OnePlus 12 er offisielt vist frem på bilder og i en video

OnePlus har vist frem OnePlus 12 og avslørte at den vil bli avduket for publikum 5. desember.

OnePlus har tradisjon for å vise frem telefonene sine før den offisielle lanseringen, så det er ingen overraskelse at selskapet denne gangen også er klar med bilder, spesifikasjoner og til og med en video av OnePlus 12 før lanseringen.

Bildene, som er delt på tvers av en rekke Weibo-innlegg (via Android Authority ), viser et design som er veldig likt OnePlus 11, og dessuten veldig likt det vi har sett i tidligere lekke bilder.

Du kan se en stor rund kameramodul på baksiden, som rommer tre linser, mens baksiden av telefonen er dekket med glass. OnePlus 12 vil være tilgjengelig i grønn, hvit og svart, noe vi allerede visste da OnePlus bekreftet fargene til OnePlus 12.

Vi har bare ett bilde av telefonens front (siste bilde i galleriet ovenfor), men det vi kan se er at det er to vesentlige forskjeller fra OnePlus 11. For det første matcher kameramodulen nå fargen på baksiden, mens den runde kameramodulen på OnePlus 11 er svart, uavhengig av fargen på telefonen.

Den andre endringen er at glidebryteren for varsler er flyttet fra høyre til venstre kant. Det er for å kunne plassere antennen der alarmglidebryteren pleide å være, ettersom OnePlus har funnet ut at det er den optimale posisjonen for den når du spiller, og hevder en 15 % reduksjon i forsinkelse.

Selskapet nevner også noen spesifikasjoner, inkludert et telefotokamera med 3x zoom, et topp-end Snapdragon 8 Gen 3-brikkesett, opptil 24 GB RAM og opptil 1 TB lagringsplass. Du kan se nærmere på kameraene i videoen nedenfor, opprinnelig delt på Weibo, men lastet opp til YouTube av @HadleeSimons.

Lansering 5. december

Når det gjelder resten av spesifikasjonene og en nærmere titt på fronten av OnePlus 12, må du sannsynligvis vente på den offisielle lanseringen, som selskapet har avslørt er satt til 5. desember kl. 14.30 i Kina. Det er den 5. desember kl 07.30 for oss i Norge.

Denne lanseringen av OnePlus 12 vil sannsynligvis bare skje i Kina i utgangspunktet. Så vi må nok vente med å se telefonen i Norge og resten av verden til begynnelsen av 2024.