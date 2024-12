Fick du en Nintendo Switch i julklapp? Här är de 5 bästa tillbehören att skaffa

Självklart är det första du vill skaffa till din nya Nintendo Switch några spel. Vi kliver åt sidan en stund medan du öppnar Nintendo eShop och hittar några av de bästa spelen för konsolen. Ett hett tips: börja med Super Mario Odyssey om du är ute efter ett fantastiskt roligt soloäventyr..

När du har köpt ett eller två spel kan du ta en stund och fundera på tillbehör. Nintendo Switch är en utmärkt konsol med ett enormt spelbibliotek. Men eftersom den nu är över sju år gammal börjar dess ålder märkas. Den goda nyheten är att tredjepartstillverkare under åren har tagit fram tillbehör som förbättrar nästan alla aspekter av Nintendos enhet.

Om du vill förbättra din konsolupplevelse, från hur spelen ser ut på din TV till hur de känns i dina händer, hittar du våra rekommendationer här nedanför för att få ut det mesta av din nya Nintendo Switch. Många av dessa tillbehör kostar betydligt mindre än ett spel och förbättrar varje titel du köper.

8BitDo Ultimate

(Image credit: Future)

Din nya Nintendo Switch levereras med ett par Joy-Con-kontroller i förpackningen, som du kan fästa i konsolens grepp och använda som en gamepad. Men jämfört med en riktig handkontroll håller det inte riktigt måttet. Joy-Con-greppet kan fungera bra för barn, men att hålla det i vuxna händer under långa spelsessioner blir snabbt obekvämt.

Som tur är finns det gott om alternativ för handkontroller till Nintendo Switch och den officiella Nintendo Switch Pro Controller är utmärkt. Men när det gäller de bästa kontrollerna för Switch rekommenderar vi att du väljer en inofficiell lösning: 8BitDo Ultimate Controller.

För ungefär samma pris som Nintendos officiella gamepad erbjuder 8BitDo Ultimate en bättre känsla i händerna tack vare sin överlägsna byggkvalitet. Dessutom kan du omprogrammera knappfunktionerna och justera stick- och triggerkänsligheten via en app på din telefon. Den har även två extra paddles på baksidan, något som Nintendos egen handkontroll saknar, vilket ger dig en liten fördel mot andra spelare.

MicroSD card

(Image credit: SanDisk)

Till skillnad från PS5 och Xbox Series X, som erbjuder hundratals gigabyte internt lagringsutrymme även i de billigaste modellerna, har Nintendo Switch bara 32 GB (eller 64 GB på Nintendo Switch OLED). Även om konsolens spel är mindre i storlek fylls lagringsutrymmet snabbt – bara några få spelinstallationer kan vara tillräckligt. I vissa fall, som med The Witcher 3, är den digitala spelstorleken faktiskt större än konsolens interna lagring.

Du kan antingen hålla dig till att köpa fysiska spel, där endast små sparfiler lagras på konsolen, och lägga tid på att radera spel för att göra plats för nya nedladdningar, eller, mycket smartare, investera i ett MicroSD-kort. Dessa små minneskort kan lagra upp till 2 TB data beroende på modell, vilket potentiellt låter dig installera hundratals spel.

Det finns ett officiellt licensierat SanDisk microSDXC-kort med en fin bild av den ikoniska Super Mario-svampen på. Men nästan vilket MicroSD-kort som helst fungerar, och många är betydligt billigare än den officiellt licensierade varianten.

Marseille mClassic

(Image credit: Future)

Om du planerar att spela på din Nintendo Switch främst i dockat läge på din TV är Marseille mClassic en smart pryl att överväga. Genom att skicka konsolens HDMI-signal genom denna enhet innan den når din TV kan Marseille mClassic uppskalera Nintendo Switch-upplösningen från 1080p till 1440p.

Med tanke på att vissa spel, som The Legend of Zelda: Breath of the Wild, körs i en reducerad upplösning på 900p, innebär detta en märkbar förbättring i skärpa och detaljrikedom. Även om det inte förbättrar spelets prestanda eller grafiknivå är användningen av Marseille mClassic lite som en generationsuppgradering för din konsol – jämförbar med det tekniska lyftet som en PS5 Pro erbjuder.

Men Marseille mClassic gör mer än bara uppskalning. Enheten lägger också till anti-aliasing i Switch-spel och förbättrar djupskärpa, vilket gör bilden mjukare och förgrunden tydligare. Det är en imponerande enhet som höjer kvaliteten på varje spel i ditt bibliotek.

Nitro Deck

(Image credit: Future)

För den som främst spelar Nintendo Switch på resande fot är Nitro Deck en perfekt lösning. Utrustad med programmerbara bakknappar och tumspakar som inte riskerar att drabbas av den ökända Joy-Con-driften gör CRKD:s Nitro Deck Nintendo Switch mycket bekvämare att använda under långa spelsessioner.

Trots att det nu är över sju år sedan Nintendo Switch lanserades, kan dess Joy-Con-kontroller fortfarande utveckla ett irriterande problem där tumspaken registrerar rörelser trots att du inte rör den. Det finns metoder för att åtgärda Joy-Con-drift, men ingen av dem är helt pålitliga. Att helt ersätta kontrollerna är dessutom dyrt. Med en enhet som Nitro Deck kan du både skydda dina Joy-Cons och spara pengar på lång sikt.

Det finns andra liknande lösningar, men många ansluter kontrollerna till Switch via Bluetooth, vilket kan orsaka fördröjningar. Nitro Deck ansluter däremot till Switch via USB-C, vilket ger en mycket snabbare och mer responsiv anslutning.

Ring Fit Adventure

(Image credit: Nintendo)

Nu tänker vi inte påstå att Ring Fit Adventure är ett av de bästa spelen till Nintendo Switch. Det finns många andra spel på Switch som är betydligt bättre. Nintendos utvecklingsteam släpper en imponerande mängd förstklassiga förstapartstitlar – några exempel är Super Mario Bros. Wonder, Metroid Dread och The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Men det som gör Ring Fit Adventure unikt är att det kombinerar spel och träning. Om du har några träningsmål för 2025 kan Ring Fit Adventure bli en del av dessa planer.

Under spelets roliga och genuint engagerande RPG-äventyr kommer du att springa på stället och utföra ben-, bröst- och armövningar. Efter en spelsession har du fått upp pulsen och kanske känner en skön träningsvärk i musklerna.

Nintendo Switch har flera fitnessfokuserade spel, som Fitness Boxing-serien, som använder Joy-Cons på ett smart sätt. Men för en träningsupplevelse du inte kan få på andra konsoler, bör du klicka hem ett exemplar av Ring Fit Adventure.