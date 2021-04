Microsoft fikser en stygg programvarefeil i Windows 10 i det skjulte

Fillogg-funksjonen i Windows 10 (en type sikkerhetskopi) har vært trøblete for mange brukere siden februar, men nå skal Microsoft ha fått bukt med problemene, i det skjulte.



Som du kanskje husker latet det til at programvarefeilen i Fillogg-funksjonen dukket opp med den kumulative oppdateringen i februar (KB4601319), som også forårsaket en del rot med enkelte webkamera-modeller. Brukere klaget raskt over at sikkerhetskopi-funksjonen ikke fungerte, og mer spesifikt at størrelsene på sikkerhetskopiene ble vist til å være 0 byte. Generelle feilmeldinger ble også rapportert. Disse problemene forsvant etter sigende som dugg for solen når den ovennevnte oppdateringen ble fjernet.

Microsoft anerkjente ikke at dette problemet eksisterte da vi først skrev om problemene, og har heller ikke snakket om problemene i mellomtiden, men programvarefeilen ser nå ut til å være fikset.



Dette ifølge Windows Latest, som sier at problemene nå er borte for de aller fleste. Siden siterer også noen som hadde problemer med nettopp denne funksjonen: «Jeg så en notis på Microsoft Community i går, som nevnte at KB5001330 endelig løser dette problemet. Jeg installerte den i går kveld og bekreftet at dette var tilfellet. Aner ikke om dette kommer til å hjelpe med de andre feilene folk har. Jeg vet heller ikke om Microsoft noensinne offentlig bekreftet at problemene eksisterte. Men, de gode nyhetene er at det nå endelig fungerer.»

KB5001330 er en oppdatering som er kjent for en hel del andre problemer – av disse er det kanskje dårlig gaming-ytelse som har stjålet flest overskrifter, et problem som for øvrig nå også har blitt fikset – og den er den del av den seneste versjonen av den nært forestående mai-oppdateringen til Windows 10, samt de seneste versjonene av Windows 10 fra i fjor (20H2 og 2004 – samtlige er for øvrig bygget på sistnevnte, siden oppdateringene etter 2004 er relativt små.)



Med andre ord kommer alle brukere som er på 19041.928, 19042.928 og 19043.928 (sistnevnte er en prøveversjon som ferdigstilles i disse tider) til å oppleve at Fillogg-funksjonen nå fungerer som den skal (forhåpentligvis, vi krysser fingrene.)



Som du kanskje har lagt merke til er disse problemene de seneste i en lang rekke illevarslende programvarefeil i Windows 10, men det har ikke stoppet operativsystemet fra å tilegne seg en økende mengde brukere. Windows 10 er faktisk mer populært enn noensinne.