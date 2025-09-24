Kojima Productions går samman med Pokémon GO-skaparen Niantic för nytt AR-projekt
Hideo Kojima säger att han "tänker på att koppla till den verkliga miljön" i sitt nya AR-projekt.
- Kojima Productions och Niantic Spatial samarbetar för ett nytt AR-projekt
- En ny trailer teasar projektet med slogan: "In the near future, move beyond the screen"
- Hideo Kojima säger att projektet är "som Death Stranding i den verkliga världen"
Niantic Spatial, som omstrukturerades tidigare i år efter att studion delats upp i två delar, kommer att arbeta tillsammans med Death Stranding-studion för att producera ett augmented reality-projekt som verkar bli en sorts verklig "walking simulator".
Projektet offentliggjordes under Kojima Productions tioårsjubileum "Beyond the Strand"-livestream, där en första titt visades i en live action-trailer. Trailern visade en man som gick genom olika miljöer, ackompanjerad av texten: "In the near future, move beyond the screen."
Vid ett tillfälle börjar skådespelaren, som bär AR-glasögon, interagera med en rad digitala modeller via sin telefon – något som antyder att projektet kan bli liknande Pokémon GO.
"Jag kan egentligen inte prata om detaljer ännu men, om du är ute och bestiger ett berg... kommer det fortfarande att finnas underhållning där", sa Hideo Kojima under eventet (via IGN).
"Det är som det riktiga Death Stranding i den verkliga världen, och du kan koppla ihop dig med människor, eller så kan du koppla till själva miljön där i din stad. Tidigare var det som virtuell verklighet, men den här gången tänker jag på att koppla till den verkliga miljön."
Niantic Spatials chef John Hanke tillade: "Jag hoppas att det skapar [en miljö] som för människor samman för att spela. Om det finns ett behov i vårt samhälle just nu, så är det något som förenar oss och inte drar oss isär. Och jag tror att berättande... alltid har varit mänsklighetens sätt att samlas. Teknik kan stödja det. Den kan också splittra, men med en inspirerande skapare kan det vara en viktig kraft i världen."
Under tioårsjubileets livestream visade Kojima Productions även upp en ny trailer för sitt skräckspel OD (i samarbete med Xbox Game Studios), samt en poster och rollista för sitt taktiska spionage-actionspel Physint.
