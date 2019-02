PS5 kan vara bakåtkompatibel med PS4, PS3, PS2 och PS1

Om du är som oss och har en spelhög som sträcker sig långt bortom den nuvarande konsolgenerationen, hela vägen tillbaka till nittiotalet, kan den kommande PS5 vara den perfekta konsolen för dig.

Enligt ett nyupptäckt patent, kommer PlayStation 5 inte bara att vara kapabel att köra de allra senaste titlarna, men kommer även att fungera som en emulator för alla titlar från PS4, PS3, PS2 och PS1.

Patentet har nummer 2019-503013 och skickades in av den ledande arkitekten för PS4, Mark Cerny, och beskriver en process som hade gjort det möjligt för processorn i nästa konsolgeneration att "tolka" processorerna som användes i tidigare konsoler. Det fokuserar på synkroniseringsfel och ser till att nyare och kraftfullare hårdvara endast skickar nödvändig information från ett spel som svar på begäran av själva titeln, istället för att utföra åtgärder för fort och överskriva data som finns i RAM.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Konkurrensen

Patentet diskuterar även möjligheten att inkludera hårdvaru-chipset som härmar äldre konsoler, i fallen där legacy-designen är särskilt svår att emulera, som till exempel med PS2.

När det kommer till konkurrensen mellan PS4 och Xbox One och deras spelarbas, har ämnet om bakåtkompatibilitet varit en viktig fråga. Xbox One har haft en omfattande bakåtkompatibilitet med titlar från det ursprungliga Xbox och Xbox 360 ganska länge nu och fortsätter att utöka sitt legacy-bibliotek. Användare behöver bara sätta in skivorna i konsolen för att kunna spela.

PS4 har å andra sidan förlitat sig på sin PlayStation Now-streamingtjänst, som kräver att användare betalar en prenumerationsavgift och har en bra internetanslutning för att kunna streama gamla spel över nätet. Denna lösning har fått ett blandat mottagande och ersätter åtminstone inte dina fysiska gamla skivor som ligger och dammar på hyllan.

Om Sony bestämmer sig för att gå igenom med detta patent, är det ett tydligt tecken på att de börjat ta sin äldre katalog seriöst. Eftersom PS4 redan erbjuder ett så pass mäktigt spelbibliotek, hade det låtit spelare njuta av ett stort utbud av kompatibla titlar för PS5 direkt ur förpackning.