Slik deler du opp skjermen i Windows 10

Windows 10-designet har sine kritikere. De Mac-frelste påpeker gjerne at brukeropplevelsen på macOS føles ut som å gli sømløst over silkeaktige sanddyner på en fjern planet med evig sollys, mens Windows 10 føles mer ut som å, tja, bruke en datamaskin.



Likevel kan man saktens få en del gjort på Windows 10 også, og snappingfunksjonen på vinduer, samt muligheten til å dele opp skjermen, har nytt såpass mange lovord at macOS stjal idéen noen år etter.

Da Windows 7 var ferskt var Microsoft først ute med den såkalte snapping-funksjonaliteten, som kjapt og enkelt lar en dra et vindu ut til kanten av skjermen, slik at vinduet ender opp med å bruke nøyaktig halvparten av plassen på skrivebordet. Nå, flerfoldige år senere, har denne funksjonen blitt langt bedre. Det som før var en oppdeling i to har nå blitt oppgradert til en fireveis inndeling og vi har blitt servert Microsofts fantastiske PowerToys-app.



I denne artikkelen kommer vi til å geleide deg gjennom alle måtene man kan dele opp arbeidsplassen på skjermen i Windows 10.

Del skjermen i to

Den mest basale måten å dele opp skjermen i Windows 10 på er å dra et åpent vindu til enten venstre eller høyre side av skjermen. Dette vil automatisk «feste» vinduet til siden man dro det til, samtidig som det forandrer vindustørrelsen slik at det bruker nøyaktig halvparten av plassen på skjermen.

Hvis du har andre vinduer oppe samtidig vil disse dukke opp som små bilder på den andre halvparten av skjermen, slik at du kan velge hvilket vindu som skal oppta den resterende plassen.



Hvis du ikke ønsker at et annet vindu skal ende opp på den andre halvdelen av skjermen kan du bare fortsette arbeidet på vinduet du nettopp «festet» til kanten.

Hvis du har et vindu festet til venstre side og et annet til høyre kan du justere hvor mye plass hver av vinduene skal få på skjermen ved å dra skillelinjen i midten enten til venstre eller høyre. Istedenfor at det ene vinduet overlapper det andre vil Windows nå justere størrelsene på begge vinduene samtidig.

Du kan ta det enda et hakk videre ved å dele skjermen i fire, men før du vurderer det bør vi nevne at det lønner seg å ha en røslig skjerm med en relativt høy oppløsning (gjerne 2560 x 1440) for å få noe særlig ut av løsningen. Har du mindre oppløsning enn det så vil du antageligvis få litt problemer med at innholdet blir smått og innestengt.



For å få et vindu til å oppta en fjerdedel av skjermen, så drar du et aktivt vindu til en av hjørnene på skrivebordet (på samme måte som tidligere vil andre åpne vinduer dukke opp som små bilder i de gjenværende tre seksjonene av skjermen.)

Tastatursnarveier for å dele opp skjermen

Feste et vindu til venstre/høyre halvdel: Windows-tast + venstre/høyre-pil

Windows-tast + venstre/høyre-pil Feste et vindu til et hjørne/kvarte skjermen: Windows-tast + venstre/høyre-pil så enten pil opp eller pil ned

Windows-tast + venstre/høyre-pil så enten pil opp eller pil ned Få et vindu til å bruke hele skjermen: Windows-tast + pil opp (opptil flere ganger)

Windows-tast + pil opp (opptil flere ganger) Ekspandere ¼-vindu til ½-vindu: Windows-tast + pil opp/pil ned

Dele skjermen med to monitorer

Hvis du tar i bruk to skjermer vil vinduer som dras over skillet mellom de to monitorene gli sømløst over kanten istedenfor å feste seg i skillet. Det er selvsagt helt i orden, gitt at du hadde tenkt til å feste vinduet til kanten på den andre skjermen, men hva om du hadde lyst til å feste vinduet til inneværende skjerm?



Løsningen er å dra vinduet *sakte* mot kanten til inneværende skjerm. Når du ser at «snapping»-grafikken dukker opp ved vinduet du holder i kan du slippe musknappen og vinduet vil så feste seg til korrekt kant (eller hjørne.)



Alternativt kan man bruke tastatursnarveier for å ende opp med samme resultat. Fasiten er eksempelvis Windowstast + pil høyre for å feste vinduet til høyre på inneværende skjerm. For å flytte vinduet til andre steder (også over til skjerm nummer to) fortsetter man bare å holde inne Windowstasten samtidig som man bruker piltastene til å flytte vinduet.

Mer avanserte funksjoner med PowerToys FancyZones

Ønsker du å grave enda dypere inn i snapping-funksjonaliteten i Windows kan du gjøre dette med Microsoft PowerToys. Denne appen låser opp en hel rekke måter man kan skreddersy brukergrensesnittet på, og er beregnet på Windows 10-brukere som ønsker litt mer kontroll.



En av funksjonene i PowerToys er såkalte FancyZones. Disse lar deg splitte skjermen opp på enda flere forskjellige måter – i tredjedeler, horisontalt og så videre.

Etter du har installert PowerToys, kjør programmet som administrator, klikk så på FancyZones på venstre hånd og der det står «launch layout editor».

Her kan du velge hvor mange områder du ønsker å dele skjermen opp i, hvordan layouten på vinduene skal være, mellomrommet mellom dem, og så videre. Programmet lar deg raffinere og skreddersy måten du deler opp skjermen på, men igjen er det verdt å nevne at man gjerne trenger en ganske så høy oppløsning om man skal få noe særlig ut av å dele skjermen opp i flere enn to deler.

For å bruke din egenproduserte FancyZone, holde inne Shift mens du drar vinduene (du kan forandre på denne snarveien og andre snappingfunksjoner i hovedvinduet i FancyZone.)