Resident Evil Requiem ser ut att ta tillbaka en fanfavorit – enligt ny Sony-läcka

Resident Evil Requiems andra spelbara protagonist verkar ha läckt ut via Sony

En listning för Deluxe Edition på portugisiska PlayStation Store avslöjade en dräkt för Leon S. Kennedy

DSO Special Agent-dräkten liknar Leons outfit i Resident Evil 6

Sony verkar av misstag ha avslöjat Resident Evil Requiems andra spelbara huvudkaraktär, och det är precis den person som fansen hoppades på.

Enligt den välkända läckan Dusk Golem på X dök en listning upp för Resident Evil Requiem Deluxe Edition på den portugisiska PlayStation Store – strax efter att förbokningarna gått live – som till synes bekräftade att Leon S. Kennedy kommer att vara med i spelet.

Sidan, som nu har uppdaterats och tagit bort all hänvisning till karaktären, innehöll detaljer om fem extra skins som ingår i Deluxe Edition – inklusive en speciell outfit för Leon.

Den nya dräkten kallas DSO Special Agent, vilket ser ut att vara en referens till hans ikoniska look i Resident Evil 6. Någon bild fanns inte bifogad, men namnet antyder att Leons klassiska skinnjacka från spelet kan göra comeback.

Dusk Golem, som tidigare korrekt avslöjat att flera Resident Evil-spel byggda på RE Engine var på väg till Nintendo Switch 2, gav mer kontext till läckan i ett separat inlägg:

"Leon är en av huvudkaraktärerna i RE9 tillsammans med Grace. Det är bara en tidsfråga innan Capcom avslöjar det officiellt. Jag vet inte vad deras marknadsplaner är, men jag vill dela med mig av vad jag vet om Resident Evil just nu", skrev han.

Rykten om Leons återkomst har cirkulerat ända sedan Resident Evil Requiem tillkännagavs, och Dusk Golem har tidigare påstått att Leon kommer att spela en ännu större roll än Grace Ashcroft när marknadsföringen väl drar igång på allvar.

Resident Evil Requiem släpps den 27 februari 2026 till PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 och PC.