Windows 10-oppdatering fikser etter sigende snodig CPU-feil som sakker ned enkelte PC-er

Windows 10 har fått en ny oppdatering (via Microsofts Release Preview Channel) som etter sigende blant annet fikser et irriterende problem med overstadig prosessorbruk samt legger til en nyheter og interesser-funksjon til Windows-oppgavelinjen (merk at denne funksjonen fortsatt er under utvikling – mer om det senere.)



Den kumulative oppdateringen KB5001391 er nå i Preview-kanalen (hvilket betyr at den testes, og er i siste steg før den kommer ut for folk flest neste uke), og vil implementeres for de som kjører de to seneste versjonene av Windows 10 fra fjoråret (20H2 og 2004.)

Windows Latest har det i den senere tid skrevet om en del problemer med uforklarlig høy bruk av prosessoren i de seneste Windows 10-oppdateringene. Via Microsofts tilbakemeldingshub har brukere meldt om vesentlig tregere PC-er.



Teknologinettstedet sier at KB5001391-oppdateringen har fått bukt med den unødvendige prosessorbruken, i alle fall om man skal tro tilbakemeldinger fra personer som tidligere har hatt problemet. Lite har imidlertid blitt sagt om hva som forårsaket den snodige feilen (rent bortsett fra at dette var et slags kappløp, der to prosesser konkurrerte om å kare til seg urimelige mengder systemressurser, og dermed forårsaket at alt annet sakket ned.)



I tillegg til det som later til å være en programvarefeilfiks – som Microsoft forresten ikke nevner – har selskapet også inkludert en løsning på et problem som de faktisk snakker om, nemlig at innholdsløse fliser dukker opp i startmenyen (som gjerne dukker opp etter at man har oppdatert Windows), som tar opp unødig plass og er generelt irriterende.

Stopp pressen?

Som ovennevnt er en av de største forandringene med denne oppdateringen at vi nå blir servert nyheter og interesser-funksjonen – men det er verdt å merke seg at ikke alle kommer til å få denne funksjonen rett etter at de installerer oppdateringen. Noen vil få den, mens andre må vente. Alle skal få den på sikt, men det hele rulles ut i faser.



Nyhet-widgeten kan vise seg å bli populær blant enkelte, men er kanskje ikke en passende funksjon for alle (noe vi har skrevet om tidligere). De gode nyheten er dog at når det først blir implementert på din PC, så er det ikke vanskelig å slå av. Funksjonen fungerer som en kurator for nyheter (man får også tilgang til værmeldingen) og kan skreddersys etter dine interesser – alt dette blir innebygget i oppgavelinjen.



Hvis du vurderer å installere KB5001391, i håp om at du er en av de heldige (eller uheldige, alt ettersom) som får nyhets-widgeten, eller ønsker å få bukt med CPU-feilen, så bør du ha i mente at dette er en såkalt preview-oppdatering. Du må selv finne den og installere den (via Windows Update, KB5001391 er en valgfri oppdatering.) Hvis du ikke har hastverk kan du vente på at oppdateringen kommer som normalt om omlag en uke.



En siste ting det er verdt å merke seg er dette: Utifra diskusjoner vi har sett på Reddit er det en del personer som har problemer med at KB5001391 tar gruelig lang tid å installere. Hvis dette er det eneste aberet, så er selvsagt ikke dette et stort problem, men dette er som sagt en testversjon, så alt som er valgfritt og en del av preview-programmet er fortsatt under utvikling, og kan ha programvarefeil.