Microsoft advarer: bytt til Teams før det er før sent

Microsoft har påminnet brukerne av Skype for Business Online om at klokkene tikker ubønnhørlig mot overgangen til Teams. Selskapet har meddelt brukerne av Skype for Business Online at 31. juli 2021 er fristen for å fullføre migrasjonen til Teams.

Brukerne av Skype for Business Online har hatt massevis av tid på seg til å gjennomføre denne overgangen. Første gang Microsoft meddelte at de hadde til hensikt å pensjonere tjenesten var 30. juli 2019. Uansett er det tydelig at bedrifter gjør ting i sitt eget tempo. Derfor har Microsoft også kommet med denne seksmånedersadvarselen.

Brukere av Skype for Business Online som allerede jobber med Teams gjennom Overlapping Capabilities eller Select Capa har allerede påbegynt prosessen med å overføre arbeidsbyrden. Månedene som gjenstår før nedstengningen av Skype kan enkelt og greit brukes til å sjekke hvor klar bedriften faktisk er for denne overgangen.

Under press

Det ser imidlertid ut til at flere selskaper sliter med å få alt på plass før Skype for Business Online opphører å eksistere. Covid-19-pandemien har helt klart ikke gjort tingene enklere å håndtere, og IT-personell er blitt vanskeligere tilgjengelig.

«Noen bedrifter har nok ikke kommet så langt i prosessen med oppgradering til Teams» forklarte en bloggpost fra Microsoft Teams. «Det er forståelig et det seneste årets begivenheter har påvirket strategier, prioriteringer og ressurser for svært mange. Men det er ingen grunn til uro. Vi har faktisk mange eksempler på bedrifter som har gjennomført oppgraderingen fra Skype for Business Online og av Skype for Business Server til Teams på bare et fåtall måneder. Nå som disse løsningene bare er et halvt år unna å opphøre, anbefaler vi at dere i dag begynner planleggingen for å kunne gjennomføre overgangsprosessen – med de særegenhetene som gjelder akkurat deres organisasjon. Men ta det med ro, for vi har verktøy som vil hjelpe dere gjennom det – trinn for trinn.»

Microsoft leder brukerne videre til disse verktøyene og ressursene, blant annet admin-dokumentasjonen for Microsoft Teams, workshops for planlegging av oppgradering til Teams og Microsoft Chalk Talks-workshops. De gjentok også at enkelte brukere av Skype for Business Online har muligheten til å få en automatisk oppgradering til Microsoft Teams.

Via ZDNet