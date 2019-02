Google gjør billige telefoner sikrere med nye type kryptering

Google har lansert en ny type kryptering de kaller Adiantum, som er spesielt utvilket for å gjøre rimelige telefoner sikrere.

Mange toppmodeller er utstyrt med dedikert maskinvare som bringer med seg ekstra sikkerhetsfunksjoner, men rimeligere modeller mangler vanligvis slike funksjoner, og det er derfor Google har tatt dette initiativet.

Søkegiganten annonserte Adiantum på sin egen blogg, og der uttaler sjefen for mobil sikkertsstrategi, Android-sikkerhet og personvern, Eugene Liderman, at kryptering ofte ikke fungerer så godt i praksis fordi det har en tendens til å gjøre datamaskiner, smarttelefoner og andre enheter så mye tregere at de blir ubrukelige.





Krypteringen som tilbys av Adiantum skal derimot ikke bremse ned rimelige telefoner med tregere prosessorer og mindre RAM.

Samtidig skal ikke teknologien bare brukes i smarttelefoner – Google planlegger og bringe Adiantum til både smartklokker og internettilkoblede medisinsk utstyr.

Ikke tilgjengelig ennå

Hvis du lurer på hvor Google hentet det eksotiske navnet på den nye krypteringsteknologien, så avsløres det i en mer detaljert post på selskapets sikkerhetsblogg.

Der kommer det frem at Adiantum er navnet på en bregnefamilie, som i det viktorianske blomsterspråket (floriografi) representerer ærlighet og diskresjon – så vet du det.

Det ser dessverre ikke ut som Adiantum vil bli tilgjengelig for dagens budsjettelefoner, for i bloggposten sier også Liderman at «teknologien skal gjøre den neste generasjonen enheter sikrere enn forgjengerne».

Google har ikke sagt noe mer spesifikt om når vi kan forvente at Adiantum skal dukke opp i nye telefoner, men det kan høres ut som det vil skje i år.

Kilde: Mobile World Live