Microsoft Teams blir en lettvekter i ny oppdatering

Snart får vi en helt ny versjon av Microsoft Teams i forbindelse med at videokonferanse-verktøyet i disse dager skal bli tilgjengelig for bruk på mange flere enheter.



Microsoft har annonsert en ny Progressive Web App (PWA)-versjon av Microsoft Teams, som vil la brukere med enklere enheter kjøre plattformen, uten at man får problemer med ytelsen.



Millioner av arbeidere verden over bruker nå nettbasert programvare til samarbeid, som eksempelvis Microsoft Teams, på grunn av nedstengningene knyttet til pandemien – dog, har man hatt skranten maskinvare kan det ha vært problematisk å komme seg på plattformen uten ytelsesproblemer, men nå skal Microsoft ha fått bukt med vanskelighetene.

Lettversjonen

Den nye PWA-versjonen av Microsoft Teams ble avslørt av WindowsLatest, som sier at tjenesten, hvilket internt i selskapet heter «Microsoft Teams Alpha», fortsatt skal være under utvikling, men at det nå skal nærme seg lansering.



Den nye appen bygger på Microsoft Edge (Chromium) WebView, noe som betyr at brukere kan glemme adressefeltet i nettleseren og heller kjøre Microsoft Teams i et separat vindu.



Andre resurskrevende funksjoner som menyen, utvidelser og musikk-verktøyet blir også gjemt, slik at man kan få mest mulig ytelse. Dette kan være kjekt for folk med eldre eller billigere enheter, og for folk som setter pris på det grunnleggende i Teams.

(Image credit: WindowsLatest)

Microsoft sier at den nye Teams-varianten skal utvikles med tanke på sikkerhet, men at den også «alltid skal være oppdatert», i betydningen at man alltid skal kunne laste ned, installere og kjøre programmet raskt og enkelt.



Samtidig som nye Teams skal være enkelt å skaffe og enkelt i bruk, vil også appen ha raskere lastetider, ytelsesoppgraderinger og være integrert med alle nye Windows 10-funksjoner, inkludert varsler.

Nyheten kommer i kjølvannet av at Microsoft avslører en rekke andre oppgraderinger i Teams, nå som selskapet prøver å gjøre tjenesten tilgjengelig for så mange brukere som mulig.



Dette inkluderer en ny oppdatering som innebærer at galleri-oppsettet i Microsoft Teams nå kun viser møtedeltakere med aktive videostrømmer, mens resten blir flyttet til side for skjermen, hvis de ikke har aktivert webkameraet.

Kilde: WindowsLatest