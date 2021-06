Google ombestemmer seg – kutter kontroversiell Chrome-funksjonalitet

Google har ombestemt seg angående en kontroversiell Chrome-funksjonalitet, avslørt i fjor, som innebærer at man bare får se domenet man befinner seg på i adressefeltet, istedenfor hele nettadressen.



URL-eksperimentet, som først ble implementert i Chrome 86 i august 2020, ble annonsert av søkegiganten via Chromium-bloggen. Google forklarte at de ville vite om kun å vise domenet i adressefeltet ville hjelpe brukere med å forstå hvorvidt de befinner seg på ondsinnede sider (kontra legitime.)

Noen av Chrome-brukerne ble så plassert i en eksperimentell gruppe, slik at det kontroversielle forandringen kunne testes. Hvis du var en av brukerne i denne gruppen og for eksempel prøvde å besøke TechRadars guide over de beste VPN-tjenestene på denne adressen: https://global.techradar.com/no-no/vpn/beste-vpn-tjeneste, så ville du kun ha sett techradar.com i adressefeltet i nettleseren.

Viser nå hele adressen

Selv om Googles URL-eksperiment var godt ment later det til at funksjonen fikk hard medfart blant brukere, hvilket er årsaken til at selskapet nå ser ut til å kansellere den generelle implementeringen.



I en ny Chromium-versjon hamret Google-ingeniør Emil Stark inn de siste spikrene i kisten for eksperimentet, og noterte:



«Slett forenklet domene-eksperiment. Dette eksperimentet gjorde ikke noe for relevante sikkerhetsmål, så vi kommer ikke til å lansere det. :(»



Nå som Google vil fortsette å vise hele URL-er i Chromes adressefelt må du selv være på vakt, og være på utkikk etter lugubre nettsteder. Du kan gjøre dette ved å speide etter feilstavede ord, mistenkelige adresser og bruken av den gamle HTTP-protokollen, siden HTTPS nå er standarden som skal brukes.

Kilde: ZDNet