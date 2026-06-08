Det mest spännande med nya Siri är hårdvaran den kan låsa upp – här är vad det kan innebära för nya Apple TV, HomePod mini och Siri Remote

Apple väntas lansera en AI-driven version av Siri under WWDC idag

Det kan möjliggöra nya funktioner för Apple TV 4K och HomePod mini

Flera andra Apple-produkter har försenats på grund av den långdragna Siri-utvecklingen

Apples efterlängtade Siri-uppgradering – som väntas ge röstassistenten betydligt starkare AI-funktioner – ser ut att presenteras under företagets Worldwide Developers Conference (WWDC) idag. Förutom att ge Siri ett välbehövligt lyft kan uppdateringen också öppna dörren för nya funktioner i flera hårdvaruprodukter som har fått vänta tills Siri är redo.

Det gäller bland annat Apple TV 4K och HomePod mini, två produkter som inte har fått några större uppdateringar på flera år. Vi är därför mycket nyfikna på vilka nya möjligheter som kan låsas upp när de får stöd för Apple Intelligence.

Bloombergs journalist Mark Gurman – som avslöjade att dessa produkter har hållits tillbaka medan Apple färdigställer sina AI-satsningar – varnar för att vi inte ska förvänta oss särskilt mycket mer än nya chipp med stöd för Apple Intelligence. För oss känns dock det nästan som att missa poängen. Bara Apple Intelligence-funktionerna kan vara värda väntan.

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Den nya versionen av Siri väntas nämligen få en betydligt bättre förståelse för användarens personliga kontext och kunna samarbeta med andra appar på enheten. För HomePod mini hoppas vi att det kan innebära att högtalaren lär sig våra lyssningsvanor bättre och kan ge mer personliga musikrekommendationer på begäran.

Om Siri dessutom får bättre kontroll över appar som körs på Apple TV 4K kan det bli möjligt att styra mycket mer med rösten och därmed minska behovet av Siri Remote, som fortfarande kan vara frustrerande att använda flera år efter lanseringen. Gurman nämnde också att fjärrkontrollen kan komma att "uppdateras på något sätt", men gav inga detaljer om vad det skulle innebära.

Fler förseningar

(Image credit: Apple)

Förutom nya funktioner för HomePod mini och Apple TV 4K kan även andra produkter få nytta av den förbättrade Siri-plattformen framöver, enligt Gurmans senaste Power On-nyhetsbrev. Samtidigt uppger han att flera av dessa produkter fortfarande ligger flera år bort.

Det gäller bland annat en bordsplacerad robot, vars lansering har skjutits upp från 2026 eller 2027 till 2028, samt en smarthemsskärm vars lansering flyttats från det ursprungliga målet under 2024 till tidigast slutet av 2026. Även Apples smartglasögon ska enligt Gurman ha försenats från början av 2027 till senare under året.

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Trots att hårdvaran i flera fall sägs vara nära färdigutvecklad har produkterna skjutits upp eftersom de är beroende av den nya Siri-mjukvaran.

Även om Siri-uppgraderingen som presenteras på WWDC idag kan undanröja hindret som har försenat nya versioner av Apple TV 4K och HomePod mini verkar Apples AI-utmaningar fortfarande påverka flera ännu ej lanserade produkter som utvecklas bakom kulisserna.

Samtidigt finns det en tydlig ljuspunkt. Det mest intressanta är vad den nya Siri-versionen kan tillföra Apples befintliga produkter och vi kommer snart att få se exakt vad företaget har planerat. Även om vi inte får några stora förändringar på hårdvarusidan för Apple TV 4K eller HomePod mini kan mjukvaruuppgraderingen i sig vara väl värd väntan.