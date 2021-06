Det nye utseendet til Windows 10 dukket opp i Microsoft Teams og Edge

Den store brukergrensesnittforandringen i Windows 10 kommer med 21H2-oppdateringen, og nå har oppgraderingene i «Sun Valley»-oppdateringen nok en gang dukket opp på nett.



Det meste tyder på at avrundingen av hjørner kommer til å være en av de største forandringene i høstens store oppdatering til operativsystemet (sammen med såkalt flytende menyer), siden det har versert en hel del bilder på nett av forskjellige elementer med avrundede kanter.

Spådommene fortsetter nå i samme tralten, siden Windows Latest har fått ferten i applikasjoner som innehar vinduer med avrundede kanter. Dette inkluderer Microsoft Edge, siden nettleseren ble vist frem under Build 2021-konferansen, der det nye grensesnittet ble vist frem i et slags utkast – man kunne også blant annet se at det var gjort plass rundt minimer- og lukke-ikonene øverst i høyre hjørne (slik at de får litt mer pusterom, og slik at det ikke ser så rotete ut.)

(Image credit: Microsoft)

Det overordnede utseendet, som vi også har sett i utkast av Microsoft Teams og Outlook, er mer moderne (og macOS-aktig), og passer godt sammen med resten av forandringene som skal være på vei til Windows 10 – eller OS-et som kanskje kan ende opp som Windows 11.

Hva heter du?

Det siste fra ryktemølla rundt Microsofts store oppgradering av operativsystemet er at Windows 10 kanskje kommer til å skifte navn, på tross av at selskapet tidligere har forsikret alle om at det ikke kommer til å skje. Det kan være at vi i fremtiden kommer til å bruke noe så enkelt som «Windows», eventuelt «Windows 11», hvis enkelte hint og ymt viser seg å stemme.



Microsoft har gitt uttrykk for at uansett hva som skjer nå fremover med Windows 10, så er det snakk om store forandringer. Det skal være snakk om «revolusjonerende» saker sådan, som skal vise vei til «neste generasjon Windows». Uansett hva vi ender opp når det gjelder navn, så er det snakk om store nyheter for operativsystemet i 2021, og de avrundede hjørnene i applikasjoner (som vises i bildet over), som et ledd i en større omveltning i brukergrensesnittet, passer godt inn i fortellingen om et fornyet OS.



Hvor mange og store forandringer det faktisk blir – og om vi vil bli servert andre sagnomsuste brukergrensesnitt-forandringer som kan ha blitt sakset fra nå kansellerte Windows 10X – får vi svar på til høsten.