Red Dead Redemption 2 - Påskägg: Här hittar du de bäst gömda hemligheterna

Som en del av sidouppdraget ”The Noblest of Men and a Woman” reser du genom landet i jakt på legendariska revolvermän för att sedermera utföra tillsynes slumpmässiga uppdrag för dem, innan uppdraget utmynnar i att du skjuter dem sönder och samman i en duell. Varje gång du kastar dessa män i en alltför tidig grav plockar du också upp deras unika pistoler.

Det finns två Ufon i Red Dead Redemption 2. Otroligt nog har bägge redan hittats, men mysteriet verkar fortsätta. Det första kan hittas i en slumpmässig hydda i mitten av natten. Titta mellan N och O av New Hanover på kartan för att hitta dit. Ta dig dit runt 2 på natten (även om det borde fungera så länge det är kolsvart ute) och när du går in borde ett grönt ljus fylla rummet.

Om du sedan under natten ger dig iväg till MT Shann och tittar söderut mot dess topp så ser du än en gång ett Ufo. Den här gången flyter tefatet på horisonten innan det flyger iväg. Om du skjuter på det flyger tefatet iväg snabbare. Nog måste det finnas mer delar i detta pågående mysterium, som vi hoppas kommer uppdagas allteftersom tiden går, mycket likt GTA V:s expansiva och absurda Chiliad-mysterium.

Kraff, härskaren av den fjärde paradigmen

Om du gillar handlingen i Grand Theft Auto V kommer du gilla den här. Under dina äventyr kanske du hittar ett sidouppdrag som heter ”Geology for Beginners”, där en mystisk man med ett stort födelsemärke som heter Francis Sinclair ber dig att hitta 10 sten-inskriptioner i världen för ”anledningar du inte skulle förstå”. Detta resulterar i en tidsbändande väggmålning som involverar skyskrapor, uråldriga figurer och kärnvapenkrig. När du ska rapportera att du slutfört uppdraget finns han inte där, men hans fru är kvar och bär på ett barn som ser exakt ut som Francis tack vare det stora födelsemärket under höger öga. Hon säger att hennes man varit död i över ett år. Hmm.

Det här är en del av en profetia som involverar tidsresor, som refererades i GTA V. Om du kommer ihåg Scientolog-parodin ”Epsilon Program” från GTA V, så dyrkade de en figur som kallades Kraff, den tidsresande härskaren av den fjärde paradigmen, som bär det berömda födelsemärket. De tror också att världen är 157 år gammal, att utomjordingar existerar och att sperma inte finns.