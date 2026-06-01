Jag sprang 10 km med Google Fitbit Air och Apple Watch Ultra 3 – här är alla skillnader i puls, kalorier och mycket mer

Google Fitbit Air är här och de första användarna håller nu på att bekanta sig med den nya skärmlösa träningsenheten och dess AI-drivna premiumfunktion Google Health Coach.

Jag har redan delat mina första intryck efter några timmars användning och vi har även rapporterat om missnöjet bland befintliga Fitbit-användare kring flera av förändringarna i appen. Men hur står sig den egentligen mot en Apple Watch, som kanske är den mest välkända och definitivt den vanligaste träningsklockan man ser på handleder runt om i världen?

För att ta reda på det gav jag mig ut på en löprunda på 10 kilometer en varm sommarkväll, med Fitbit Air på ena handleden och Apple Watch Ultra 3 på den andra.

Jag bar även en Polar H10 för att använda den som referenspunkt för noggrannheten, men tyvärr krånglade bröstremmen under passet, vilket innebär att jag inte har några tillförlitliga resultat från den att dela med mig av.

Det jag främst tittar på här är mätvärden som puls och kaloriförbränning. Båda enheterna använder optiska pulssensorer – LED-lampor som mäter blodflödet i handleden för att uppskatta pulsen. Beräkningen av kaloriförbrukning bygger sedan på pulsdatan tillsammans med rörelsedata och andra mätvärden för att uppskatta energiförbrukningen.

Utöver kaloriförbränning och genomsnittlig puls har jag även inkluderat resultaten för genomsnittstempo. Jag förväntar mig att Apple Watch, med sin inbyggda GPS, ska vara mer exakt än Fitbit Air, som istället förlitar sig på GPS-data från min iPhone eftersom den saknar egen GPS.

Det är också värt att nämna att jag vid tidpunkten för testet inte hade kopplat samman Google Health och Apple Health, vilket innebär att resultaten kommer från två helt separata system.

Resultaten

Här nedanför ser du resultaten från min löprunda på 10 kilometer. Tryck på fliken "next" i grafen för att växla mellan de tre olika mätvärdena.