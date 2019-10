Fortnites klassiska karta har slukats upp av ett svart hål inför säsong 11

Om du loggat in för att spela Fortnite, kanske du har märkt att hela spelet har ersatts av ett svart hål. Oroa dig inte, det är avsiktligt.

Säsong 10 har nämligen precis avslutats med en dramatisk händelse som kallas för "The End" av utvecklaren Epic Games. Många spelare som var online vid tidpunkten för evenemanget fick bevittna ett meteorregn, som såg ut att totalförstöra den klassiska Fortnite-kartan.

Dessa spelare sögs sedan in i en rift, som tog dem till en mörk skärm med ett avlägset svart hål i mitten. Samma svarta hål kan ses via en livestream på det officiella Twitter-kontot för Fortnite.

Det är fortfarande oklart exakt vad detta kommer att leda till, men Battle Royale-titeln har än så länge enbart erbjudit sina spelare en enda karta (som fått en rad uppdateringar över säsongernas gång), medan konkurrerande titlar som PUBG och Apex Legends lagt till fler kartor för sina spelare att slåss på.

Därför känns det sannolikt att Fortnite, när det återvänder redo för säsong 11, kommer att bjuda på en helt ny karta.

Det är dock oklart om detta innebär att den klassiska kartan som spelare lärt känna och kommit att älska är borta för gott eller inte. Det finns en möjlighet att Epic Games helt enkelt bara kommer att förbättra och uppdatera kartan något, innan de låter sina spelare komma tillbaka till spelet, precis som de gjort vid tidigare händelser i spelet.

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv13 October 2019