Windows 10-oppdatering vil løse det aller mest irriterende problemet med klipp og lim

Microsoft jobber nå med en oppdatering til Windows 10 som vil ta for seg et gammelt problem med en av operativsystemets mest grunnleggende funksjoner: klipp og lim.



Når man kopierer tekst-innhold, for eksempel fra en nettside, vil Windows 10-brukere ofte oppleve at formateringen ikke stemmer overrens med den i dokumentet de prøver å lime teksten inn i.



I en kommende oppdatering til Windows 10 skal en ny funksjon integreres i utklippstavlen i Windows 10, nemlig «Win + V», en snarvei som lar brukere «lime inn som ren tekst», og dermed fjerne metadata og uønsket formatering.

Microsoft skal etter sigende være i gang med arbeidet på et helt nytt panel for menyen som skal gjøre det enklere å sette inn GIF-er og emojier i chatteprogrammer. Istedenfor å måtte søke på nett etter multimediainnhold skal prosessen strømlinjeformes ved at man skal kunne velge materiale via en søkefunksjon i en egen meny.



Disse funksjonene er fortsatt under utvikling, men burde komme alle Windows 10-brukere til gode som en del av en vanlig oppdatering om relativt kort tid.

Selv om de fleste brukere er kjent med «Ctrl + C»- og «Ctrl + V»-snarveiene, som lar en kopiere valgt innhold fra en kilde og lime dette inn et annet sted, men færre vet om «Win + V».



Snarveien tar frem utklippstavle-menyen, som har en løpende oversikt over materialet brukeren har kopiert. Fra denne menyen kan brukere feste spesifikke utklipp til utklippstavlen, slik at de blir fremhevet, eller slette dem fra listen.



Slik som klipp og lim-snarveiene fungerer i Windows 10 fungerer per nå vil eventuell formatering følge med på lasset inn i oversikten, men med den nye oppdateringen vil man også kunne bruke utklippstavlen til å fjerne uønsket formatering.

Dette er ikke den eneste forandringen Microsoft har gjort i den populære klipp og lim-funksjonaliteten i Windows 10 de siste månedene. Selskapet har også gjort en rekke små oppgraderinger, og noen kan være svært så nyttige.



I august avslørte selskapet en nyvinning i utklippstavlen som gjør at det blir enklere for brukere å lime inn multimedia-innhold i beskjeder, dokumenter og e-poster.

Senere på året annonserte Microsoft forbedringer i skyvarianten av utklippstavlen, hvis man slår denne på kan brukere kopiere og lime mellom flere enheter. Istedenfor kun å synkronisere utklippet innhold mellom Windows 10-enheter skal brukere av det Microsoft-eide SwiftKey-tastaturet for Android også nå kunne bruke funksjonaliteten.

Selskapets nettleser, Edge, fikk også en ny funksjon ved navn Link Format, som lar brukere spesifisere hvorvidt en URL man har kopiert fra et adressefelt skal limes inn som en lenke eller som ren tekst.



Klipp og lim-funksjonen kan ved første øyekast virke som uviktig småtteri, men tenker man seg litt om så skjønner man ut at dette er noe de aller fleste bruker svært ofte. Som både inneværende og tidligere oppdateringer vitner om er Microsoft forhippen på å finslipe dette verktøyet til det skinner, noe mang en avansert bruker vil sette pris på.

Kilde: Windows Latest