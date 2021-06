Microsoft stanser alle oppdateringer i Windows 10 – midlertidig

Microsoft melder om at de nå tar en pause i lanseringene av de såkalte preview-versjonene av Windows 10 (en del av Insider-programmet til Microsoft), muligens i påvente av en stor avsløring.



Selskapet informerer om at det ikke kommer til å bli lagt ut flere preview-versjoner av Windows 10 21H2 de neste ukene, noe som i praksis vil si at brukere fremover ikke får lov til å tjuvtitte på verken ny funksjonalitet, nye tjenester eller nye verktøy.



Nyheten dukker opp midt i det som later til å være opptakten til Microsofts avsløring av en ny generasjon programvare fra operativsystemgiganten, hvilket noen mener vil få navnet Windows 11 når det annonseres 24. juni.

Windows 11 på vei?

Det ble referert til et opphold i oppdateringene i lanseringsnotatet til det som nå kan vise seg å være den siste preview-oppdateringen i Insider-programmet for Windows 10 på en stund.



Notatet som fulgte med Insider Preview Build 21390, som selskapet for øvrig innrømmer at «ikke inkluderer noe nytt, og er laget med det formål å teste våre informasjonskanaler [servicing pipelines – med andre ord oppdateringsprosesser]», noe som tyder på at Microsoft forbereder seg på en heftig mengde flytting av data i nær fremtid.



«I de neste ukene vil vårt fokus være å slippe flere kumulative oppdateringer over Build 21390», skrev Microsoft. «Det at insidere i utvikler-kanalen kan teste dette vil hjelpe oss stort, og vi kommer til å slippe oppdateringer om kort tid!»



Windows-evenementet den 24. juni burde gi oss langt mer informasjon om hva fremtiden bringer for Windows 10, før Sun Valley-omveltningen inntreffer senere i år, som etter sigende skal inneholde revolusjonerende forandringer når det gjelder utseendet og brukergrensesnittet i operativsystemet.



Det begynner å dryppe inn en hel del rykter om at Microsoft planlegger å lansere en helt ny Windows-versjon – det ovennevnte Windows 11 – snarere enn nok en vanlig oppdatering.



Microsoft har sagt at den nye lanseringen er den «viktigste oppdateringen i Windows på ti år» – men rent bortsett fra at oppdateringen er viktig har vi lite informasjon om det faktiske innholdet, og derfor er det besnærende at selskapet nå forsikrer seg om at ingen ny informasjon lekker ut.

Kilde: WindowsLatest