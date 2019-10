Fortnite Chapter 2: nyheter, uppdateringar, kartor, trailers och nedladdning

Fortnite Battle Royale har blivit rejält populärt – men vad är Fortnite Chapter 2?

Fortnite Chapter 2 är en fras du kommer höra ofta den här veckan, här är varför.

Vilken tid att vara en Fortnite-spelare. Det otroligt populära Battle Royale-spelet har verkligen gjort väsen av sig den här veckan efter att Fortnite-öns alla servrar sluktats upp i ett massivt svart hål som lämnar spelare helt utan föraning eller försäkring om vad som komma skall. Tydligen var det slutet.

Men så klart var det inte slutet: Fortnite tjänar enorma pengar åt sin utvecklare och är vad som tillät Epic att bygga sin Epic Games Store. Vi väntade oss, trots allt, en ny säsong vid något tillfälle efter händelserna i den nuvarande säsong 10, men Fortnite Chapter 2 är något mycket större än en vanlig uppdatering, med en visuell översyn och till och med en helt ny karta att utforska.

Här är allt vi vet om Fortnite Chapter 2, ihopsamlat från läckor, spekulationer och vår första chans att spela det uppdaterade spelet.

UPPDATERING: Fortnite Chapter 2 har gått live och finns nu tillgängligt att spela. Du kan också se den första ordentliga trailern för Fortnite Chapter 2 nedan.

Vad är Fortnite?

Fortnite är ett av de största spelen någonsin och då överdriver vi inte. Sedan det släpptes under 2017 har miljontals spelare världen över flockat till denna Free-to-play Battle Royale-upplevelse, där 100 spelare slåss till siste man (eller kvinna).

Alla Battle Royale-matcher utspelas på en och samma karta, känd som ”The Island”, även om Epic brukar finjustera dess exakta geografi inför varje ny säsong, eller för tidsbestämda händelser och alternativa spellägen.

Med en rolig tecknad stil, blandning av skjut- och byggmekaniker, samt lättillgängligt Gameplay, med ett otroligt svårnått mål i varje 1 v 100-match, är det inte svårt att se varför Fortnite blivit så populärt, med horder av unga, tonåringar och vuxna som vill prova.

Spelet har en kampanj som kallas Save The World, även om det vanligtvis inte är den folk menar när de pratar om Fortnite.

(Image credit: Epic Games)

Vad är Fortnite Chapter 2?

Fortnite har fått en sorts Reboot som spelare bryskt blev varse om när ett massivt svart hål förstörde spelets ö och stängde ner samtliga Battle Royale-servrar. Om det inte var tydligt för alla så kan vi informera om att det här var avsiktligt.

Denna Reboot kommer i slutet av en långdragen Sci-fi-handling som troligen bara är förståelig för spelare som har hängt med i spelet väldigt länge, men vad som är viktigt är att spelet försvann helt och hållet under flera dagar. Fortnite Chapter Two har ersatt Säsong 11-uppdateringen spelare har väntat på och bjuder på en mängd större uppdateringar än de gamla vanliga säsongsuppdateringarna.

Det här markerar Chapter 2, Season 1 för Battle Royale-spelet, vilket betyder att vi fortfarande kommer se regelbundna uppdateringar och säsonger som utvidgar kartan samt tillgängliga Skins och föremål.

Det är dock en aning tråkigt att Epic inte kommunicerat mer med sin spelarbas, från vad vi sett på Twitter har många stannat uppe hela natten de senaste två dagarna och väntat på att det svarta hålet på Fortnites hemsida på något sätt ska ändras. Visst är det bra för spelets hajp, men nog kunde ni låta era Gamers sova, Epic?

Spelet finns nu tillgängligt att ladda ner, du behöver dock ladda ner spelet helt från början. Under tiden kan du titta på en grupp med streamers som testar spelets nya karta och Battle Pass på bland annat DrLupo's Twitch-kanal.

När kommer Fortnite Chapter 2 starta?

Du kan ladda ned och spela Fortnite Chapter 2 nu direkt! Nedladdningsfilen verkar vara 5,27 GB för mobil, 13 GB för konsoler och 14,9 GB för PC.

The update is now available to download on PC - 14.9GB. #FortniteChapter2October 15, 2019

Fortnite Chapter 2: ny karta, Gameplay och BÅTAR

En helt ny värld, att simma i?

Vi väntade oss en ny karta efter att den förra ön förstördes av det där elaka svarta hålet och vi hade rätt. Det finns en helt ny ö att utforska med 13 olika områden, som verkar ha mycket mer berg och vatten (flodar, sjöar och stränder) tillsammans med en helt ny sim- och dykmekanik. Du kan av någon anledning till och med äta fisk för att fylla på ditt HP.

Båtar, båtar, båtar!

Nu finns det också motorbåtar att zooma runt och skjuta i, vilket ger flera nya sätt att navigera runt på ön. Vissa sektioner av ön påminner oss dessutom om Savage-kartan i PUBG, som också hade båt-baserat krigande ett tag innan Fortnite kom på det.

Färre vapen

Din vapenarsenal är den här gången mer strömlinjeformad, troligast för att saker ska vara enkla i starten av Season 1. Favoriter som Pickaxe och Assault Rifle finns dock kvar.

(Image credit: Epic Games)

Bättre grafik

Fortnite Chapter Two kommer också med en visuell uppgradering, med genomgående renare och mer färgglad grafik och Fortnite-Streamern DrLupo säger att ”grafiken gör att det genuint ser ut som ett helt nytt spel”.

Level-taket är borta

Andra saker som ändrats är till exempel lyftet på level-taket, vilket betyder att du som nått level 100 kan fortsätta tjäna XP fortsätta bli den Fortnite-mästare du alltid vetat att du kunde bli. Vi är i nuläget inte säkra på vad det nya level-taket är, men 200 verkar vara det mest uppenbara valet (?).

Mer tyngdlyftning

Du kan också lyfta och bära vänner till säkerhet, eller till och med plocka upp fiender för att ta bort dem (ja, det stämmer).

Läk ditt lag!

Ett häftigt tillägg är en ny Bazooka som ger liv, The Bandage Bazooka, för att vara exakt, som kommer återuppliva fallna kamrater, vilket ger begreppet Friendly Fire en helt ny innebörd. Det finns också en ny grupp-Emotes för High-Fives eller synkroniserade danser att utföra tillsammans.

Sätt att gömma sig - och spränga saker

I klassisk Assassin's Creed-manér kommer du kunna gömma dig i höstackar (eller containrar), medan ”Gas Tanks” och ”Explosive Barrels” kommer ge mer spännande faror i miljön du kan vända till din fördel.

(Image credit: Epic Games)

Var kan jag spela Fortnite?

Fortnite är ett Free-to-play-spel tillgängligt att ladda ner till Android och iOS, Xbox One, PS4, Nintendo Switch och PC.

Epic tjänar sina pengar genom valfria köp av Skins och anpassningsbara föremål. Dessa är endast kosmetiska och kommer inte förbättra dina chanser att vinna, förutom möjligtvis att din coola nya outfit skrämmer slag på andra spelare.

Vad är nytt? Innan den så bryskt avbröts hade Fortnite Season 10 blivit förlängd en extra vecka för att dess Events skulle avslutas och nu vet vi varför.

(Image credit: Epic Games)

Out of Time

Fortnite Säsong 10 har förlängdes en vecka och ett nytt Event som heter Out of Time, som kördes från 8 oktober till säsongens slut 13 oktober, lades till. Under detta Event fick spelare chansen att klara av olika mål och få belöningar, inklusive XP, kosmetiska föremål samt en laddningsskärm.

Zone Wars

Det fanns fyra Limited Time Modes tillgängliga, alla skapade av andra användare. Du kan antingen spela igenom dem ensam eller med ditt lag, allt du behöver göra är att välja Solo eller Party-Playlisten så kommer du slumpas in i en av de fyra Zone Wars-kartorna. De fyra tillgängliga kartorna är:

Colosseum, som är en öppen ö-miljö som kräver snabba bygg-färdigheter; Desert, utspelas i en liten stad med ett varierat utbud vapen tillgängligt; Downhill River, där du måste hålla dig utanför stormens räckvidd medan du rör dig nerströms; och Vortex, med sin utmanande bergsterräng.

Vapen och föremål

Flint-Knock-pistolen har upptäckts tillsammans med The Bouncer.

Batman Crossover

För att fira 80-års jubileet för Batman introducerade Fortnite ett Batman Crossover Event som kördes till den 6 oktober. I detta Event blev Tilted Towers omgjort till Gotham City, där spelare fick sina helt egna Batman-mantlar och Glider Redeploy-färdigheter, tillsammans med en Grapnel Gun, Explosive Batarang och andra outfits/föremål i Batman-tema som kunde köpas.

(Image credit: Epic Games)

Läs fullständiga Patch notes för den här uppdateringen på Epics officiella hemsida för att få veta mer om bugg-fixar och andra mindre förändringar.

Kan jag spela Fortnite på mobil?

Ja, det kan du! Efter att ha väntat flera månader finns nu Fortnite äntligen på både iOS och Android, du behöver dock en mobil som faktiskt kan köra spelet.

IOS-användare kan ladda ned det direkt från App Store. Så länge du använder iOS 11 på iPhone 6S/Se, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Pro-enheter eller senare så kommer det gå bra. Du behöver så klart också en internetanslutning.

Fortnite kom också till Android, med betan som tillslut dök upp i oktober 2018. Du kan se hela listan på mobiler och hur du installerar spelet på vår Fortnite Android-sida.

Är det hela spelet?

Ja, det är hela Fortnite vi talar om. Det finns dock några små skillnader: det är visuellt inte riktigt lika imponerande som det är på starkare enheter, kontrollschemat är pekskärm och många ljudbaserade Cues har blivit visuella, så att du utan problem kan spela ute bland folk utan att du behöver hörlurar. Du kommer inte missa några viktiga funktioner.

(Image credit: Epic Games)

Hur fungerar det med Crossplay?

Riktigt bra är svaret. Tidigare kunde Xbox One- och PS4-spelare bara spela med varandra, men Sonys sväng i frågan betyder att nu kan alla från Xbox One, PS4, Nintendo Switch, iOS, och Android spela tillsammans.

Så om du har vänner som föredrar PC och andra som föredrar konsol eller om du är på semester med din mobil, så finns det numer ingen anledning att det roliga ska sluta.

Du har också Cross Progression, så om du är inloggad på ditt Fortnite-konto på mobil och du senare loggar in på din konsol, så har allt du gjorde på mobilen följt med till konsol.

Låter jättebra, hur använder jag det?

Vi har en guide på TechRadar om hur du fixar Fortnite på mobil och vi uppdaterar den regelbundet med de senaste nyheterna. Om din enhet inte finns med så är det värt att titta tillbaka med jämna mellanrum, en dag är den troligen där.

Vad är ett Fortnite Battle Pass?

Battle Pass är ett föremål i Fortnite du kan köpa, som ger dig tillgång till exklusiva In-Game-belöningar.

Allteftersom spelare klarar de dagliga utmaningarna och levlar upp sin rang så får de Battle Stars, som kan användas för att låsa upp Tiers i deras Battle Pass. Detta är tema-föremål som finns utspridda över hela ön och när du hittar dem låser du upp ytterligare belöningar.

Alla som har ett Battle Pass får gratisbelöningen, men bara de som har ett Premium Pass får Premium-belöningen. Battle Pass Premium kan bara köpas med spelets egen valuta, V bucks.

Du kan köpa ett Battle Pass för cirka 90 kronor i Battle Pass-fliken i spelets meny.

Twitch Prime-fördelar

De som använder Twitch Prime och spelar Fortnite kommer glädjas av att de har tillgång till gratis Loot just nu. De med ett Prime-konto kan hämta Fortnite Twitch Prime Pack 1 och 2, som innehåller en uppsjö kosmetiska föremål och finns tillgängliga på alla plattformar.

Det första paketet innehåller två exklusiva Gliders med utrustning: Havoc Outfit och Back Bling, samt Sub Commander Outfit och Slipstream Glider. Det andra paketet har tre exklusiva föremål för Fortnites Battle Royale-läge inklusive den välkamouflerade Trailblazer Outfit, True North Back Bling, och Tenderizer Pickaxe. Det finns också en helt ny dans-Emote för de som gillar dansgolvet lika mycket som slagfältet.

Paketen kan bara hämtas på en enda plattform, men de kan delas mellan PC/konsol/mobil så länge som du använder samma Epic-konto på alla plattformar. Du kan dock inte dela din loot på PS4 och Xbox One även om du använder samma Epic-konto.

Trött på att få stryk i Fortnite? Det här är vad som hände när vi skaffade oss en Battle Royale-lärare