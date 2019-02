Dette er Moto G7, og den kommer i fire ulike varianter

Moto G7 ble lansert i dag, og den dukker ikke opp alene. Selskapet slipper den nemlig sammen med Moto G7 Power, Moto G7 Play og Moto G7 Plus.

Dette er altså det Lenovo-eide selskapets nye serie av budsjettelefoner, og sjansen er stor for at flere av disse modellene vil havne på vår liste over de beste billige telefonene i 2019.

Det er derimot ikke garantert, og det gjenstår å se hvor mye de imponerer oss når vi får testet dem skikkelig.

Det er også verdt å nevne at G7 blir 50 dollar dyrere enn G6, og Motorolas nye telefoner får også stadig mer konkurranse fra rimelige kinesiske telefoner.

Her er grepene Motorola gjør for å skille seg ut i 2019.

Moto G7 ser ut som er flaggskip

Takket være den store skjermen på 6,2 tommer i et relativt slankt chassis, så ser Moto G7 på alle måter ut som en flaggskiptelefon.

Utrolig nok har den faktisk større skjerm en fjorårets Moto G6 Plus (5,9 tommer), tross at dimensjonene til selve telefonen er mindre.

Moto G7 Play, Moto G7 Power og Moto G7 | Bilde: TechRadar

Måten de har løst det på er (som du ser bildene) ved å gi skjermen et skjermhakk. Motorola håper nok også at det doble kameraet og den nye fotoprogramvaren skal friste mange, tross at telefonene ikke har NFC, trådløs lading og sikring mot vann.

Moto G7 skal gå for 249,99 pund eller rundt 2800 kr, men vi vent ikke hva den endelig norske prisen blir ennå.

Power, Play og Plus

Moto G7 Power, G7 Play og G7 Plus sikter seg inn mot spesifikke kjøpegrupper.

G7 Power fokuserer på batteritid med en kapasitet på 5000 mAh, og Motorola hevder at den skal kunne holde det gående i tre hele dager. Den har i likhet med G7 en skjerm på 6,2 tommer, men med noe lavere oppløsning og et større skjermhakk, og den får også 3 GB RAM i stedet for 4 GB.

G7 Play blir den rimeligste modellen i Motorolas nye G-serie, og den har det samme Snapdragon 632-brikkesettet og fingeravtrykkleser på baksiden, men kun 2 GB RAM og en mindre skjerm på 5,7 tommer. For å lande på en slankere pris (199 dollar eller rundt 1700 kr), sparer den altså inn på flere fronter.

Moto G7 Plus skal slippes i midten av februar, og den får det beste kameraet av alle i serien med 16 MP. Den får også en 27 watts TurboPower-lader og et bedre Snapdragon 636-brikkesett. Den får ellers den samme skjermstørrelsen på 6,2 tommer som Moto G7, så forskjellene befinner seg hovedsakelig på innsiden.

Motorola velger altså å lansere fire telefoner samtidig, og for mange kan det kanskje virke overdrevet. For dem som ikke vil betale i dyre dommer for en toppmodell og kun vil prioritere de funksjonene som er viktig for dem, så kan det imidlertid være at Motorola gir dem akkurat det de vil ha med en av disse telefonene.