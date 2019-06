E3 2019: Allt vi förväntar oss att se på årets Electronic Entertainment Expo

Nu är det snart dags för årets E3 och vi har redan fått höra om några av mässans största spel: Under de senaste två veckorna har vi fått höra rykten om ett halvt dussin spel, varav ett råkade läcka ut till allmännheten - Watch Dogs 3: Legion.

Trots att läckor förstör en del av det roliga, kommer vi fortfarande att få se en mängd oväntade nya titlar presenteras under mässan. Det går bland annat rykten om ett nytt Fable-spel, de första detaljerna kring Square Enix' ambitiösa Avengers-titel har dykt upp och om vi har tur kan vi till och med få en första titt på Microsofts kommande spelkonsol. När Nintendo Direct väl drar igång på tisdag den 11 juni, kommer vi garanterat att få se en flodvåg av nya titlar som kommer att släppas senare under året.

Oavsett hur mässan förändras över åren, förblir E3 ett av de största evenemangen inom gaming. Oavsett om det hålls i ett hotell, ett konferenscenter eller någonstans i Hollywood, är det utan tvekan den branschens största händelse år efter år. Gamers från hela världen samlas för att se vad som kommer härnäst för konsoler, bärbara enheter, datorer, mobiler och allt däremellan.

Uppdatering: Sony PlayStation kommer förmodligen inte att delta under E3 2019, men det kommer inte hindra företaget från att göra sin närvaro känd på andra sätt. I en intervju nyligen avslöjade PlayStations nya VD Jim Ryan ännu mer detaljer om företagets kommande hemmakonsol - PS5. I en intervju med CNET talade Ryan om ett antal nya funktioner som Sony planerat för PS5, som bland annat inkluderar en specialdesignad SSD som standard lagringsalternativ, äkta 4K 120 Hz gameplay med möjligheten att spela spel i 8K, samt bakåtkompatibilitet med spel som släpptes till PS4.

Även om vi inte kan avslöja alla överraskningar i förväg, kan vi åtminstone göra några förutsägelser om vilka spel vi tror kan komma att dyka upp under årets spelmässa.

När är E3 2019?

Electronic Entertainment Expo (E3 2019) kommer att dra igång officiellt på tisdag den 11 juni och vara över på torsdag den 13 juni. Dessa datum gäller dock enbart för delen av mässan som hålls i Los Angeles Convention Center.

Egentligen äger det första stora evenemanget under E3 2019 rum redan på fredag den 7 juni, med EA Plays kick-off-evenemang i Hollywood Palladium. Även om EA har gått ut och sagt att vi inte ska förvänta oss några allt för stora nyheter, finns möjligheten att spela utgivarens kommande titlar och få lite information om vilka spel som kommer att släppas under de kommande två åren.

Under tiden mellan EA Play på fredag och mässans officiella start på tisdag, kan du även förvänta dig att se ett pressevenemang från Microsoft någon gång på söndag, med en chans att Bethesda, Square Enix, Ubisoft och Nintendo ger sina inledningstal efter det.

Vi på TechRadar kommer att befinna oss i Los Angeles från fredag till tisdag och alla gamers med ett inträdespass bör satsa på att göra samma sak.

EA på E3 2019

FIFA 19 (Bild: EA)

Presentation: EA Plays livestream evenemang drar igång 19:15 svensk tid och alla fans med biljetter är välkomna att delta vid Hollywood Palladium på lördagen den 8 juni.

EA har legat steget före andra utgivare under 2019, då de valt att ladda upp sina planer i detalj på sin egen hemsida. Därför har EA sagt att de kommer hålla sitt årliga EA Play evenemang den 8 juni och dela ut gratisbiljetter till händelsen.

Vad kan vi förvänta oss från EA:s livestream evenemang? Tja, istället för en traditionell presentation kommer EA istället att hålla individuella genomgångar för var och en av sina största franchiser. Här är den fullständiga genomgången av evenemanget som skickades till TechRadar:

19:15: Nedräkning till EA Play

19:30: Star Wars Jedi: Fallen Order (Hålls av Greg Miller och Andrea Rene)

20:00: Apex Legends (Hålls av Alex "Goldenboy" Mendez)

20:30: Battle Field™ V (Hålls av Julia Hardy och Adam Freeman)

21:00: FIFA 20 (Hålls av Alex "Goldenboy" Mendez)

21:30: Madden NFL 20 (Hålls av Adam Rank)

22:00: The Sims 4 (Hålls av Andrea Rene)

Enligt ett pressmeddelande från EA som går igenom vilka spel som kommer att dyka upp under E3 2019, kommer Star Wars Jedi: Fallen Order från Respawn Entertainment definitivt att vara ett av dem. Det är även möjligt att vi kommer att få höra om något tillägg till Titanfall-universumet (antingen en andra spin-off-titel eller Titanfall 3), samt lite om hur de planerar att utveckla sitt framgångsrika Battle Royale-spel, Apex Legends.

Vi kommer även att få se tillkännagivanden av de kommande versionerna av Madden, FIFA, NHL och NBA Live. Det är dessutom oerhört sannolikt att vi kommer att få se ytterligare en expansion till The Sims 4, som eventuellt fortsätter på StrangeVilles handlingsbaserade stil.

Det är mindre sannolikt (men fortfarande möjligt) att nya spel från EA:s DICE-studio (utvecklarna bakom Battlefield- och Star Wars Battlefront-spelen, som ännu inte meddelat något nytt projekt för 2019) kommer att dyka upp. Samma sak gäller även projekt från PopCap (kända för Plants vs Zombies) och Ghost Games (den nya Need for Speed-franchisen).

Sist men inte minst presenterade BioWare en teaser trailer för Dragon Age 4 under fjolårets Game Awards och trots att det är relativt osannolikt, hade det varit trevligt att höra åtminstone något om dess utveckling.

Square Enix på E3 2019

Final Fantasy VII (Bild: Square Enix)

Presentation: Natten till tisdagen den 11 juni, klockan 03:00 svensk tid.

Efter det sedan länge efterlängtade Kingdom Hearts 3 släpptes i början av januari, har det varit ganska tyst från Square Enix' sida, men det verkar kunna ändras nu under E3 2019.

Tack vare ett inlägg på Twitter från Marvel's Avengers i slutet av maj, vet vi att vi kommer att få se Crystal Dynamics spel under mässan, samt en Final Fantasy VII Remake, som nyligen var ett av huvudämnena under Sonys senaste State of Play-evenemang.

Vi vet också att Square Enix för närvarande arbetar på Dragon Quest Builders 2 till Nintendo Switch, då det tillkännagavs under en Nintendo Direct-presentation tidigare under året, samt ett Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition.

Utöver dessa spel, är det sannolikt att vi kommer att få höra mer om kommande avsnitt i Life is Strange 2, samt DLC:er till Kingdom Hearts 3. Square Enix kan även välja att använda tiden för att prata om Just Cause 4 och Oninaki.

"Är det för tidigt för att höra något om Final Fantasy 16?" Ja. Ja, det är det.

Microsoft på E3 2019

Halo Infinite (Bild: 343 Industries)

Presentation: Söndag den 9 juni klockan 23:00 svensk tid.

För tillfället är Microsoft den enda av de tre stora konsoltillverkarna som definitivt kommer att närvara vid E3 2019. Det ger Microsoft något av en fördel om de bestämmer sig för att debutera sin nya Xbox med kodnamnet Project Scarlett - något som kan vara anledningen till varför Sony undviker mässan helt och hållet.

Även om vi inte är helt säkra på vad Microsoft kommer att visa upp i form av hårdvara, kommer vi förmodligen att få höra mer om XCloud, som är Microsoft nya streamingtjänst för spel, samt om nya uppdateringar som är på väg till deras prenumerationstjänst Xbox Game Pass, som växt något oerhört under de senaste 12 månaderna.

Något som är mindre sannolikt men ändå möjligt, är att Microsoft kommer att ha demonstrationer av HoloLens 2 på ett liknande sätt som de hade för några år sedan, när de kombinerade hårdvaran med en demonstration av Halo 5: Guardians.

När det kommer till spel, gissar vi på att Microsofts studior kommer att gå hårt ut med nyheter om Gears 5, Halo Infinite och, som alltid, en ny Forza-titel.

Förra året meddelade Microsoft även att de förvärvad en rad nya studior som bland annat The Initiative, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory och Compulsion Games, så vi kommer förhoppningsvis snart att få se några av projekten dessa företag arbetat på.

Bethesda på E3 2019

Elder Scrolls VI (Bild: Bethesda)

Presentation: Natten till måndagen den 10 juni, klockan 02:30 svensk tid.

Oavsett vad Sony har planerat, vet vi att Bethesda kommer att hålla en presentation under E3 2019, där du kan få höra lite mer om utgivarens kommande titlar.

Så vad kan du förvänta dig att se? Det är nästan givet att vi kommer att få höra om uppdateringar till äldre titlar som The Elder Scrolls Online och Fallout 76, som är två av utvecklarens största MMO-titlar någonsin, samt om Doom Eternal från partnern iD Software.

Vi kommer dessutom sannolikt att få höra mer om Bethesdas gratis- och mobilspel som Elder Scrolls Blades, som planeras att släppas senare i år, samt The Elder Scrolls: Legends, som är ett gratis kortspel i samma stil som Hearthstone.

Alla som hoppas på att få se nya trailers för nästa stora tillskott i Elder Scrolls-franchisen, Elder Scrolls VI, samt Bethesdas ambitiösa sci-fi-prjekt, Starfield, kommer däremot med största sannolikhet bli besvikna. Bethesda Game Studios verkställande producent Todd Howard har nämligen berättat för deltagare vid PAX East att det fortfarande är för tidigt för att prata om spelen och bad alla att vara tålmodiga.

Är du intresserad av att delta i evenemanget? Bethesda delar ut biljetter via en tävling online, där du har chans att vinna två biljetter till dig och en vän!

Sony på E3 2019

Presentation: Ingen information klar.

Ledsen, men det verkar som att Sony kommer att stå över alla E3-festligheter den här gången. De har gått ut och sagt att de kommer att hitta en annan plats och tidpunkt för att visa upp spelen och hårdvaran som de arbetat på. Med det sagt utesluter vi inte ytterligare ett State of Play-evenemang, likt det Sony anordnade i mars.

Om det inte händer, kommer vi helt enkelt bli tvungna att vänta för att få höra mer om The Last of Us Part II, Death Stranding och Ghost of Tsushima.

Ubisoft på E3 2019

Beyond Good & Evil 2 (Bild: Ubisoft)

Presentation: Måndagen den 10 juni, klockan 22:00 svensk tid.

Ubisoft kommer definitivt vara tillbaka på årets E3. Utvecklaren har redan bjudit på några spännande saker under den första halvan av 2019, som bland annat Tom Clancy's The Division 2 och Trials Rising, som båda släpptes mellan februari och mars. Efter det har det dock varit ganska tyst från deras sida.

Spelet vi känner till mest om som förmodligen kommer att dyka upp från Ubisoft under årets mässa är Skull and Bones, det fartygsfokuserade stridsspelet som ser ut att vara i lite samma stuk som Assassin's Creed IV: Black Flag. Ubisoft har ännu inte gått ut med något specifikt utgivningsdatum för spelet, men det är typen av information de förmodligen sparar till sin presentation under E3 2019.

Det är även troligt att vi kommer att få höra mer om Beyond Good and Evil 2 och vi kan eventuellt få vår första titt på lite gameplay under deras presentation, men det är något av ett önsketänkande.

Utöver dessa två spel, har vi hört rykten om att Ubisoft kommer att tillkännage tre till fyra nya AAA-titlar mellan mars 2019 och mars 2020, men vi kan bara spekulera kring vad detta kan komma att bli. Den enda franchisen som definitivt inte kommer att finnas med på den listan är Assassin's Creed, då Ubisoft gått ut och sagt att de kommer att skippa en ny utgivning i serien under 2019.

PC Gaming Show på E3 2019

PC Gaming Show (Bild: PC Gamer)

Presentation: Måndag den 10 juni, klockan 18:00 svensk tid.

Om du är en PC-spelare vill du absolut inte missa PC Gaming Show, som kommer att vara en del av mässan för femte året i rad.

Vi är inte helt säkra på vad vi kan förvänta oss att se från den två timmar långa presentationen, men om det är som tidigare år kommer den att bjuda på ett antal indiespel som vanligtvis får plats att presentera på den stora scenen tillsammans med tillkännagivanden om ny hårdvara.

För alla som följer evenemanget hemifrån, går det att följa presentationen på twitch.tv/pcgamer, alternativt på Facebook eller YouTube.

Under fjolårets evenemang fick vi se ett antal nya indiespel som Neo Cab och Maneater, samt några större titlar som Stormlands från Insomniac och Warframe: The Sacrifice från Digital Extremes. Vi förväntar oss ungefär lika stora tillkännagivanden från årets presentation.

Gamingvärlden må göra sig redo för eventuella presentationer av nästa generation av spelkonsoler som PS5 och Xbox Two under E3 2019, men det finns mycket på lager även för PC-spelare.

Nintendo på E3 2019

Animal Crossing (Bild: Nintendo)

Presentation: Tisdagen den 11 juni, klockan 18:00 svensk tid.

Även om Sony inte kommer att delta vid årets mässa, kommer Nintendo garanterat att göra det - först digitalt i form av en Nintendo Direct och senare i form av en presentation som äger rum i West Hall.

När det kommer till vilka spel vi kommer att få se från Nintendo i år, har företaget sagt att vi kommer att få höra mer om Pokémon Sword and Shield, som förväntas släppas i slutet av 2019, samt Link's Awakening Remake och Mario Maker 2.

Vi hoppas även på att få höra mer om Animal Crossing till Nintendo Switch, som tillkännagavs under 2018 och är planerat att släppas under 2019, men det finns ingen garanti på att vi kommer att få se Tom Nook under årets mässa.

Utöver de mest populära spelen, vet vi att Nintendo även håller på att utveckla Luigis Mansion 3 och Fire Emblem Three Houses, varav det senare bör finnas tillgänglig i augusti så länge det inte blir försenat. Nintendo kan även ta tillfället i akt för att visa upp nästa Super Smash Bros. Ultimate DLC-karaktärspaketet.

Devolver Digital på E3 2019

Presentation: Bekräftad att närvara, men exakt tid ännu ej klar.

Vi får inte heller glömma Devolver Digital, som har bekräftat via Twitter att de kommer bjuda på en sprillans ny presentation som eventuellt kan bjuda på mer från den fiktiva Nina Struthers.

Förvänta dig att det blir lika underligt som fjolårets presentation.

Google på E3 2019

Presentation: Inte direkt en presentation, men den första Stadia Connect sändes den 6 juni, klockan 18:00 svensk tid.

Även om det tekniskt sett inte är en del av E3 2019, då det inte har något partnerskap med ESA, visade Google att de vill vara en del av den stora mässan genom att bjuda på ett Google Stadia-tillkännagivande strax innan mässans start.

Under en 25 minuter lång presentation som ägde rum den 6 juni, gav oss Google Stadia-chefen (och tidigare vicepresident för Microsoft) Phil Harrison de första detaljerna om den kommande streamingtjänsten, som kommer att bli tillgänglig senare under året.

Sammanfattat kommer Stadia att kosta 99 kronor i månaden och kommer ge dig obegränsad spelstreaming i 4K HDR och 60 fps. Du kan spela på din TV med Chromecast Ultra eller på din laptop eller stationära dator via en Chrome-webbläsare. Du kommer också att kunna spela på din mobil - så länge du äger en Google Pixel-enhet.

Vill du veta mer om Googles ambitiösa kliv in i spelvärlden? Vi har samlat alla detaljer i vår fullständiga Google Stadia-guide.