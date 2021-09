iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: har Apple endelig skapt en Pro som er verdt navnet?

Apples iPhone 13-serie er endelig offisielt lansert, og iPhone Pro ser ut til å være enda en stilig og likevel kompakt mobiltelefon i toppsjiktet. Men hvordan står den seg i sammenligningen med 2020-modellen iPhone 12 Pro?

Vi har fått alle de viktigste spesifikasjonene, slik at vi kan gi deg et inntrykk av hvordan det ligger an – før vi endelig får kloa i den nyeste modellen og inspisert den nærmere.

Burde du oppgradere til iPhone 13 Pro i 2021? Her tar vi en nærmere titt på hva den har å by på.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro – pris og tilgjengelighet

iPhone 13 Pro kommer i handelen 24. september 2021. Det er litt tidligere på året enn vi fikk stifte bekjentskap med iPhone 12 Pro, som ble sluppet 23. oktober 2020.

Apples nye prisen ligger omtrent på nivå med iPhone Pro 12 ved lansering. Innstegsmodellen av iPhone 13 Pro med 128 GB lagringsplass har fått en veiledende pris på 12 290 kroner, mens modellen med 256 GB selges for 13 590 kroner. Vil man heller har 512 GB å boltre seg på, koster denne modellen 15 890 kroner. For første gang kan også iPhone Pro-serien skilte med en 1 TB-modell. Den koster i utgangspunktet 18 190 kroner.

iPhone 12 Pro-prisen startet ved lansering på 12 990 kroner for 128 GB-modellen. 256 GB-varianten kostet 14 290 kroner mens du måtte ut med 16 890 kroner for seriens toppmodell på 512 GB.

Det betyr at de sammenlignbare modellene jevnt over er blitt billigere.

iPhone 13 Pro er tilgjengelig i et utvalg farger. (Image credit: Apple)

Design

Utseendemessig er iPhone 13 Pro veldig lik iPhone 12 Pro, men vi hadde blitt veldig overrasket hvis ikke dette hadde vært tilfellet. Apple har gjort mange endringer i designet til iPhone-modellene de senere årene, så det var ennå ikke tid for enda en gjennomgripende endring.

Her får du det samme kantete designet, de parallelle glassoverflatene og kanter i rustfritt, kirurgisk stål, men det er likevel enkelte forskjeller.

Den nye modellen er en anelse større og tyngre enn forgjengeren, noe som gjenspeiler at batteriet er blitt større. iPhone 12 Pro måler 146,7 x 71,5 x 7,4 mm og veier 189 gram, mens iPhone 13 Pro har målene 146,7 x 71,5 x 7,65 mm og veier 204 g. Den nyeste modellen er en anelse tykkere og veier 15 gram mer.

iPhone 12 Pro har en større utstansing øverst på skjermen. (Image credit: TechRadar)

Du får også et litt annet utvalg farger med årets iPhone Pro-modell: sierrablå, sølv, gull og grafitt. Med iPhone kunne du velge mellom grafitt, sølv, gull og stillehavsblå.

Akkurat som på iPhone 12 Pro, er fronten til iPhone 13 Pro dekket av et Ceramic Shield, som er fire ganger sterkere enn de fleste andre materialer som brukes i glasskjermer.

Den mest synlige designmessige forandringen på fronten er kanskje skjermhakket (utstansingen til selfiekamera), som er 20 % mindre på iPhone 13 enn på dens motstykke iPhone 12 Pro.

Skjerm

Ved første øyekast ser de to skjermene like ut. De er begge 6,1-tommers Super Retina XDR OLED-skjermer med oppløsning på 1170 x 2532. De kan begge oppnå en maksimal lysstyrke på 1200 nits med HDR-innhold.

Det er imidlertid også enkelte forskjeller her. En av dem er at skjermen til iPhone 13 Pro blir mer lyssterk utendørs, med sine kraftige 1000 nits. Her klarer iPhone 12 Pro bare 800 nits.

Men den viktigste forskjellen er en som iPhone 12 Pro skulle ha gjort for et år siden, for virkelig å gjøre seg fortjent til Pro-navnet. Den æren tilfaller i stedet iPhone 13 Pro, som endelig har lagt en oppdateringsfrekvens på 120 Hz på vekten.

iPhone 13 Pro har høyere oppdateringsfrekvens. (Image credit: Apple)

Dette er en egenskap vi har ventet lenge på, for Apple introduserte den supersmidige ProMotion-standarden allerede i 2017 med iPad Pro. Det betyr at du kan skrolle i innhold med dobbelt så stor jevnhet som på iPhone 12 Pro og dens 60 Hz.

Her har Apple benyttet skjermteknologien LTPO (lavtemperatur-polykrystallinoksid), slik at oppdateringsgfrekvensen på skjermen til iPhone 13 Pro kan skaleres fra 10 Hz til 120 Hz avhengig av hvilken oppgave skjermen beskjeftiger seg med.

LTPO-teknologien har vært tilgjengelig i Android-mobiler en god stund, men det interessante her er at iOS faktisk er blitt programmert til å spore hastigheten til berøringene dine og justere skjermens oppdateringsfrekvens i henhold til dem. Resultatet er at du vil vå en sømløs skalering uten å merke den. Dette begrenser strømforbruket.

Kamera

Akkurat som forgjengeren iPhone 12 Pro kan iPhone 13 Pro skilte med tre kameraer på 12 MP.

Denne gangen har iPhone 13 Pro fått en ny og større sensor og en bredere blenderåpning på f/1,5 (sammenlignet med f/1,6 på iPhone Pro 12), noe som gir en forbedring på 2,2x ved fotografering i svak belysning.

Ultravidvinkelsensoren til iPhone 13 Pro er blitt utvidet til f/1.8, noe som er mye større enn motstykket til iPhone 12 Pro, på f/2.8. Alt i alt gir denne sensoren en forbedring på 98 % i svak belysning sammenlignet med ultravidvinkelen til iPhone 12 Pro.

Det er ikke den eneste forbedringen ultravidvinkelkameraet til iPhone 13 Pro kan skilte med. Den kan også ta supernære makrobilder på en så kort avstand som 2 cm fra motivet.

iPhone 12 Pro har et kamera med tre objektiver. (Image credit: TechRadar)

Ellers har telefonens teleobjektiv på 12 MP får en økning fra 2x optisk zoom på iPhone 12 Pro til 3x optisk zoom på iPhone 13 Pro. Du kan også ta bilder i nattmodus med teleobjektivet denne gangen.

Apple har alltid noen nye fotografiske kort i ermet, og med iPhone 13 Pro inkluderer dette at du kan velge mellom ulike fotografiske stiler, der du kan endre tone og varme uten at viktige ting som hud og himmel ikke blir seende unaturlige ut.

Med Smart HDR 4 kan man gjøre justeringer for mange mennesker i samme bilde.

På videofronten vil nye Cinematic Mode automatisk velge fokuspunkter i produksjoner av kinokvalitet. Den kan til og med følge en persons blikk og anslå hvor en person vil entre synsfeltet. Du kan også endre dybdeeffektene etter opptak.

Senere i år vil det også komme en funksjon kalt ProRes video. Med den vil du kunne spille inn, redigere og dele publiserbart materiale på 4K/30 fps på farten – eller 1080p, hvis du velger modellen på 128 GB,.

Dette later til å være en solid oppgradering av et av de beste mobilkameraene på markedet, nemlig det til iPhone 12 Pro.

iPhone 13 Pro har et ganske likt, men oppgradert kamera. (Image credit: Apple)

Spesifikasjoner og ytelse

Apples mobilbrikker i A-serien er alltid på toppen av mobiltelefonenes ytelseshierarki. Dette ser ikke ut til å ha endret seg med A15 Bionic, som man finner i iPhone 13 Pro.

Her får du en sekskjerners prosessor som er 50 % raskere enn de ledende konkurrentene på Android-fronten. Når det gjelder grafikkortet, er A15-varianten man finner i iPhone 13 Pro enda saftigere enn A15 Bionic-modellen i iPhone 13, med en femkjerners GPU (og ikke firekjerners) skal kunne by på en økning på 50 % sammenlignet med sin viktigste konkurrent.

Apple bidro ikke med direkte sammenligninger med tidligere prosessorer, men vi vet at A15 Bionic-brikkens nye nevrale motor kan håndtere 15,8 billioner operasjoner i sekundet, mot iPhone 12 Pros A14 Bionic med dens 11 billioner operasjoner i sekundet.

iPhone 13 Pro har større lagringsplass og en raskere prosessor. (Image credit: Apple)

Du får omtrent de samme lagringsalternativene som tidligere, altså 128 GB, 256 GB og 512 GB. Men for første gang har Apple også kommet med en mektig modell med 1 TB lagringsplass.

Apple antyder også at iPhone 13 Pro støtter flere 5G-bånd enn iPhone 12 Pro. Vil mange brukere bry seg nevneverdig om dette? Lite trolig.

Batteri

I 202 ble vi en anelse bekymret da iPhone 12 Pro kom på markedet med et batteri på 2815 mAh, noe som representerte en nedgradering sammenlignet med forgjengeren. Apple oppgir heldigvis at batteriet i iPhone 13 Pro er større.

Men vi vet ikke hvor mye større. Apple har ikke for vane å dele slike tall, men det ryktes å kunne være på 3095 mAh.

Nå som skjermen er oppgradert til 120 Hz, kan iPhone 13 Pro unektelig ha behov for litt ekstra energi å gå på. Men vi håper likevel at den vil kunne overgå utholdenheten til iPhone 12 Pro, og at økningen er merkbar.

I fjor opplevde vi at vi med letthet klarte oss gjennom dagen, med seks timer med skjermen aktivert på iPhone 12 Pro. Vi ser for oss at iPhone 13 Pro kan være en mester når det gjelder utholdenhet.

Når det gjelder lademulighetene til iPhone 13 Pro, later det ikke til at Apple har gjort noen forandringer. Her er det fortsatt kablet opplading på 20 W, 15 W trådløst og overhodet ingen ladeboks inkludert i esken. Med andre ord akkurat som iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro er utseendemessig svært lik iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

Oppsummering

Som ventet ble dette et år for «evolusjon, ikke revolusjon» for Apples iPhone-familie.

Dette betyr at du med iPhone 13 Pro får en veldig lik pakke som med iPhone 12 Pro, men hastigheten har fått en solid økning, kameraene er potensielt en del bedre, batterikapasiteten overlegen og skjermen vil oppleves som langt smidigere.

Stjernen er oppdateringsfrekvensen på 120 Hz, men dette er en egenskap iPhone 12 Pro skulle ha hatt allerede i 2020.

Vi må prøve ut mobilen egenhendig for å bli helt sikre, men iPhone 13 Pro ser ut til å være en god oppgradering for alle som kommer fra iPhone 11 Pro eller eldre modeller. iPhone 12 Pro-brukere vil nok helst vente et år til, eller i det minste til vi har publisert vår test av iPhone 13 Pro.