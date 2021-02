Pedro Pascal fra «The Mandolorian» skal spille Joel i «The Last of Us» på HBO

HBO-serien «The Last of Us» har nettopp besatt hovedrollene, og valgene som ble tatt er svært spennende.



Pedro Pascal, som først ble kjent som Oberyn Martell i «Game of Thrones», og i etterkant var med i både Netflix-serien «Narcos» og som den titulære helten i «The Mandalorian» på Disney+, har nå blitt tildelt en ny hovedrolle i HBOs kommende storsatsning – TV-versjonen av PlayStation-spillet «The Last of Us».

Pascal spiller rollen som Joel, den garvede farsfiguren (senk forresten skuldrene, det kommer ingen store spoilers her) som tar ungjenta Ellie under sin vinge i det første «The Last of Us»-spillet.



Dette er en rolle som ble gitt stor tyngde av stemmeskuespilleren Troy Baker i spillene utviklet av Naughty Dog, men Pascal har vist med «The Mandalorian» at han slett ikke ville være upassende som Joel.

Det er dog ikke det eneste vi nå har fått rede på: Vi har også fått bekreftet at Bella Ramsey, som spilte sammen med Pascal i «Game of Thrones» (som Lyanna Mormont) kommer til å spille tenårige Ellie.

Det er ingen tvil om at det var mange om beinet når de to hovedrollene skulle besettes: Vi vet det var snakk om at Oscar-vinneren Mahershala Ali var en mulig kandidat for Joel, mens både Maisie Williams (også fra «Game of Thrones») og «Unchartered 4»-skuespilleren Kaitlyn Dever var interesserte i rollen som Ellie.



Hvem som er nøkkelspillerne bak «The Last of Us»-serien på HBO har vært kjent en god stund, og det vites at «Chernobyl»-manusforfatteren Craig Mazin (som for øvrig også for tiden jobber med en «Borderlands»-film) og ansvarlig produsent Carolyn Strauss («Chernobyl», «Game of Thrones») er med på laget.

Neil Druckmann er skaperen av «The Last of Us»-serien, og skal være garantist for at oversettelsen fra spill til TV går så smertefritt som mulig. Han vil også fungere som både manusforfatter og ansvarlig produsent, sammen med Mazin og Strauss.



Alle som har spilt «The Last of Us» vet at dette antageligvis er det nærmeste spillverdenen har kommet en HBO-produksjon i miniserieformat, så det at spillet nå oversettes til nettopp en TV-serie i regi av HBO føles ut som en drøm som kommer i oppfyllelse.

Vil TV-serien ligne på spillet?

«The Last of Us»-serien skal ha mange av de samme historieelementene fra det første spillet. I synopsisen kan man lese at «[…] historien finner sted 20 år etter at den moderne sivilisasjon ble ødelagt. Joel, en hardhaus og en overlever, får i oppdrag å smugle Ellie, en 14 år gammel jente, ut av en tyrannisk karantenesone. Det som starter som en liten strøjobb ender opp med å bli en brutal og hjerteskjærende reise der begge må reise på tvers av USA og avhenge av hverandre for å overleve.»

«The Last of Us»-serien skal være tilgjengelig på HBO og HBO Max i USA, og vi håper selvfølgelig at vi her i nord får lov til å stifte bekjentskap med Joel og Ellie via HBO Nordic. Det er liten tvil om at dette blir en garvet, voldelig og emosjonell affære – hvis serien følger spillet.



Adaptasjonen av Naughty Dog-spillet er i gjevt selskap. Mange storspill tar spranget fra konsoll- og PC-verdenen til TV-skjermen i disse dager, inkludert titler som «Halo» og «Assassin's Creed». Hva slags kvalitet vi blir servert når produksjonene endelig når stuene våre gjenstår dog å se.