OnePlus Watch skal lanseres sammen med OnePlus 9 – bruker ikke Wear OS

Oppdatering: Etter at han bekreftet at OnePlus Watch er på vei (mer om det nedenfor), gav også administrerende direktør for selskapet, Pete Lau, på OnePlus' nettfora, en heftig ekstrainformasjon – OnePlus Watch kjører ikke Wear OS.



Wear OS er Googles smartklokke-OS, håndleddversjonen av Android. Det har ikke fått udelt positiv kritikk, for å si det mildt, på grunn av en begrenset mengde oppdateringer og problemer med batteritid. OnePlus Watch skal altså kjøre annen programvare, men vi vet ikke hva ennå.



Nok en spennende ting å glede seg til når klokken lanseres, altså. Under finner du originalartikkelen.



Opprinnelig artikkel: OnePlus 9-lanseringen skal finne sted 23. mars under et eget evenement – hvilket har vært nærmest umulig å unngå å vite, gitt hvor effektive OnePlus har vært med å markedsføre aspekter ved den nye telefonen – og nå vet vi også at OnePlus Watch er på vei.



OnePlus Watch er selskapets etterlengtede smartklokke, som det har gått rykter om i lang tid. Selskapet har ertet både pressen og brukere med mindre subtile hint i det siste, og nå har selskapet eksplisitt uttalt at den også skal lanseres den 23. mars.

Det er ikke mye som har blitt bekreftet av OnePlus i denne seneste informasjonspakka, men vi har fått et nytt bilde (se ovenfor). Dette ser ut til å vise en stor knapp på siden av klokken.



Uret skal ifølge Lau ha en «overkommelig pris», «fasjonabelt design» og «best i sin klasse på brukeropplevelse». Dette er dog OnePlus' ord, og vi klandrer selvsagt ikke skaperne for å være noe forutinntatte.

Lanseres snart

Lanseringsevenementet for OnePlus 9 skal finne sted den 23. mars – samme dato som Xiaomi Black Shark 4 annonseres, og det ryktes også at et Apple-evenement skal finne sted rundt samme tid, så det kan bli en travel dag.



Vi regner med at vi får presentert både OnePlus Watch og OnePlus 9, men også en Pro-variant av smarttelefonen – en modell OnePlus har vært mest på ballen med de siste ukene.



Titt innom TechRadar på lanseringsdagen om du vil ha med deg dekningen, testene og analysene rundt alt det nye fra OnePlus.