Hajpen kring Resident Evil Veronica är stor – spelet har redan nått en miljon wishlists mindre än en vecka efter tillkännagivandet

Resident Evil Veronica har nått en miljon wishlists på PS5 och Steam på PC på mindre än en vecka

Spelet nådde milstolpen snabbare än Resident Evil Requiem gjorde efter sitt tillkännagivande

Capcom har nyligen betonat Veronicas betydelse och beskriver det i praktiken som ett huvudspel i Resident Evil-serien

Capcom befinner sig utan tvekan i en av sina starkaste perioder på flera decennier, särskilt när det gäller den älskade överlevnadsskräckserien Resident Evil, där flera framgångsrika titlar har släppts de senaste åren. Det ser nu ut som att det kommande nytolkningen kan ansluta sig till den skaran.

I ett inlägg på X meddelade Capcom att Resident Evil Veronica har samlat på sig en miljon önskelistor på PS5 och PC – de enda två plattformarna där det för närvarande går att wishlista spelet – på mindre än en vecka efter avtäckningen under Summer Game Fest. Spelet nådde siffran snabbare än Resident Evil Requiem, som behövde två veckor för att nå samma milstolpe.

Om namnet Resident Evil Veronica låter bekant beror det på att det här är Capcoms nytolkning av Resident Evil Code: Veronica, originalspelet från år 2000. Det är ett av de mest efterfrågade Resident Evil-remakesen genom tiderna och nu har fansens önskningar äntligen blivit verklighet.

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I stället för att låta fanfavoriten Leon S. Kennedy stå i centrum tar Capcom oss tillbaka till 1998, där vi får följa Claire Redfield. Handlingen utspelar sig tre månader efter händelserna i nytolkningarna av Resident Evil 2 och Resident Evil 3.

(Image credit: Capcom)

Capcom säger att man har valt att ta bort "Code" ur spelets titel för att bättre anpassa det till seriens senare namnstandard, som Resident Evil Village och Resident Evil Requiem. Och även om Veronica inte är ett numrerat spel betraktas det fortfarande som lika viktigt som ett sådant – och fungerar i praktiken som ett huvudspel i serien.

Det finns mycket att se fram emot med den här nytolkningen, särskilt eftersom det inte bara handlar om en grafisk uppdatering. Spelet kommer också att innehålla omfattande förändringar i både gameplay och berättelse. Att döma av reaktionerna på Reddit verkar önskelistorna vara ett tydligt tecken på fansens nyfikenhet kring vad dessa förändringar kommer att innebära.

Samma utvecklingsteam som låg bakom nytolkningarna av Resident Evil 2 och Resident Evil 4 står vid rodret för Veronica. Och om kvaliteten på de spelen är något att gå efter, kan vi ha något riktigt speciellt att se fram emot.