VRAM på 12 GB måste delas mellan systemet och grafikkortet, något som skiljer sig från ett vanligt grafikkorts dedikerade VRAM.

När det gäller processorn använder Xbox One X ett utmärkt specialbyggt chip med åtta Jaguar CPU-kärnor med klockhastigheter på 2,3 GHz. Det är en ökning med 76% jämfört med processorn inuti den ursprungliga Xbox One och Xbox One S, men som fortfarande bara är ungefär lika starkt som en Intel i3-processor från nuvarande generationen (kom ihåg att dessa siffror inte är särskilt enkla att jämföra med datorer).

De bakre portarna på One X är identiska med de på One S.

Den viktigare jämförelsen för Xbox One X och den som Microsoft hellre ser att du fokuserar på, är den mot PS4 Pro. Sonys system är en ganska kompetent konkurrent, dess grafikprocessor har 36 beräkningsenheter som går i 911 MHz och som körs tillsammans med en processor med hastigheter på 2,1 GHz och 8 GB GDDR5-minne. Det minnet kör in i något av en flaskhals vid buffern, som är begränsad till 218 GB/s, men pumpar ändå ut en kapacitet på cirka 4 teraflops. Poäng till Microsoft.

Xbox One X fallerar dock med sin hårddisk. Det är en långt ifrån tillräcklig hårddisk på 1 TB som erbjuds som standard i alla system. Det finns inte heller några andra valmöjligheter: Vi har till exempel fortfarande inte hört något om alternativ på 2 TB.

Det skulle inte störa oss så mycket om vi inte visste att Microsoft var fullt kapabla att installera större hårddiskar i deras system, men faktumet att Xbox One S har en hårddisk på 2 TB visar att det är fullt möjligt och att Microsoft medvetet valt att inte inkludera en större hårddisk i One X.

Xbox One X: Spelprestanda och spelbibliotek

Vad är då syftet med alla dessa siffror? Självklart att skapa bättre spelupplevelser. Tack och lov glädjer det oss att kunna rapportera att Xbox One X presterar precis som lovat: Spel ser riktigt bra ut överlag. Vare sig du använder en 1080p-TV eller spelar på en TV som klarar 4K HDR, ser spelen helt enkelt fantastiska ut.

Låt oss gå igenom det lite noggrannare.

Om du äger en 1080p-TV kommer Xbox One X göra något som heter supersampling för att skapa bilder som ser bättre ut. Supersampling är en komplicerad term, men den grundläggande idén är att spelet renderar sig självt i 4K, vilket betyder att objekt är renderade med 4 gånger så mycket detalj. All denna data kan dock inte visas eftersom det fortfarande spelas på en 1080p-TV, som har ett begränsat antal pixlar på skärmen, därför reduceras bilden (nersamplas) till 1080p men resultatet blir ändå en bild som är mycket mer detaljrik.

I praktiken betyder det att bilder kommer vara lite skarpare. Träd, grenar och annan grönska kommer till exempel inte se så kantigt ut och dimma som känns ganska grundläggande Xbox One kan bli tjockare och mer realistisk på Xbox One X.

När du väl ser ett spel som körs i 1080p med supersampling blir det väldigt uppenbart att det ser bättre ut än ett spel som körs i 1080p utan supersampling. Om du däremot inte är typen av person som tar en stund extra för att lukta på rosorna i spel (den där typen av person som kan uppskatta fina detaljer på en buske eller en riktigt tjock dimma på morgonen), kommer du inte bli speciellt imponerad av Xbox One X.

Det vill säga, om du inte uppgraderar till en 4K HDR-TV då.

Xbox One X recension

Det går att se konsolens kraft i fullo på en 4K HDR-TV. Spel renderas i sann 4K, vilket ger fyra gånger högre detaljrikedom än 1080p. Något som är ännu bättre är att vissa av spelen kommer ha ett bredare spektrum av färgalternativ tack vare teknologi som kallas high dynamic range eller HDR. Himlen är blåare, gräset grönare och varje scen är full av färger. Resultatet talar för sig självt.

Visuella uppgraderingar är dock inte det enda Xbox One X erbjuder. Det finns också en stor förbättring i prestanda, där bland annat vissa spel körs med fler bilder per sekund.

Vi besparar dig ännu en lång förklaring men idén är att konsolen inte klarar av belastningen när scener blir väldigt detaljrika och fylls med ett stort antal objekt. Istället för att kunna visa till exempel 30 bilder per sekund, då klarar den kanske bara av att visa 25 bilder per sekund eller till och med färre. Det var ett stort problem på den första Xbox One, men Xbox One S verkade ha fixat problemet förutom i de mest extrema omständigheter.

Xbox One X försöker så gott den kan med att få ut 60 rutor per sekund, ett sorts gyllene nummer för industrin som matchar uppdateringsfrekvensen på de flesta TV-apparater och bildskärmar. Trots att resultaten är signifikant bättre på Xbox One X når ändå inte spelen alltid fram till det gyllene resultatet av 60 bilder per sekund. Ibland tappar den bilder eller saktar ner.

Så vad är resultatet av allt det här? För det första ser förbättrade spel bättre ut på en Xbox One X vare sig du är kopplad till en 1080p eller 4K TV. Prestandan är också generellt bra på den nya konsolen. Spelen körs inte alltid i de perfekta 60 bilder per sekund som du ofta finner att en dator för 8-12 000 kronor klarar, men för det mesta fungerar det utmärkt.

Xbox One X recension

Ok, så förbättrade spel för Xbox One X ser jättebra ut och spelar utmärkt, men exakt vad gör ett spel förbätttrat på Xbox One X och hur många sådana spel finns det?

Microsoft har inte själva satt en standard för vad som utgör ett förbättrat spel för Xbox One X, men det finns tre breda kategorier som utvecklare fokuserar på: Förbättrade 4K visuella tillgångar, HDR eller högre bildhastighet. Bara en av tre räcker.

Det vill säga, det är möjligt för ett spel att erbjuda HDR eller 60 bilder per sekund, men inte sann 4K och vice versa. Utvecklare kan själva välja vilka förbättringar som fungerar bäst i deras spel.

För att göra det än mer komplicerat så har Microsofts Xbox-chef Phil Spencer i intervjuer sagt att nya spel inte nödvändigtvis måste stödja den nya hårdvaran. Det vill säga, det finns inget krav på utvecklare att utnyttja konsolens prestanda.

Allt det här vore mer upprörande om utvecklare inte omfamnade Xbox One X, men tack och lov har det inte blivit så. Nu för tiden är det så de allra flesta spel som släpps har en förbättrad version för Xbox One X, som ser betydligt bättre ut.

Xbox One X: Användargränssnitt

Innan vi avslutar recensionen tycker vi att det vore en bra idé att prata om gränssnittet för Xbox One X. Användargränssnittet utgörs av en evigt uppdaterad mjukvara, som på något sätt lyckas ha delade åsikter såhär tre år och två stora uppdateringar senare.

Om du ännu inte har laddat ner det på din Xbox One X så kan det nya gränssnittet bäst beskrivas som en sorts blandning av Xbox 360:s blade-design och Windows 10:s blandning av fyrkanter och häftstift.

Likt blade-designen är gränssnittet indelat enligt syfte: Det finns tabbar för Hem och Affär, där namnen är självförklarande, men även tabbar för Gemenskap, Nöje och Mixer (som är en Twitch-konkurrent ägd av Microsoft). Det går snabbt att navigera mellan olika tabbar och det finns alltid något att titta på.

En av de mer unika funktionerna är att göra idén av häftstift, det vill säga att organisera spel eller applikationer du verkligen gillar i rader på hemskärmen. Detta kan hjälpa till att uppmärksamma dig om eventuella nya DLC:er, hur nära du är prestationer eller visa dig höjdpunkter från Mixer. Det är ett nytt sätt att få dig att tänka på ett spel långt efter du slutar spela och en funktion vi också fann oss uppskatta varje gång vi såg den.

Vi gillade

När vi började skissa på denna slutliga recension så fanns det några orosmoment. Vi trodde inte att Microsofts hittills mest påkostade konsol skulle erbjuda något värde för ägare av 1080p-TV:s. Vi kände att prestandan, hur bra den än är, kanske inte rättfärdigar priset. Vi var även oroliga att det skulle dröja länge för spelen att uppdateras, så att ägare av Xbox One X inte skulle få något sätt att visa upp deras nya hårdvara. All vår oro var ogrundad.

I slutändan visade det sig att Xbox One X är en riktigt gedigen påkostad konsol.

Visst, ibland kanske du måste titta noga för att kunna se skillnaden mellan ett 1080p-spel som har supersamplats och spel som körs i 1080p på den vanliga Xbox One, men skillnaden finns där. I 4K HDR-spelande däremot är skillnaden enkel att se. Om du kopplar konsolen till en bra 4K HDR-TV körs spelen med en överraskande hög detaljnivå. Om du dessutom startar en 4K Blu-ray med Dolby Atmos-ljud, kommer du få åtnjuta en riktig bioupplevelse hemma.

För de som har råd så är Xbox One X just nu det bästa du kan få inom spelkonsoler.

Vi ogillade

Trots att Xbox One X har tagit förstaplatsen är dess närmaste konkurrenter, Playstation 4 Pro och Xbox One S, inte långt bakom.

Även om de inte kan köra spel i sann 4K så kostar konsolerna väsentligt mindre och spelen ser nästan lika bra ut. Deras bättre balans mellan pris och prestanda gör dem till ett bättre val för den överlägsna majoriteten av gamers, förutom de få som kan se och uppskatta små skillnader i riktigt högupplöst video och spel.

Även om inga av dessa konsoler hade funnits så hade inte Xbox One X varit perfekt. Dess hårddisk på 1 TB hade teoretiskt sett kunna fyllas på en natt tack vare spel som Gears of War 4, Forza Motorsport 7 och Quantum Break som alla har nedladdningar på 100 GB eller större. Microsoft skulle kunna fixa det här med större hårddiskar, men som det ser ut just nu kan världens mest påkostade konsol bara lagra runt 10 AAA-titlar åt gången.

Xbox One X: Slutgiltigt omdöme

I början sa vi att det bara är en specifik sorts gamer som skulle uppskatta den invecklade och totala kraften hos Xbox One X tillräckligt mycket, för att villigt lägga ut de extra pengarna den kostar. Vi hoppas att du nu kommit till en slutsats huruvida du passar in i den smala kategorin eller inte. Om du fortfarande känner dig osäker, är den enklaste frågan du kan ställa dig: kommer jag uppskatta de extra hästkrafterna?

Om du är den sortens gamer som stannar för att titta på underbara utsikter eller en streamer som kan peka ut en skillnad på 4 rutor per sekund om du tittar på två videor sida vid sida, då är Xbox One X en bra investering för dig.

Om du däremot är typen av spelare som bara vill att en konsol som erbjuder riktigt snygga spel utan att kosta alltför mycket, är Xbox One X troligen inte konsolen för dig. Spara pengarna och köp en Xbox One S istället. Helst en med en 2TB stor hårddisk.