Windows 10-oppdatering luker ut gammelt innhold som stammer fra Windows 95

Den kommende Sun Valley-oppdateringen til Windows 10 (også kjent som Windows 10 20H2) ser ut til å gjøre store forandringer i utseendet til operativsystemet, noe som innebærer at enkelte ikoner, som har vært uforandret siden Windows 95, nå får et nytt strøk maling.



Som WindowsLatest merket seg er det ikke bare de allerede kjente forandringene i Filutforsker (samt andre applikasjoner) som nå er på vei. Sun Valley-oppdateringen til Windows 10 forandrer også på ikoner som er å finne i Shell32.dll. Noen av disse ikonene henger sammen med eldre og mindre brukte programmer og verktøy, og inkluderer gjerne bilder av diskettdrev, IC-brikker og gamle modemer, hvilket vil si at de gjerne ikke har forandret seg stort på det kvarte århundret som har gått siden Windows 95 ble lansert (det er bare å beklage at du føler deg gammel akkurat nå.)

Det er ingen tvil om at det var en viss arkaisk sjarme ved disse ikonene, selv om de aller fleste brukere aldri verken så eller brukte dem. I en tidlig versjon av Windows 10 20H2 har mange av disse ikonene fått et mer moderne snitt, alt ser nytt, flatt og mer fargerikt ut.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

På tide med en forandring

PC-brukere av en viss årgang kan muligens komme til å savne originalene, men Microsoft viser med dette at selskapet fortsatt aktivt arbeider med å få Windows 10 til å fremstå mer sammenhengende, noe selvfølgelig er velkomment.



Våre britiske kolleger har tidligere klaget over at Windows 10 enkelte ganger føles ut som et sammensurium av nytt og gammelt – og det er klart at det å bruke ikoner fra Windows 95 ikke akkurat hjalp på dette inntrykket.



De nye ikonene, i tospann med andre forandringer i grensesnittet, som avrundede hjørner og ny start-meny, gjør at Windows 10 kommer til å se ganske så annerledes ut før året er omme. Det er vitterlig en spennende utvikling vi er i ferd med å bivåne i 2021. Windows 10 kan etter hvert begynne å fremstå som en faktisk ny versjon av Windows, snarere enn det samme gamle operativsystemet vi er så vant med.



Alle vil få tilgang til den overhalte versjonen av Windows 10 senere i år når Sun Valley-oppdateringen rulles ut. Hvis du har lyst til å ta en sniktitt er det imidlertid mulig å være tidligere ute via å bli en såkalt Windows Insider.



For å bli med i Windows Insider-programmet må du gå til Innstillinger, så til Oppdateringer og sikkerhet. Via Windows Insider-fanen kan du kople til Microsoft-kontoen din og velge å bli med i Microsofts betaprogram. Hvis du nå starter maskinen din på nytt og leter etter oppdateringer med Windows Update vil du få tilgang til testversjoner av kommende oppdateringer.

Husk at dette er varianter av Windows 10 som fortsatt er under utvikling. Her får man eksperimentelle funksjoner som gjerne ikke har blitt testet like grundig som de man finner i de offisielle oppdateringene (et medlemskap i Windows Insider betyr i praksis at man er testperson for Microsoft). Man kan dermed forvente at man råker på en programvarefeil eller tre. For de aller fleste vil det gi mer mening å vente på den endelige – og gjennomtestede – versjonen, som etter planen skal komme ut senere i 2021.