Edge vs. Firefox: Nettleserkrigen fortsetter

Nettleser-industrien har endt opp i en fastlåst situasjon, på tross av at Chrome, Edge, Safari og Firefox alle har prøvd å overgå hverandre, viser nye data.



De seneste tallene fra Statcounter viser at ingen av de større nettleserne har beveget seg stort når det gjelder markedsandeler i år. Den største forandringen blant de ovennevnte er på 1,74 %.



På tross av mindre rivaler har utviklet en rekke nye funksjoner, er det markedsleder Google Chrome som har opplevd den største veksten, med en oppgang fra 63,38 % til 65,12 % siden januar 2021.

Lenger nede på listen har forandringene i markedsandel vært enda mindre markante: Safari gikk ned med 0,6 %, mens Firefox gikk ned 0,32 %. Edge, på sin side, fikk et lite oppsving i samme størrelsesorden som de to ovennevnte gikk ned.

Stillingskrig i nettleser-industrien (Image credit: Statcounter)

Firefox vs. Edge

Et av de mest interessante forholdene i rivaliseringen mellom nettlesere er det mellom Mozilla Firefox og Microsoft Edge, to produkter som slåss om å være tredje størst (bak Chrome og Safari.)



Siden relanseringen i januar 2020 har Microsoft Edge gått fra seier til seier, og holder nå 3,4 % av markedet. I mai gikk Edge forbi Firefox i popularitet for første gang.



Veksten i Microsofts nye flaggskip kan ha kommet på bakgrunn av en rekke faktorer, inkludert en mer aggressiv markedsføring, og en lovnad om en kontinuerlig forbedring som legger nettleseren nærmere andre moderne nettlesere.

På tross av at selskapet har gjort en god innsats har veksten i Edge stagnert siden årsskiftet, litt fordi Microsoft har «gått tom» for eksisterende brukere av Internet Explorer og den gamle versjonen av Edge, som frem til årsskiftet gikk over til den selskapets nye nettleser. Selv om markedsandelen til Edge i januar var på 3,08 % har det siste halvåret bare velsignet den nye nettleseren med 0,1 % flere brukere.



Mozilla, på sin side, har hatt vanskeligheter med å unngå en nedadgående kurve, som nå har vart i flere år. Ifølge Statcounter har selskapets nettleser enten mistet eller holdt status quo i ti av de foregående tolv månedene.



Det at Firefox klarte å gjenerobre tredjeplassen fra Edge forrige måned (via en markedsandel på 3,45 %) er helt klart en seier, men er lite å skryte av sammenlignet med tiden da Mozilla hadde en markedsandel på 30 %, kun slått av Internet Explorer.



Det ser ut til at Mozilla for tiden er fast bestemt på å fokusere på personvern og datasikkerhet, kanskje som en følge av en økende trend som tilsier at de ikke klarer å konkurrere med Microsoft og Google når det gjelder funksjonalitet. I tillegg til Firefox' fokus på personvern har selskapet introdusert en rekke nye sikkerhetsprodukter, inkludert en VPN-tjeneste. Mozilla har også vært relativt høyrøstede når det gjelder Googles forslag om reform innen nettmarkedsføring, som av selskapet beskrives som like inngripende som informasjonskapsler fra tredjeparter.



Ingen av nettleserne har mulighet til å utfordre Google Chrome i nær fremtid, om ikke det implementeres en eller annen reform fra en reguleringsmyndighet, som stopper Google fra å dra fordeler av sin posisjon innen søk, operativsystemer og generell integrasjon.



Samtidig er kampen mellom Firefox og Edge, lenger ned på listen, ganske så delikat. De to kamphanene har i hele år ligget og snust på samme posisjon, men slike stillingskriger varer sjelden lenge i nettlesermarkedet.