watchOS 27 må ha förbättrat AI-funktionerna i Apple Watch, men en Siri AI-hälsocoach hade behövts för att utmana Google Fitbit Air

WWDC 2026 gav Apple-fans något de längtat efter i flera år: en kraftfull version av Siri med en egen dedikerad app. Den nya Siri AI är utformad för att fungera i hela Apples ekosystem, från kraftfulla Mac-datorer till den minsta Apple Watch-modellen. Men de AI-baserade hälsofunktioner vi faktiskt fick se bleknade i jämförelse med Googles motsvarigheter.

En av fjolårets stora Apple Watch-nyheter, Workout Buddy, har förbättrats. Användare kan nu få vägledning och pepp direkt i öronen under träningspass med enbart klockan på handleden, utan att behöva ta med sig telefonen som i watchOS 26. Dessutom byggs nya insikter in, som exempelvis pulszoner.

Bland de övriga utökade hälso- och träningsfunktionerna finns stöd för klimakteriet och perimenopaus i cykelspårningen – ett betydelsefullt och användbart tillskott för många kvinnor – samt förbättrad precision för löpbandsträning. Siri AI:s hälsoförmågor demonstrerades också på Apple Watch, där assistenten kunde hitta hälsosamma recept och beskriva stretchrutiner med hjälp av sin bredare intelligens.

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Trots rykten om att Apple arbetade på en AI-modell specifikt framtagen för hälsa och träning dök inget sådant upp i år. Det är synd, eftersom jag redan har använt Google Fitbit Air och dess tillhörande AI-baserade hälsocoach och fått se hur kraftfull en sådan funktion faktiskt kan vara.

Obs! Apple har bekräftat att Siri AI inte kommer att lanseras på iPhone och iPad inom EU, inklusive Sverige, när iOS 27 släpps. Det är fortfarande oklart när funktionerna blir tillgängliga här.

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Trots att många Fitbit-användare varit missnöjda efter ändringarna, tyckte jag faktiskt om Googles Health Coach. Till skillnad från Apple Watch saknar Google Fitbit Air skärm helt och hållet, och all interaktion med chatboten sker i Google Health-appen på telefonen.

Om jag ska vara ärlig fungerar det riktigt bra. Om man ändå ska läsa långa texter om stretching eller analysera sina hälsodata vill man göra det på en ordentlig 6-tumsskärm som är utformad för läsbarhet – inte på en 1,9-tums fyrkantig skärm, vilket var det Apple demonstrerade under keynote-presentationen.

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Dessutom fungerar Google Health Coach tillsammans med Fitbits bibliotek av tränings- och meditationsinnehåll. Det gör att du kan skapa egna träningspass bara genom att fråga chatboten och sedan få konkreta videoinstruktioner istället för enbart ett textblock.

Den tar även hänsyn till sjukdomar och skador. Det fick jag själv erfara när jag blev sjuk och Health Coach justerade min träningsplan genom att rekommendera vilodagar och kortare löprundor.

Apple har redan ett omfattande bibliotek av träningsinnehåll genom sin prenumerationstjänst Apple Fitness+, och jag hade väntat mig att en AI-baserad hälsocoach skulle bli en del av den tjänsten i samband med Siri AI-satsningen.

Kanske är det snarare något vi får se på WWDC 2027. Men dess frånvaro var ändå inte riktigt lika stort självmål som Apples beslut att begränsa watchOS 27 till ett fåtal moderna Apple Watch-modeller.