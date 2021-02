Test: OnePlus Buds Z

Det bugner over av billige trådløse ørepropper for tiden, og OnePlus er ikke snauere enn at de nå tilbyr enda en variant med OnePlus Buds Z. Dette er en helt trådløs variant som passer godt for alle med et restriktivt budsjett. Buds Z kan skilte med relativt god lyd, bra batteritid og en komfortabel passform. Enkelte kompromisser må man gjøre i dette prissegmentet, og i tilfellet OnePlus Buds Z er det snakk begrensede muligheter til å kontrollere musikken samt en litt slapp bass. Alt i alt er likevel dette en av de aller beste helt trådløse øreproppene i sitt prissegment.

Kort oppsummert

OnePlus Buds Z er det andre settet med helt trådløse ørepropper selskapet lanserte i 2020. OnePlus Buds var de første helt trådløse øreproppene fra OnePlus, og ble lansert sommeren 2020. På samme måte som Z-en står for en rimeligere variant i Bullets Wireless-serien, representerer også Z i disse øreproppene en lavere pris. OnePlus Buds Z kan fås for under 600 kroner i Norge, og plasserer seg dermed i det aller laveste prissjiktet, et segment som bør være interessant for de fleste nordmenn.

OnePlus Buds Z sitter inne i øregangen ved hjelp av silikonpropper. Det at Buds Z tar i bruk slike propper gjør at man kan skifte ut silikontuppene, noe som ikke var mulig med OnePlus Buds. I tillegg er lyden faktisk bedre i OnePlus Buds Z enn i de dyrere forgjengerne. Buds Z kan skilte med svært god passform, gitt prisen, og det fungerer godt å bruke proppene over lengre tidsperioder.

Lydkvaliten man får med Buds Z er respektabel på tross av at man ikke må ut med mye for proppene. Lydbildet og separeringen av instrumentene er heller ikke så verst. Man får nok bass, men den kunne hatt litt mer trykk. Batteritiden er også sammenlignbar med andre produkter i samme segment. Man kan spille omtrent fire timer med musikk, og man får også støtte for hurtiglading.



Når det gjelder styrefunksjoner har ikke OnePlus Buds Z så mye å skilte med – man kan trykke to ganger og holde inne. Enhetene skjønner også automatisk når de sitter i ørene, og man får i tillegg IP55-sertifisering med på kjøpet, noe som er sjelden kost i denne prisklassen. Gitt prisen er det ingen tvil om at vi anbefaler Buds Z til alle som er ute etter rimelige ørepropper.

Pris og tilgjengelighet

OnePlus lanserte Buds Z sammen med OnePlus 8T den 14. oktober i 2020, der førstnevnte fikk en anbefalt utsalgspris på 699 kroner. Nå har dog prisen hos en rekke forhandlere beveget seg til under 600, så øreproppene, som i utgangspunktet var rimelige, har blitt svært så prisgunstige. I andre deler av verden kan man få Buds Z i grått og hvitt, mens i Norge har vi nøyet oss med de hvite variantene.

Design og passform

La oss starte med en titt på etuiet, det første du ser når du åpner esken. Dette er laget av plastikk som later til å være av god kvalitet, og man finner et OnePlus-merke på toppen av etuiet. På fronten sitter det et LED-lys som indikerer hvor mye batteritid man har igjen. På baksiden sitter det en USB-C-inngang til lading av etuiet samt en knapp man kan bruke til paring. Man kan ikke lade Buds Z trådløst.



Etuiet har en blank overflate som tar seg godt ut, men som også lett får riper. Det er derfor verdt å behandle det med omhu fra første gang du tar det ut av esken, om du vil holde det plettfritt. Åpner man opp etuiet finner man OnePlus Buds Z-proppene, som via magneter sitter vertikalt fastmontert på innsiden. Vi skulle gjerne sett at designet lignet mer på Oppo W31-etuiet, men dette er på ingen måte et stort problem. Etuiet er relativt lite, gitt størrelsen på proppene i seg selv. Det er ikke spesielt lett å åpne med én hånd, men det lar seg gjøre. Etuiet veier rundt 40 gram.

Enhetene i seg selv sitter, som ovennevnt, godt plantet i ørene via silikonpropper. Dette skiller seg fra konkurrenter som AirPods, som er i helplast og sitter lengre ut i øregangen. Det at man får utskiftbare silikonpropper er gjerne en fordel, særlig for personer med ører som ikke passer med det enhetlige designet til eksempelvis Apple. OnePlus Buds Z har to medfølgende silikonpropper, i tillegg til de som allerede sitter montert på enhetene. Designet ellers ligner en god del på den man finner i OnePlus Bullet Wireless 2. Ned fra delen man finner lydelementene går relativt korte stilker som inneholder mikrofoner, en mikrobrikke som holder styr på om du har proppene i ørene eller ei samt annen elektronikk, alt i en pakke som kun veier 4,3 gram.



Buds Z kan kontrolleres via berøringsteknologi – men det begrenser seg til enten et dobbelttrykk eller et langt trykk. Brukergrensesnittet ligger i et område som ligner en polert CD, igjen, noe lignende det man finner på Bullet Wireless 2.

De aller fleste helt trådløse øreproppene i dette prissjiktet sliter når det gjelder passform, og vi er glade for å melde at vi ikke hadde noen slike problemer med OnePlus Buds Z. Faktisk er dette en av 2020-modellene vi har testet som passet aller best. Buds Z sitter som støpt i øret, og det var ikke ubehagelig å bruke enhetene over lengre tid.



OnePlus Buds Z har IP55-sertifisering, noe som også er en sjeldenhet i dette segmentet. Man kan uten problemer bruke Buds Z til trening, gjerne også i regn. Enhetene har en hydrofob hinne laget av et nanomateriale som holder vannet ute.



Jevnt over er byggkvaliteten til OnePlus Buds Z rimelig god, man får en god passform (eller, strengt tatt, flere) og de er komfortable i bruk over lang tid. IP55-sertifiseringen gjør at enhetene passer godt for alle som er tilhengere av turer og skog og mark og annen trening.

Lydkvalitet

Selv om OnePlus ikke tradisjonelt har vært store innen lyd, så har selskapet nytt en viss mengde suksess med lydprodukter som OnePlus Bullet-serien (som både inneholder trådløse og kablede modeller.) De første helt trådløse øreproppene fra selskapet, OnePlus Buds, fikk hard medfart hos brukere i mange deler av verden, mye på grunn av prisen, som var noe høyere enn en del av de aller billigste øreproppene, samtidig som lydkvaliteten ikke var noe å hoppe i taket over. OnePlus Buds Z ser ut til å svare på kritikken med en lavere pris, og en imponerende lydkvalitet.



OnePlus Buds Z bruker Bluetooth 5.0. De dynamiske elementene er på 10 mm, man har muligheten til å slå på såkalt bass boost og man får støtte for Dolby Atmos. OnePlus har også en integrert støydempingsalgoritme, som gjør at det blir enklere å høre stemmer når man bruker enhetene til telefonsamtaler. Når det gjelder kodek-støtte, så kan man bruke SBC og AAC, men ikke aptX HD.

Det er ekstremt enkelt å pare OnePlus Buds Z med andre enheter – med en gang man tar de ut av etuiet får man en beskjed på Android-telefonen din med en knapp som gjør at man kan lage en kopling mellom smarttelefonen og øreproppene med ett trykk. Bruker man iOS eller en eldre Android-modell må man manuelt pare enhetene. Dog, takket være Google Fast Pair og OnePlus Quick Pair, så er sannsynligheten stor for at paringen går fort på de aller fleste telefoner. Den trådløse tilkoplingen fungerte godt, og man kan bruke proppene langt unna telefonen. Vi prøvde å pare proppene med flere smarttelefoner fra merker som OnePlus, Samsung, Xiaomi og Realme, og vi opplevde aldri at tilkoplingen ble brutt. Den maksimale distansen for bruk oppgis til å være ti meter, noe som er ganske vanlig. Vi testet å gå gjennom deler av huset vårt, til neste rom, uten å miste tilkopling. Hvis man begynner å bevege seg lenger vil tilkopling begynne å bli dårligere.

Lydkvaliteten pleier å være det viktigste for oss som er ute etter å kjøpe et lydprodukt. OnePlus Buds Z legger vekt på topp og bunn av frekvensspekteret. Lydbildet er godt, gitt prisen, og det er ikke vanskelig å skille instrumentene fra hverandre om man hører på musikk. Dette er ørepropper som er laget for de store massene, som er ute etter å rive opp esken og komme i gang. Bassen går dypt, men mangler litt av trykket som mange av oss liker. Hvis du er av typen som liker å få med deg detaljer i vokalen, så fungerer dette godt.



Selv om dette ikke nødvendigvis er ørepropper som kommer til å blidgjøre feinschmeckere, så er Buds Z et produkt som passer godt til markedssegmentet det selges i, og siden prisen er såpass lav, så er det lite å klage på, rent bortsett fra at vi synes vi mangler litt mer aggressiv bass.

Mikrofon og funksjonalitet

Buds Z har også mikrofoner montert på begge proppene. I løpet av testperioden ble enhetene brukt til telefonsamtaler og møter (disse ble foretatt innendørs.) Resultatene var ganske så imponerende. Ingen klaget på lyden fra vår side. Alt som ble sagt kom klart frem, også fra vår side. OnePlus' støyreduksjonsalgoritme fungerte med andre ord ganske godt. Bruker man proppene innendørs kan man sågar senke stemmen ganske lavt og fortsatt få god lyd i andre enden.



Når det gjelder mikrofonkvaliteten ved utendørsbruk fungerte også dette greit, men mikrofonen slet enkelte ganger med å finne stemmen, noe som resulterte i utilsiktet støy for de andre i samtalen. Man måtte også snakke en del høyere enn vanlig. Hvis man er nødt til å ta en samtale utendørs anbefaler vi at man finner en stille plass først.

OnePlus Buds Z er ikke like funksjonsrike som andre ørepropper i samme prisklasse fra eksempelvis Oppo og Realme. For det første får man bare to måter å styre musikk på. Et dobbelttrykk og et langt trykk. Sistnevnte bruker man til å bytte mellom to parede enheter (denne kan man ikke bruke til noe annet.) Man kan eksempelvis raskt skifte mellom en laptop og en telefon hvis man trenger det. Dobbelttrykket kan man potensielt bruke til å pause eller starte lyd, hoppe over en sang, gå tilbake eller aktivere en stemmeassistent. Man har ikke mulighet til å styre volumet fra øreproppene, noe vi var litt skuffet over, og kan være et problem om man eksempelvis liker å sykle (eller bedriver andre aktiviteter der ledige hender er mangelvare.) For å skreddersy dobbelttrykket må man dog ha OnePlus-telefon. Hvis man har en telefon fra en annen produsent og er komfortabel med å bruke tredjepartsapper kan man ta i bruk Hey Melody for å skreddersy dobbelttrykk-funksjonaliteten, samt oppdatere programvaren i OnePlus Buds Z.

Øreproppene skjønner automatisk at de befinner seg i ørene, hvilket er en funksjon som fungerer godt og er hendig om du er på farten. Samtalemikrofonen fungerer relativt godt innendørs, men kunne vært noe bedre ute. Når det gjelder funksjonalitet har disse øreproppene et ganske så begrenset brukergrensesnitt, og det at man ikke kan kontrollere volumet er et aber.



Sist, men ikke minst, man får en såkalt gaming-modus med på kjøpet med OnePlus Buds Z, noe som slår seg på automatisk om man bruker OnePlus-telefoner i Fnatic-mode (en spillmodus som gir deg bedre ytelse.) Forsinkelsen synker til 103 ms om man bruker denne modusen, noe som ikke er det beste vi har vært borti, men det fungerer greit. Vi merket ikke noe særlig til forsinkelsen når vi prøvde å spille på vår OnePlus Nord. Hvis man bruker en smarttelefon fra en annen produsent blir forsinkelsen dog fremtredende, og vi anbefaler derfor ikke å bruke OnePlus Buds Z til gaming om man har en telefon som ikke er produsert av OnePlus.

Batteri

OnePlus hevder at man skal kunne bruke øreproppene i fem timer med musikkavspilling av gangen mellom lading, og at den totale batteritiden (inkludert batteriet man får med etuiet) skal være på 20 timer. I etuiet får man et batteri på 450 mAh. Under testingen, med 100 % volum, varte Buds Z i tre og en halv time. Skrudde vi ned volumet til 70-80 % varte Buds Z over fire timer. En kjapp lading på ti minutter gav oss omlag en og en halv time med musikkavspilling. I vårt tilfelle klarte vi å få totalt 16-17 timer med bruk på én full lading.



For å lade etuiet tar man i bruk USB-C-inngangen på baksiden av etuiet, noe man kan gjøre med den korte medfølgende USB-C-kabelen i esken. Hvis man skal lade batteriet helt opp må man belage seg på å vente omlag én time.

Verdict

Kjøp dem hvis ...

Du er ute etter rimelige helt trådløse ørepropper

OnePlus Buds Z er knallgode helt trådløse ørepropper, og til en rimelig penge får man en god passform, bra lydkvalitet og grei batteritid.

Du vil ha god passform

Mange trådløse ørepropper er ikke det helt store når det gjelder passform og komfort. OnePlus Buds Z er en av de beste i dette prissjiktet. De sitter som støpt.

Du liker å trene ute

OnePlus Buds Z har IP55-sertifisering, hvilket betyr at de tåler vann og støv. Disse øreproppene tåler et regnskyll og en vannsprut, noe som er hendig hvis man trener ute.

Ikke kjøp dem hvis ...

Du skal bruke proppene til spill

Man kan kun bruke spillmodusen (som forbedrer forsinkelsen mellom enhetene og telefonen) med OnePlus-telefoner. Hvis man er ute etter å spille spill med Buds Z og man ikke eier en OnePlus-telefon, så finnes det bedre alternativer.

Man vil ha trykk i bassen

Bassen i OnePlus Buds Z er definitivt til stede, men mangler litt trykk. Er man ute etter litt mindre slapp bass, så er det mange andre ørepropper som kan tilby bedre.