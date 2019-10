iPhone 12: rykter og alt vi ønsker oss

iPhone 11-serien består av tre velskapte mobiltelefoner, men de utgjør likevel en konservativ oppgradering fra iPhone XS. Dermed håper vi på langt større oppgraderinger når iPhone 12 kommer. Og vi har allerede begynt å høre rykter om de neste mobilene fra Apple.

Det er ikke umulig at vi vil få se 5G-støtte, nye kameraer, en høyere oppdateringsfrekvens og mye mer. Hvis det er hold i mange av disse ryktene, kan iPhone 12 vise seg å bli den store oppgraderingen vi lengter etter.

Nedenfor finner du alt det vi har hørt så langt. Her har vi også med anslag for sannsynlige lanseringsdatoer og et mulig prisleie for iPhone 12-serien. Dessuten slenger vi med en ønskeliste over hva vi helst vil at 2020-modellene av iPhone skal gi oss.

Rett på sak

Hva er det? De neste telefonene fra Apple

De neste telefonene fra Apple Når kommer de? Trolig i september 2020

Trolig i september 2020 Hva vil de koste? De blir ikke billige

iPhone 12 – lanseringsdato og pris

Selv om det ennå ikke verserer rykter om lanseringsdatoen for iPhone 12, kan vi gjøre en kvalifisert gjetning om når den vil bli kunngjort. Apple lanserer som kjent nye modeller på omtrent samme tid hvert år.

Dermed kan vi være ganske sikre på at iPhone 12-serien vil bli lansert i september 2020.

Og for å være mer presise, vil den nok komme en tirsdag eller onsdag i første eller annen uke av september. Dette betyr 8., 9., 15. eller 16. september. Deretter ventes det å åpne for forhåndsbestillinger den førstkommende fredagen etterpå. Så kommer telefonene i ordinært salg én uke etter det igjen.

(Image credit: Future)

Når det gjelder prisen, regner vi med at den vil legge seg på samme linje som forgjengerne. Et referansepunkt er startprisen til iPhone 11, som i dag ligger rundt kr. 8500,-, mens iPhone 11 Pro begynner på rundt 11 800,- og iPhone 11 Pro Max koster fra rundt 13 000,-.

Det er imidlertid meldt at byggematerialene til iPhone 12 kan bli dyrere, noe som også innebærer at butikkprisen kan bli høyere.

iPhone 12 – nyheter og lekkasjer

Apple kan godt finne på å gjøre store endringer på designet og skjermen til iPhone 12-serien. Dette kan også innebære å kvitte seg med nedsenkningen i skjermen.

I det minste vil én av de kommende modellene – om vi skal tro analytikerne – mangle nedsenkning. Det betyr at frontkameraet potensielt kan bli lagt innenfor skjermen. Hvis det skjer, venter vi at det da er snakk om den dyreste iPhone 12-modellen. Kanskje den vil bli hetende iPhone 12 Pro Max, eller hva ellers Apple måtte finne på.

Det kan også hende at det ikke bare er kameraet som integreres i skjermen. Det ryktes også at Apple vil utstyre de neste telefonmodellene med skjermintegrert fingeravtrykksleser.

(Image credit: TechRadar)

Dette vil i så fall innebære en solid endring for Apple. De nåværende modellene har jo ikke en fingeravtrykksleser i det hele tatt. Men hvis de først integrerer kameraet i skjermen, kan det hende at noen av Face ID-sensorene må droppes. Kanskje den må vike fullstendig for fingeravtrykkslesere? Men vi er ikke overbevist om at Apple vil gå så langt.

Én eller flere av 2020-modellene av iPhone kan få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som er en kraftig økning fra dagens 60 Hz. Dette er noe en velrenommert kilde har hintet om, noe som innebærer at interaksjoner og overganger vil oppleves som jevnere. Noen mobiler har allerede en høyere oppdateringsfrekvens enn 60 Hz og det samme gjelder flere iPad-utgaver, så det er ikke usannsynlig.

Det kan også bli gjort endringer med skjermstørrelsen. Den anerkjente Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo sier at iPhone 12 Pro Max kan få en 6,7-tommers skjerm (en økning fra 6,5 tommer på iPhone 11 Pro Max), og at iPhone 12 Pro kan bli utstyrt med en skjerm på 5,45 tommer (som er mindre enn iPhone 11 Pros 5,8).

Han tilføyer at standardmodellen av iPhone 12 trolig vil holde seg på 6,1 tommer, men vil oppgraderes fra LCD til OLED. Dette er et rykte vi har hørt flere ganger, og det vil innebære at alle 2020-modellene av iPhone får OLED-skjerm.

Når det gjelder designet, får vi trolig mer enn bare en fjerning av nedsenkningen. Kuo sier også at han regner med at metallinnfatningen blir mer lik den man fant på iPhone 4, noe som i så fall betyr at den ikke vil være avrundet slik som på de nåværende modellene. Han mener også at designet vil avvike betydelig fra 2019-modellene.

(Image credit: TechRadar)

En annen stor forandring kan komme i form av 5G, noe mange rykter omkring iPhone 12 forteller om. Kuo sier faktisk at han tror alle de tre modellene vil støtte 5G. Vi venter oss at minst én av dem vil det, ettersom mange kilder allerede har antydet såpass, og fordi mange andre telefoner allerede støtter 5G.

iPhone 12 kan også få en oppgradering av kameraet, og det går rykter om innlemmelse av et laserdrevet 3D-kamera. Dette vil i så fall komme på baksiden. Mens ett rykte forteller om lasere, er det et annet som forteller om et kamera med dybdesensor. Dette er ting vi vil kunne komme til å se i en eller annen form.

Til slutt er det en vag mulighet for at Apple vil innlemme en fjerde mobil i 2020-familien. Slik det ser ut, vil det i så fall være snakk om en rimeligere modell. Dette vil vi imidlertid ta med en solid klype salt.

Det vi ønsker oss

iPhone 11-serien er en god, men trygg oppgradering fra Apples side. Til iPhone 12 ønsker vi oss at de gjør større og mer risikable forandringer. Blant annet disse:

1. Et nytt design

(Image credit: TechRadar)

Det vi nok ønsker oss aller mest fra iPhone 12 er et nytt design. Apple har i bunn og grunn rullet ut det samme designet i årevis nå, helt siden de frisket opp utseendet med iPhone X.

Noe er jo blitt annerledes, men det grunnleggende er likevel det samme. Og det begynner å se litt utdatert ut. Det skyldes for det meste den store nedsenkningen. Den er sikkert nødvendig for å romme alle kamerakomponentene som trengs til Face ID, men vi ser gjerne at den krympes. Eller helst at den fjernes, hvis mulig.

Ut over det, lengter vi etter et nytt utseende. Det er ikke så mye som er galt med resten av designet til iPhone 11 Pro, men vi er vel kommet så langt at det er blitt overdrevent velkjent.

2. Alt mulig integrert i skjermen

Vi ønsker oss en iPhone 12 med heldekkende skjerm foran. Én måte å oppnå det på er å flytte frontkameraet inn under skjermen. Hvis Apple lykkes med det, er det virkelig imponerende.

Og når vi først er i gang, vil vi gjerne at Apple gjeninnfører fingeravtrykksleseren. Den er fin å ha når Face ID ikke virker helt etter hensikten. Men også denne vil vi ha integrert i skjermen. Eller enda bedre: gjør hele skjermen til en stor fingeravtrykksleser. Det har svirret rykter om at Apple planlegger akkurat dette i en fremtidig telefon.

(Image credit: TechRadar)

Flere selskaper forbedrer skjermene sine ytterligere ved å øke oppdateringsfrekvensen fra de vanlige 60 Hz. OnePlus 7 Pro har for eksempel et tilvalg for 90 Hz, mens Razer Phone 2 går helt opp til 120 Hz.

En slik forbedring kan bidra til at samhandling med mobilen og dens animasjoner oppleves som silkemyke. Derfor ønsker vi oss at også Apple gjør en slik oppgradering. Det er ikke helt uaktuelt, særlig ettersom flere iPad-modeller har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Og akkurat denne frekvensen har det gått rykter om til den nye iPhone-rekken.

4. Flere batteriforbedringer

For første gang på flere år oppleves det med iPhone 11-serien som at Apple virkelig har prioritert batteritiden i sine mobiler. Men vi vil at selskapet skal dra til ytterligere med iPhone 12. Og i hvert fall ikke bevege seg bakover.

Mens vi fortsatt venter på en iPhone som helt uproblematisk holder ut i to døgn, håper vi virkelig på at iPhone 12 (eller i det minste iPhone 12 Pro Max) til å innfri dette.

5. 5G-støtte

(Image credit: TechRadar)

Apple er kommet i bakleksa når det gjelder 5G. Ingen av telefonene i iPhone 11-serien støtter dette, mens flere rivaliserende mobiler, som Samsung Galaxy S10 5G og OnePlus 7 Pro 5G gjør akkurat det.

Apples manglende 5G-støtte er ikke noe stort problem akkurat nå. 5G-dekningen er fremdeles temmelig sparsom i de fleste land, men når tiden kommer for iPhone 12, vil det være langt mer tilgjengelig, og langt flere telefoner vil støtte det. Da vil det være på tide at Apple også blir med på leken.

Den gode nyheten er at det går solide rykter om at 2020-modellene av iPhone vil støtte 5G. Dermed vil vi nok få dette.

6. Lavere pris

Dette etterlyser vi hvert år, og i år fikk vi det på en måte, ettersom grunnprisen for iPhone 11 var lavere enn for iPhone XR. Dermed er det ikke helt utenkelig at vi kan få se en enda lavere inngangspris, eller kanskje en redusert pris for hele serien, med iPhone 12.

Vi kan ikke regne med det, men de seneste årene er Apples rimeligste modeller de som har solgt best. Dermed kan dette være en oppmuntring til å kutte der det er mulig.

7. Spennende nye funksjoner

Her snakker vi om ting vi ikke en gang har tenkt på. Ting vi håper de lyseste hodene hos Apple drømmer i hop i selskapets laboratorier. Ettersom et forandret design og forbedrede spesifikasjoner bare vil svare til forventningene, er ikke det alene nok.