Slik ser du det direktesendte hovedinnlegget fra Microsoft Build 2021

Microsofts årlige Build-konferanse starter i dag, 25. mai. Vi viser deg hvordan du kan få med deg hovedinnlegget som starter ballet, utført av administrerende direktør for Microsoft, Satya Nadella.



Build 2021 er et årlig arrangement der selskapet gjerne viser frem ny programvare og nye funksjoner som er under utvikling. Snarere enn annonseringer av nye produkter regner vi med at Microsoft i kveld vil vise frem forbedringer i deres programsortiment, alt fra nyvinninger i Windows 10 til ferske nyheter om Teams.



Grunnet COVID-19-pandemien vil Build 2021, nok en gang, holdes som et online-arrangement, og hovedinnlegget vil fungere som startskudd for konferansen som varer mellom 25. mai og 27. mai.

Slik ser du Build 2021-hovedinnlegget live

Hovedinnlegget i Build 2021-konferansen sendes live fra Microsofts campus i Redmond, og skal ledes av administrerende direktør Nadella.



Det hele starter klokken 18:00.



Du kan se hovedinnlegget fremført i videolenken under, samt på Microsofts YouTube-kanal.



Hovedinnlegget vil antageligvis dreie seg rundt hvilke temaer årets Build-konferanse skal handle om, og den offisielle nettsiden beskriver arrangementet som et sted der selskapet vil «annonsere nye verktøy og løsninger som gjør det mulig for utviklere å løse problemer i den virkelige verden.»

Hva får vi se under Microsoft Build 2021?

Den tre dager lange konferansen er spekket med innhold, og vil nok inneholde en del overraskelser. Du kan ta en titt på programmet ved å klikke deg inn på den offisielle Build 2021-hjemmesiden. Her finner du en fullstendig liste over alle innleggene som skal finne sted.



Det har versert en rekke rykter om når Sun Valley-oppdateringen til Windows 10 skal lanseres, og den nye versjonen kan faktisk være på vei denne uken, hvis man er medlem av Windows Insider-programmet.



I tillegg til forbedringer i Teams og Edge, har Microsoft nå muligheten til å avsløre en rekke forbedringer i den enorme programvarekatalogen selskapet kontinuerlig jobber med.



For å forsikre deg om at du får med deg hovedinnlegget med Satya Nadella kan du få en påminnelse av YouTube ved å først trykke på avspillingsknappen ovenfor, så «få en påminnelse».