Windows 10 kan begynne å varsle når webkameraet er i bruk

Det ser ut til at Windows 10 snart kan få en ny funksjon som gir deg et varsel dersom webkameraet ditt benyttes, og i så fall også hvilket program som har tatt det i bruk. Denne endringen er ment å gi deg mer trygghet foran datamaskinen.

Når webkameraet er i bruk, skal et nytt ikon vises i aktivitetsfeltet, slik at du gjøres oppmerksom på det. Når du hviler musepekeren over ikonet, skal det også vises en liste over hvilken eller hvilke programmer som akkurat nå benytter webkameraet.

Dette kommer til å fungere på samme måte som tilsvarende funksjon i Windows som viser når mikrofonen er i bruk. Ifølge Windows Latest utprøves denne nye funksjonen i tidlige testversjoner av Windows 10X. Vi burde også kunne forvente oss å se den i den vanlige versjonen av Windows 10.

Webkameraintegritet

Det å få beskjed om når webkameraet ditt er i bruk er blitt en stadig viktigere funksjon i våre dager, ettersom mange av oss jobber hjemmefra og daglig deltar i videokonferanser.

En påminnelse om at kameraet er i gang, og at det viser hva som foregår hos deg, gjør det enklere å unngå pinlige situasjoner. Denne nye funksjonen kan også gi deg beskjed om ukjent eller ondsinnet programvare benytter webkameraet uten at du vet om det.

Med tanke på hvordan dette kan påvirke integriteten og personvernet ditt positivt. Derfor håper vi Microsoft gjør denne funksjonen tilgjengelig så snart som mulig. For selv om enkelte webkameraer informerer om at de er i bruk rent fysisk, er det fort gjort å overse dette, og de forteller uansett ikke hvilken brogramvare som har tatt dem i bruk.