Tre farger bekreftet til OnePlus 12 – og et retrorykte dukker opp

OnePlus forteller oss hvilke farger den nye telefonen vil få, mens vi får se noe som minner om OnePlus One.

Vi vet at OnePlus 12 vil bli avduket 4. desember, og vi vet nå også hvilke farger den kommer i. Det er dessuten også snakk om en mer retro-inspirert finish for dekselet som kommer tilbake.

På den kinesiske nettsiden Weibo (via Notebookcheck) har OnePlus bekreftet at vi får en svart, grønn og hvit farge for det kommende flaggskipet, der svart og grønt gjør comeback fra OnePlus 11 lansert tidligere i år.

OnePlus skriver selv i innlegget at disse tre fargene er de mest populære blant brukerne, noe som er en stor del av grunnen til at de valgte å bruke dem igjen til nye OnePlus 12.

Vi har ikke blitt fortalt så mye offisielt om denne telefonen, men fargene er nå en av dem, og det samme er lanseringsdatoen. Telefonen skal dukke opp 4. desember i Kina, mens den global lanseringen sannsynligvis finer sted en gang tidlig i 2024.

Får vi se en ny trefinish?

I mellomtiden har en produktiv lekkasje Digital Chat Station også gått via Weibo for å antyde en trefinish på baksiden av OnePlus 12 – noe vi tidligere så med OnePlus One utgitt tilbake i 2014.

På den originale OnePlus-telefonen var treeffekten tilgjengelig som et utskiftbart bakdeksel til telefonen. Det er ikke klart om OnePlus vil gjøre det samme denne gangen, eller om det blir en mer konvensjonell sak som har en variant av denne treeffekten.

Likevel ser det ut til å være et anerkjennende nikk til ti år med OnePlus-mobiler, og det gir brukerne et annet alternativ når det gjelder finishen til OnePlus-mobilen. Alt vil bli avslørt om omtrent en uke og vi vil selvfølgelig melde om alt nytt som avsløres.

Når det gjelder andre rykter vi har hørt om denne enheten, høres det ut som om OnePlus 12 vil ha et velkjent kameraoppsett på baksiden, bedre beskyttelse mot støv og vann, og en større batterikapasitet enn forgjengeren.