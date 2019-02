5G-telefoner: Her er alt vi vet de første modellene som kommer på markedet

Både her hjemme og i store deler av verden for øvrig er nå utrullingen av 5G i gang. Dermed vil vi altså snart få tilgang til et mye raskere mobilnett, men du vil ikke få mulighet til å utnytte det med telefonen du har nå.

Faktisk vil ikke majoriteten av telefonene som lanseres i nær fremtid støtte den femte generasjonen mobilnett heller.

Det er ikke noe stort problem i seg selv, for det vil ta tid før 5G-dekningen blir skikkelig utbredt, men hvis du vil at den neste telefonen din skal være forberedt på fremtidens mobilnett så kan det være lurt å forsikre deg om at du velger en med innebygget støtte.

Prosessorprodusenten Qualcomm avslørte under CES 2019 at de forventer å se at over 30 5G-enheter lanseres i løpet av 2019, og de fleste av dem skal være smarttelefoner. Har du lyst til å hoppe på 5G-toget så fort som mulig, så vil du altså få muligheten ganske snart.

For å hjelpe deg til å finne ut hvilke alternativer du har, så har vi laget denne guiden til alle 5G-telefonene som enten er bekreftet eller ryktet at er på vei.

Vi har også samlet alt vi vet om de ulike telefonene, inkludert hvor og når de sannsynligvis blir lansert. Vi skal også holde denne listen oppdatert med ny informasjon etter hvert som den dukker opp.

Hva er 5G? Her er alt du må vite

Samsung Galaxy S10 X

Det er allerede kjent at Samsung jobber med en 5G-telefon, og ryktene går om at selskapets første telefon med slik støtte vil bli en versjon av Samsung Galaxy S10 som muligens får navnet Samsung Galaxy S10 X.

Dette kan fort bli en av de meste spennende (og ikke minst dyre) 5G-telefonene i 2019, og ryktene peker mot en 6,7 tommer skjerm, fire bakkameraer, to frontkameraer, batteri på 5000 mAh og 10 eller 12 GB RAM.

Galaxy S10 X er ryktet å komme i slag i fra 29. mars i Sør-Korea, men utover det er det usikkert hvor og eventuelt når den skal slippes.

Dette får vi mest sannsynlig vite mer om under lanseringen av Galaxy S10-telefonene 20. februar.

Huawei

Huawei har bekreftet at de skal vise frem en 5G-telefon under MWC 2019 i slutten av februar.

Ingenting annet er bekreftet, men selskapet gikk ut med nyheten om at de jobbet med en slik telefon allerede i fjor.

Planene har imidlertid forandret seg i mellomtiden, for den gangen ble det sagt at den nye telefonen skulle lanseres i juni 2019.

Kort etter den avsløringen sa en Huawei-sjef til T3 at enten Huawei P30 eller Huawei Mate 30 kunne komme til å støtte 5G, men det stemmer ikke med ryktene om at samme telefon også skal være brettbar – det er tross alt lite sannsynlig at Huawei kommer til å gi en av de kommende flaggskiptelefonene brettbar skjerm.

Vi vet ingenting om hvor Huawei planlegger å lansere 5G-telefonen sin først.

OnePlus

OnePlus har snakket mye om en kommende 5G-telefon, og de har også nevnt at de kommer til å være først ute med å lansere en slik i Europa.

Utover det vet vi lite om når og hvor den skal lanseres, men hvis den skal være først ute på våre breddegrader så må den komme ut i løpet av de neste månedene.

Hvis OnePlus sin kommende 5G-telefon viser seg å være OnePlus 7, så kan det være at vi får se en slik telefon rundt mai, men det går også rykter om at 5G-telefonen skal være begynnelsen på en ny produktserie fra selskapet.

Uansett vil den koste mer enn du vanligvis forventer av en OnePlus-telefon. Sjefen for selskapet har bekreftet at den kommer til å koste rundt 2-300 dollar mer enn en typisk OnePlus-modell.

Mange av telefonene vi nevner her, kommer nok til å prege våre liste over de beste telefonene på markedet etter hvert.

LG

LG kan også bli en av de første til å lansere en 5G-telefon, og de har uttalt at de sikter mot å være først til markedet i USA.

Det er ventet at den skal vises frem 24. februar i forbindelse med MWC 2019, og at den skal inneholde en Snapdragon 855-brikke og et batteri på 4000 mAh.

Utover det går det også rykter om at denne telefonen faktisk er LG V50 ThinQ, og at den vil komme i salg i mars i USA og Europa.

V50 ThinQ skal ha en 6 tommer skjerm og skal koste mellom 1,3 og 1,5 millioner won, noe som tilsvarer rundt 9900 til 11.400 kroner.

Det er derimot mer usannsynlig at 5G-telefonen til LG vil være LG G8, siden et rykte peker mot at den kun vil støtte 4G.

Honor

I og med at Huawei jobber med en 5G-telefon, så er det ikke så overraskende at også undermerket Honor gjør det samme.

Ifølge Android Authority har sjefen for Honor ha uttalt at Honor ikke bare skal lansere en 5G-telefon i 2019, men faktisk også være først til markedet.

Vi ser for oss at Honor vil få hard konkurranse når det gjelder å nå det målet, men det betyr i hvert fall at telefonen slippes relativt snart. Vi vet imidlertid ingenting om hvilke land den skal selges i.

Både Telia og Telenor er i gang med å test ut 5G

iPhone 12

Apple kommer selvfølgelig til å lansere en 5G-telefon før eller siden, men det er usannsynlig at de kommer til å være først ute.

Ryktene sier at Apple ikke kommer til å legge til 5G-støtte i iPhone 11, og at de i stedet venter til 2020 og iPhone 12 før de tar det skrittet.

Siste nytt er at Apple nå er i prosessen med å bestemme seg for hvilken 5G-brikke de skal bruke, og det tyder også på at en 5G-telefon er et stykke unna.

Den gode nyheten er uansett at når Apple får lansert 5G-telefonen sin, så vil den nesten garantert bli tilgjengelig over hele verden inkludert her hjemme i Norge.

Motorola

Motorola har valgt en litt underlig tilnærming til 5G – i stedet for å lansere en 5G-telefon, skal de nemlig i stedet slippe en 5G-modul som blir kompatibel med allerede lanserte Moto Z3.

Vi vet ikke når 5G-modulen skal slippes, men Motorola har gitt oss det ganske vage lanseringsvinduet «tidlig i 2019», noe som kan bety at Moto Z3 blir blant de første telefonene med støtte for 5G.

Den dårlige nyheten er imidlertid at Moto Z3 kun er tilgjengelig for salg i USA, så selv om en slik 5G-modul etter hvert blir tilgjengelig så vil den ikke være så relevant for oss her hjemme.

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 er allerede lansert uten 5G-støtte, men det er ventet at det slippes en oppdatert 5G-versjon i midten av 2019. Xiaomi er som kjent ikke særlig utbredt i Norge, men enkelte modeller har begynt å dukke opp så det er godt mulig at det vil gjelde den nye 5G-telefonen også.

Andre spesifikasjoner som er ventet for denne modellen er Snapdragon 855-brikkesett, opptil 10 GB RAM, 256 GB lagring og et batteri på 3200 mAh.

Mi Mix 3 har også en heldekkende skjerm på 6,39 tommer, et utskyvbart frontkamera og dobbelt kamera på baksiden. Dette er altså på alle måter en toppmodell, men vi forventer også at 5G-utgaven vil bli billigere enn mange av konkurrentene.

Oppo

Oppo sikter også mot å være først ute med en 5G-telefon, så vi regner med at de vil slippe en tidlig i 2019.

De viste faktisk også frem en prototype allerede i desember, og den var utstyrt med et Snapdragon 855-brikkesett. Utover det vet vi derimot lite om denne telefonen, og det er også lite sannsynlig at vi vil se den i offisielt salg her i Norge.

ZTE

ZTE kommer sannsynligvis også til å lansere en 5G-telefon i 2019, men de kommer sannsynligvis ikke til å være først. Ifølge Android Authority har de nemlig uttalt at de skal slippe en slik telefon i andre halvdel av 2019, og utover det vet vi heller ikke noe mer om denne telefonen eller hvor den skal lanseres.

Vivo

Vivo skal også være i gang med en 5G-telefon, men vi vet ikke stort om denne telefonen heller. Den vil heller ikke være blant de første på markedet, for selskapet har ifølge GadgetsNow uttalt at de sikter mot lansering i 2020.

Vi regner heller ikke med at den slippes offisielt på våre breddegrader, siden Vivos telefoner ikke har utbredt distribusjon her.