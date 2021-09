Når får du iOS 15 på din iPhone?

Selv om Apple bekreftet at iOS 15 skal lanseres på iPhone den 20. september, hvilket samsvarer greit med at vi får iPhone 13 og iPhone 13 Pro i hende senere denne uken, så har ikke selskapet sagt stort om den eksakte timingen.



iOS 14 ble lansert dagen etter lanseringsevenementet i 2020, da iPhone 12-serien ble annonsert, noe som førte til at et vell av utviklere måtte oppdatere og sende inn nye versjoner av apper, slik at de skulle bli ferdige i tide til OS-slippet.



Denne gangen har Apple gitt utviklere seks dager på å forberede seg, slik at utviklere virkelig kan få dratt nytte av alt det nye i iOS 15.



Basert på tidligere iOS-lanseringer har vi prøvd å lage et slags overslag på når iOS 15 kommer til å lanseres. I mellomtiden bør du forsikre deg om at du har tatt en sikkerhetskopi av alt som ligger på telefonen din, og at du har nok ledig plass, slik at du er klar til dyst når oppdateringen dukker opp senere i dag.

Når kommer iOS 15?

Tidligere iOS-oppdateringer har pleid å dukke opp klokken 19:00 på lanseringsdagen. Dette var tilfellet både med iOS 13 og iOS 14.



Apple ønsker å få ut iOS 15 til så mange iPhone-enheter som mulig, slik at alle som ønsker å oppgradere til de seneste iPhone-modellene kan overføre data fra en den gamle enheten til den nye.



Overføring av data mellom enheter krever at begge iPhone-modellene har samme versjon av iOS, og siden de seneste iPhone-modellene sendes til kunder med iOS 15 ferdiginstallert, er det viktig å forsikre seg om at den gamle telefonen også er klar til dyst.



Du kan sjekke om du kan oppdatere til iOS 15 rundt klokken 19:00 ved å gå til Innstillinger -> Generelt -> Innstillinger.

Hva med iPadOS 15 og watchOS 8?

Det er dog ikke bare iOS 15 som slippes i dag. Både iPadOS 15 og watchOS 8 skal også lanseres i løpet av dagen, og burde være mulig å finne rundt klokken 19:00 i kveld.



Man kan sjekke om oppdateringen er tilgjengelig for iPad på samme måte som man sjekker på iPhone, ved å gå til Innstillinger -> Generelt -> Oppdatering. Vil du oppdatere programvaren på Apple Watch må du finne klokke-appen, som simpelthen heter Apple Watch, så gå til Generelt -> Oppdatering.



Hvis du er av det tålmodige slaget kan du vente til du får opp et varsel på enheten sin, som anbefaler at du oppdaterer til seneste versjon.



Nedlastingshastighetene kan være noe tregere enn vanlig rundt tiden Apple slipper de nye operativsystemene, så hvis du allerede nå begynner å smøre deg med tålmodighet vil du være bedre stilt enn de fleste til det store nedlastingskalaset senere i kveld.