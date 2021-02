Microsoft frigir mer informasjon om skybasert Windows 10 (PC-as-a-Service)

Måten du og organisasjonen din bruker Microsoft Windows 10 på kan være i ferd med forandre seg totalt. Programvaregiganten har i all hemmelighet utviklet et nytt tilbud: PC-som-tjeneste («PC-as-a-service»).



Frem til i dag har brukere kjøpt nye enheter med selskapets operativsystem forhåndsinstallert (eller installert det selv, etter man har bygget seg sin egen PC.) Den nye retningen Microsoft ser ut til å bevege seg i innebærer istedenfor at selskapet skal distribuere OS-et og applikasjonene som en type SaaS-løsning («system as a service») via skyen.

Via en jobbutlysning, som nå er fjernet, viser det seg at selskapet skal være på utkikk etter en programsjef for selskapets såkalte Cloud PC-team. Microsoft la frem flere detaljer om den kommende PC-som-tjeneste-løsningen i det følgende:

«Microsoft Cloud PC er et strategisk, nytt tilbud som er bygget over Windows Virtual Desktop for å kunne levere Desktop som en tjeneste. Det sentrale i Cloud PC er å kunne tilby bedriftskunder en moderne, elastisk, skybasert Windows-opplevelse, og det vil la organisasjoner holder seg oppdaterte på en enklere og mer skalerbar måte.»

PC-som-tjeneste

Ifølge en rekke nye støttedokumenter hos Microsoft har selskapet avslørt at Cloud PC nå testes eksternt. Programvaregiganten er også i ferd med å legge til Cloud PC-API-er til Microsoft Graph.



Det skal også være tilfellet at Microsoft kommer til å tilby flere trinn å velge mellom («service plans») for potensielle kunder, noe som vil differensieres ved å inneha forskjellige maskinvarekonfigurasjoner.

Ifølge Windows Latest vil midtsjiktsvalget inkludere 2 vCPU-er, 4 GB RAM og en SSD på 96 GB, mens den mellomste konfigurasjonen skal ha 2 vCPU-er, 8 GB RAM og 96 GB SSD-lagring. Brukere som driver med litt mer krevende oppgaver skal kunne oppgradere til en avansert konfigurasjon som har 3 vCPU-er og 8 GB RAM.

Microsofts Cloud PC-tjeneste kommer til å optimaliseres for generell PC-bruk, hastighet og ytelse; men også, mer bedriftsfokusert skalerbarhet og dataprosessering.



Når Microsofts PC-som-tjeneste-løsning lanseres en gang senere i år vil brukere kunne få tilgang til den skybasert PC-en fra en hvilken som helst enhet som kan kjøre Microsoft Remote Desktop-klienten.

