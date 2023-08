OnePlus har fikset et skjermproblem Apple og Samsung ikke har klart å løse

Mange av de beste mobilene på markedet har tilstrekkelig vannbestandighet til at du kan benytte dem ute i regnet. Men det å virkelig få nytte av mobilen i regnværet, er en annen sak. Når skjermen er våt, sliter den nemlig med samhandlingen, slik at den ikke alltid får med seg berøringene dine. Men OnePlus har kanskje kommet med en løsning på dette problemet.

Selskapet har avslørt at den kommende mobiltelefonen OnePlus Ace 2 Pro rommer en teknologi kalt «Rainwater Touch Control», der en spesialutviklet skjermbrikke og noen fiffige algoritmer tar hensyn til regndråpene på skjermen, slik at de ikke forstyrre registreringen av fingertuppenes berøringer.

Denne teknologien ble demonstrert i en video på Weibo (via GizmoChina), der den fungerte prikkfritt i regnet og ble sammenlignet med en iPhone 14 Pro. Sistnevnte hadde større problemer. Videoen viste dessuten at OnePlus Ace 2 Pro fungerte utmerket i tåke.

Image 1 of 2 (Image credit: OnePlus / Weibo) (Image credit: OnePlus / Weibo)

En annen interessant side ved denne mobilen er at den har 24 GB RAM (LPDDR5X). Denne fine detaljen røpet OnePlus også på Weibo (via GSMArena). Det vil gjøre den til en av de første mobilene som ikke er spesiallaget for gaming som likevel har 24 GB RAM. Imidlertid ser Xiaomi Redmi K60 Pro ut til å bli lansert noen dager tidligere, og den skal også få 24 GB RAM.

Uansett hevder OnePlus at dette er nok RAM til å kunne kjøre 53 apper samtidig, og at opptil 41 apper kan holdes åpne i minnet i opptil 72 timer.

Dette er trolig langt mer RAM enn de fleste brukerne vil få bruk for, men hvis du er en storforbruker av apper, kan det være nyttig.

Med tanke på at to mobiler som ikke er laget spesielt for gaming skal bli levert med såpass mye RAM, vil trolig andre slå følge. Det ryktes at Samsung Galaxy S24-serien skal få økt arbeidsminne. Men vi er likevel mer opptatt av OnePlus’ Rainwater Touch Control, og vi vet ennå ikke om andre mobiltelefoner som får noe lignende. Vi håper i det minste at OnePlus 12 også får glede av denne teknologien, og at dette om ikke så lenge smitter over på andre produsenter, ettersom dette er en egenskap mange av oss vil få glede av.

Apple ble i 2022 innvilget et patent (som bygger på et eldre patent fra 2018) kalt «Modifying functionality of an electronic device during a moisture exposure event», som uttrykkelig skal fungere på samme måte som det som er demonstrert med Ace 2 Pro. Men det gjenstår å se denne typen teknologi implementert i en av de beste iPhone-modellene på markedet.

OnePlus Ace 2 Pro kommer på markedet i Kina 16. august, men det er ikke sikkert at den blir tilgjengelig globalt.