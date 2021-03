Kommende Windows 10-oppdatering forandrer oppgavelinjen – er ikke uproblematisk

Oppgavelinjen i Windows 10 får snart en nyvinning. En seksjon ved navn News and Interests, som skal vise frem nyheter, værmeldinger (med mer) om man klikker på den, er på vei inn i operativsystemet.



Selv om Microsoft ønsker at denne nye funksjonen skal gjøre at brukere får tilgang på informasjon raskere, som Windows Latest påpeker i sin artikkel, kan det hele ende opp med å sakke ned PC-en din.

Omverdenen fikk nyss om dette via en tidlig versjon av News and Interests-verktøyet som har dukket opp i en såkalt Insider-variant av Windows 10. Dette er en versjon av operativsystemet som sendes ut til testpersoner (ofte omtalt som Windows Insiders), slik at disse på forhånd kan prøve (potensiell) fremtidig funksjonalitet.

Foruroligende minnebruk

Ifølge Windows Latest sjekker den nye funksjonaliteten nyhetsoppdateringer i bakgrunnen, slik at du kan bli servert ferskt og oppdatert nytt. Dette betyr at en prosess kontinuerlig kjøres av OS-et, og når den leter etter nyheter kan den bruke opptil 150 MB RAM.



Det er en god slump minne, særlig om man bruker Windows 10 på en eldre PC, eller en enhet med begrenset mengde RAM. Mangler man minne, så synker gjerne ytelsen.



Dette kommer ikke til å falle i god jord hos folk som ønsker at Windows 10 skal være fritt for ekstrafunksjoner og dilldall når det installeres, og det at man potensielt må ofre minne på noe man sjelden eller aldri bruker kan være irriterende for mange.



Microsoft sier imidlertid at News and Interests er valgfri funksjonalitet, så om man ikke synes det er nyttig, så kan man slå det av. Som vi nevnte tidligere er dette en tidlig versjon av programvaren, så det er sannsynlig at Microsoft kommer til å forbedre funksjonaliteten før den blir lansert (via en oppdatering), noe som forhåpentligvis betyr at den blir mer minnegjerrig.



Det som kan være litt foruroligende med denne nyheten er at den potensielt vitner om hvordan Microsoft ser for seg at Windows 10 kommer til å arte seg på sikt. Skrikende tilleggsfunksjoner som stjeler ytelse er sjelden populære, særlig ikke av typen som later til å ha et eksistensgrunnlag som bunner ut i et ønske om at flere skal bruke Microsofts egne tjenester (News and Interests-funksjonen bruker Bing), snarere enn et ønske om at brukeropplevelsen skal bedres.