Videostrømming i Microsoft Teams kan snart få et skikkelig løft

Nå som organisasjoner forbereder seg på å implementere hybridiserte retningslinjer for arbeid har videokommunikasjon blitt et verdifullt verktøy for arbeidsstokken – hvilket er årsaken til at Microsoft har kjøpt opp Peer5, et selskapet som kan hjelpe programvaregiganten med å forbedre videostrømmekvaliteten i Microsoft Teams.



For å kunne strømme store virtuelle evenementer må organisasjoner ha tilgang til pålitelige strømmeløsninger, siden det å strømme høykvalitetsvideo kan innebære utstrakt bruk av båndbredde. Løsningen, for mange, har vært såkalte eCDN-er (enterprise content delivery network), som kan bøte på manglende nedlastingsbåndbredde innad i bedriftene.



Nå som Microsoft Teams har endt opp som en av de mest brukte samarbeidsverktøyene for mange bedrifter, har organisasjoner ønsket seg en mer integrert eCDN-løsning, slik at de lettere skal kunne fungere som vert for møter i stor skala og virtuelle evenementer, ifølge et nytt blogginnlegg fra programvaregiganten.

På bakgrunn av oppkjøpet av Peer5 vil Microsoft kunne avlaste en del trafikk i bedriftsnettverk, samtidig som de kan tilby forbedret videostrømmekvalitet i møter og evenementer arrangert ved hjelp av Teams.

Peer5 acquisition

Peer5 tilbyr en WebRTC-basert eCDN-løsning som kjører i brukerens nettleser, slik at båndbreddebruken blir optimalisert, samtidig som den døyver innvirkningen videostrømmingen har innad i bedriftsnettverk og i såkalte LOB-applikasjoner (line of business – essensielle produkter og tjenester som tilbys av bedriften.) Selskapet bruker også mesh-nettverk med automatisk balansering av trafikk og automatisk oppskalering i takt med antall seere.



I et separat blogginnlegg, der annonseringen av oppkjøpet fant sted, forklarer medgrunnlegger og administrerende direktør av Peer5, Hadar Weiss, mer inngående hva slags fordeler man får av å bruke WebRTC når man strømmer virtuelle evenementer og større møter:



«Det fine med WebRTC er at man ikke trenger å installere noe. Det er også fordelaktig fra et personvern- og sikkerhetsperspektiv, siden det kjører i nettleseren. Peer5 er integrert i videoavspilleren, så det blir umiddelbart slått på for alle ansatte innad i en bedrift. Vi tar det hele enda et steg videre ved å legge til logikk og mekanismer som gjør justeringer i alle enheter og i et hvilket som helst nettverk, uten at kunden trenger å skreddersy konfigurasjoner.»



Selv om oppkjøpet av Peer5 vil gjøre at Microsoft kan tilby sin egen eCDN-løsning til kundene sine, så vil programvaregiganten også fortsette å støtte eCDN-løsninger fra Microsoft-sertifiserte partnere.



Vi kommer antageligvis til å få høre mer om hvordan Peer5-teknologien kan forbedre ytelse og kvalitet i videostrømmer i Teams når Microsoft ferdigstiller sammensmeltningen av den oppkjøpte teknologien og videokonferanseverktøyet.